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Анонсы


 

18:40 | 1.02.2019

Анонсы событий на 4 февраля

12:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 326). Состоится брифинг по предварительным итогам записи детей в 1 класс на 2019/2020 учебный год.
В брифинге примут участие начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, руководитель направления Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров.

14:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Свердловской области регионального этапа всероссийской массовой гонки "Лыжня России-2019".
Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, исполнительный директор центрального старта лыжной гонки в Свердловской области Дмитрий Чукреев и российский гонщик Сергей Карякин расскажут о развитии в регионе зимних видов спорта, о подготовке к старту массовой гонки "Лыжня России", а также поделятся информацией об обучении волонтеров и особенности дистанции в этом году.
"Лыжня России - 2019" пройдёт в Нижнем Тагиле 9 февраля 2019 года.

14:30 Школа №1 (Верх-Исетский бульвар, 23). Состоится брифинг, который посвящен применению инновацией технологии BIM-моделирования при проектировании и строительстве государственных и муниципальных учреждений в Свердловской области.

© «Вечерние Ведомости»

 


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