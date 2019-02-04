Анонсы событий на 8 февраля

18:25 | 7.02.2019

13:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 326). Состоится брифинг, посвященный введению в Екатеринбурге дополнительных противоэпидемических мероприятий против кори.

В брифинге примут участие:

∙ главный внештатный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов;

∙ начальник Управления здравоохранения Денис Демидов;

∙ начальник Департамента образования Екатерина Сибирцева;

∙ и.о. начальника Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Киямова.

Предполагается, что участники брифинга также расскажут о сроках действия ограничительных мер по распространению гриппа и ОРВИ в Екатеринбурге.



14:00 Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра (ул. Малышева, 68; выставочный зал). Состоится открытие передвижной методической выставки работ студентов Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки (Москва).

На выставке будут представлены преимущественно станковые работы студентов Академии, выполненные на разных курсах обучения. Особый упор в профессиональном становлении сделан на исчерпывающий тональный разбор изображаемого, являющийся залогом крепкой полноцветной живописи. В экспозицию вошли работы, раскрывающие методику преподавания рисунка акварельной живописи в Академии и работы раздела декоративно-прикладного искусства. В рамках проведения выставки будут организованы экскурсии для детских художественных школ Свердловской области.