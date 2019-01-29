Анонсы событий на 1 февраля

18:44 | 31.01.2019

10:00 Дворец культуры железнодорожников (ул. Челюскинцев, 102). Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов примет участие в торжественном собрании, посвященном Дню образования профсоюзного движения в Свердловской области. В мероприятии планируется участие председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова. Также участниками собрания станут председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, депутаты Заксобрания региона, руководители общественных организаций.

В ходе мероприятия состоится подписание соглашения между председателем Федерации профсоюзов Свердловской области Андреем Ветлужских и главой Екатеринбурга Александром Высокинским по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Речь идет об участии профсоюзов в организации спортивных мероприятий в трудовых коллективах по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО.



10:00 Уральский колледж технологий и предпринимательства (ул. Умельцев, 5). Состоится торжественное открытие нового спортивного зала после реконструкции. Планируется, что участие в мероприятии примет министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов, генеральный директор НП «Управление Строительства «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

В ходе торжественного открытия нового спортзала баскетбольные команды колледжа совершат первый вброс мяча в игру.

Также гости колледжа смогут побывать на экскурсии в современные производственные мастерские колледжа, в которых студенты готовятся в том числе к соревнованиям по стандартам WorldSkills и итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев нацелил областные власти и бизнес на эффективное взаимодействие при подготовке кадров по новым стандартам. Напомним, 44 новых федеральных государственных образовательных стандарта были утверждены в конце 2016 года для подготовки кадров по профессиям из топ-50 — самым востребованным, новым и перспективным. Значимой особенностью новых стандартов стали прописанные в них требования к материально-техническому оснащению колледжей и техникумов – речь идет о новом современном оборудовании, которое ранее не использовалось в образовательном процессе. Однако наличие в образовательном учреждении современных условий для развития студентов во всех направлениях, в том числе в части физической подготовки, также немаловажно.



12:00 Екатеринбургская городская дума (пр. Ленина, 24а). Екатеринбургская городская Дума ждет в гости депутата Госдумы Дмитрия Ионина. Он станет участником заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению, которое начнется в 12 часов. Встреча пройдет в формате «вопрос-ответ».

Встреча станет стартом во взаимодействии депутатов ЕГД с федеральными парламентариями. О подобном обмене опытом еще в начале работы седьмого созыва говорил Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится круглый стол, посвященный репродуктологической службе на Урале.

Генеральный директор Центра семейной медицины, кандидат медицинских наук Диляра Медведская, заместитель генерального директора Центра семейной медицины, кандидат медицинских наук Сергей Балезин, главный врач, врач-репродуктолог Центра семейной медицины Яна Скоробогатова, заслуженный врач России, главный акушер-гинеколог УРФО, главный научный сотрудник НИИ Охраны материнства и младенчества Миздрава России Надежда Башмакова, главный врач клинико-диагностического центра "Охрана здоровья матери и ребенка", заместитель председателя областной комиссии по отбору и направлению пациентов с бесплодием, проживающих на территории Свердловской области, для оказания ВРТ за счет средств ОМС Елена Николаева расскажут об истории создания репродуктологической службы на Урале, ее структуре и этапах развития, о первых клиниках и роли государственной поддержки, обозначат правила получения пациентами квот на ЭКО по системе ОМС. Спикеры обсудят вклад репродуктологической службы в улучшение демографической ситуации на территории Уральского региона, поделятся планами развития службы в соответствии с Указом Президента России №204 от 7.05.2018 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".



14:30 Екатеринбургский государственный колледж им. И.И. Ползунова (пр. Ленина, 28; актовый зал). 1 и 2 февраля в Екатеринбурге пройдут памятные мероприятия, посвященные Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Организатор мероприятий – Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.

1 февраля 14.30 в Екатеринбургском государственном колледже им. И.И. Ползунова (пр. Ленина, 28; актовый зал) состоится торжественное мероприятие, участниками которого станут ветераны Великой Отечественной войны, ветеранский актив Екатеринбурга, представители органов власти, учащиеся колледжей, кадеты и члены Юнармии. Для участия в данном мероприятии необходима аккредитация по телефону 8-904-54-74-008, Юлия Воронина.

2 февраля в 12.00 на Широкореченском военно-мемориальном комплексе состоится митинг в рамках социально значимого проекта «Мы этой памяти верны». К мемориалу «Вечный огонь» будут возложены цветы.



16:00 Музей истории и археологии Урала (пр. Ленина, 69/10). Состоится презентация первого Детского музейного центра, посвященного уральской истории. Детский музейный центр «Машина времени» – это специализированное пространство, где дети с родителями или музейными педагогами могут отправиться в познавательное путешествие по ключевым эпохам истории Урала.

«Телепортация» в прошлое стартует из кабинета ученого – историка и географа XIX века. Здесь искатели приключений «вооружатся» эксклюзивными артефактами: «вечным календарем» XVIII века, объединяющим эпохи и зодиакальные циклы, 200-летней немецкой астрономической трубой, барометром, который создал уральский изобретатель-самоучка Дмитрий Петунин.

Шагнув в портал «машины времени», первыми юные посетители повстречают коренных жителей Урала. О тяготах дорожного быта прошлых эпох путешественникам расскажут редкий походный самовар-кухня XVIII века, кремневый пистолет-тромбон, медная бляха коновала.

Пройдя над прошлым по настоящему стеклянному «мосту меж времен», ребята окажутся в дореволюционном Екатеринбурге. Они рассмотрят подлинные наличники с уральских церквей и усадеб, прикоснутся к верстовому столбу, вообразят себя пассажирами петербургской пролетки XIX века, колесившей по городским мостовым.

В награду пытливых путешественников ждет отдых в «постоялом дворе с трактиром», в окружении пятиведерного самовара и пестрых жестяных коробок из-под старинных сладостей. В отдельном уголке «постоялого двора» посетителей будут регулярно удивлять сменными выставками. На премьерной выставке «Мир детства» гости увидят плюшевых зверей, кукольную мебель и другие игрушки детей XIX века.

Детский музейный центр будет открыт для самостоятельного семейного осмотра: здесь будет можно пройти по локациям маршрута, познакомившись с экспонатами и видеосюжетами из уральской истории. Для организованных школьных групп сотрудники музея подготовили шесть интерактивных игровых занятий: «Коренные народы Урала», «Дороги Ермака», «В старом заводе», «Поторгуемся» и другие. На занятиях ребята смогут своими силами «основать» город на Урале, изучат устройство уральских заводов и научатся отличать нужные в заводском производстве минералы, смастерят русскую обрядовую куклу, ощутят себя купцами Ирбитской ярмарки – попробуют взвесить товары с помощью гирь-разновесов или отмерить кусок ткани, а также построят деревню-поселение, подобно русским колонистам времен Ермака, и даже примерят кольчугу!

Атмосферу погружения в многовековую историю Урала создают инсталляции молодого екатеринбургского художника, участника IV Уральской индустриальной биеннале современного искусства, дизайнера Свердловского областного краеведческого музея Александра Баженова. Стены Детского музейного центра по эскизам Александра Баженова на протяжении трех недель вручную расписывали студенты Свердловского художественного училища имени И.Д. Шадра.