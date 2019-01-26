Анонсы
20:22 | 29.01.2019
Анонсы событий на 30 января
В рамках пресс-завтрака вы сможете узнать о наиболее важных для бизнеса событиях прошлого года, оценить перспективные планы деловых союзов и власти на текущий год, услышать из «первых уст» оценку предпринимательского и инвестиционного климата в нашей области.
На ваши вопросы ответят:
– Елена Артюх, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области;
– Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты;
– Леонид Гункевич, председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
– Даниил Мазуровский, руководитель представительства Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Уральском федеральном округе;
– Илья Тыщенко, председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
– Михаил Черепанов, первый вице-президент Регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей».
Сбор гостей, регистрация и кофе-брейк – с 09.40 до 10.15 часов.
11:00 Полевской (ул. Р.Люксембург д.116). Состоится торжественная церемония вручения ключей переселенцам из аварийного жилья.
Ожидается, что в мероприятии примут участие министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, глава Полевского Константин Поспелов, уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Строительство пятисекционного многоквартирного пятиэтажного жилого дома завершено 24 декабря. Новоселье в нем отпразднуют полевчане, получившие квартиры в рамках государственной программы Свердловской области по расселению граждан из аварийных домов.
Дом построен на условиях софинансирования за счет средств областного и местного бюджетов. Заказчиком строительства выступило управление городского хозяйства Полевского, подрядная организация, выполнившая весь объем работ, ООО «Северская строительная компания».
Автобус для СМИ отправится от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького 21) 30 января в 9.30.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы Прокуратуры города Екатеринбурга в 2018 году.
Прокурор города Екатеринбурга Светлана Кузнецова расскажет об основных результатах работы ведомства в 2018 году, озвучит статистику правонарушений и прокурорских проверок, поделится информацией об антикоррупционной деятельности и о планах работы на 2019 год. Также Светлана Кузнецова проанализирует динамику обращений граждан по поводу вывоза ТКО в городе после старта "мусорной" реформы 1 января 2019 года и обозначит список запланированных надзорных мероприятий, касающихся приема заявок в первые классы в Екатеринбурге.
12:45 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная бизнес-ошибкам и их последствиям.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла, заместитель председателя Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анна Хвагина и управляющий партнер группы правовых компаний "Пучков и Партнеры", адвокат Денис Пучков расскажут о количестве предпринимателей в Свердловской области, об ошибках, которые совершают начинающие предприниматели и опытные бизнесмены, выскажут мнение об оценке степени ошибки в бизнесе и о работе бизнес-акселераторов (бизнес-инкубаторов) в России.
13:00 Дом журналистов (ул. К. Цеткин,1). Состоится встреча с Генеральным консулом Кыргызской Республики в Екатеринбурге Бообеком Салимжановым. Он расскажет о мероприятиях, проведенных в Екатеринбурге в честь 90-летия Чингиза Айтматова, о вкладе уральцев в празднование этой знаменательной даты.
Также будут вручены грамоты и благодарственные письма от имени генконсульства Кыргызской Республики тем, кто принял активное участие в организации и проведении мероприятий в честь 90-летия со дня рождения писателя.
15:00 Ачит (Дом культуры, ул. Ленина, д.3). Состоится торжественная церемония вручения ключей от новых квартир детям-сиротам.
Ожидается, что в церемонии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов, директор Фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева, глава Ачитского городского округа Дмитрий Верзаков представители городской администрации и управления социальной политики.
Ключи от квартир получат 36 детей-сирот в рамках областной программы предоставления жилья гражданам этой категории. Общая площадь однокомнатных квартир, готовых к проживанию, в доме на улице Механизаторов 18 «А» составляет 1207 квадратных метров. На их приобретение направлено 49,5 миллиона рублей из регионального бюджета.
Напомним, что в конце прошлого года столько же детей-сирот получили жилье в доме по соседству. В целом, в 2018 году по договорам социального найма и найма жилых помещений специализированного жилого фонда крышу над головой обрели 1030 свердловчан.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:35 | 29.01.2019
Туристический край: гостей на Средний Урал будут зазывать реками, горами и храмами
21:25 | 29.01.2019
В поселке Арти пенсионер до смерти избил старушку за замечание
19:40 | 29.01.2019
Минтербезопасности Прикамья: взрывных устройств не обнаружено
19:09 | 29.01.2019
С помощью депутата больница получила новое оборудование
17:54 | 29.01.2019
Три спортивные пары будут представлять Пермский край на первенстве России по фигурному катанию
17:47 | 29.01.2019
В Екатеринбурге выбрали лучшего руководителя детского сада
17:12 | 29.01.2019
В Перми продлен срок оформления подвалов в общедолевую собственность
17:04 | 29.01.2019
Инспекторы ДПС остановили на Тюменском тракте пьяного водителя фуры
17:00 | 29.01.2019
Трое чусовлян выступят в составе российской сборной на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду
16:54 | 29.01.2019
Минприроды Свердловской области купит технику, чтобы ездить по лесам
16:50 | 29.01.2019
40 пермяков в Нижнем Новгороде будут бороться за выход в финал конкурса «Лидеры России»
16:37 | 29.01.2019
Около 60 тысяч юных свердловчан станут первоклассниками в этом году
15:14 | 29.01.2019
В Екатеринбурге организаторы подпольной нарколаборатории отправились в колонию на шесть лет
15:05 | 29.01.2019
В Перми проведут комплексное обследование дома по Революции, 3/1
14:55 | 29.01.2019
В Шале вынесли приговор пермскому предпринимателю-лесорубу
14:50 | 29.01.2019
Во всех курганских школах вводится карантин
14:42 | 29.01.2019
Владимир Бурматов занялся проблемами, возникшими из-за ремонта моста
14:42 | 29.01.2019
В Курганской области дома неблагополучных многодетных семей оснастят пожарными сигнализациями
14:26 | 29.01.2019
Оперативный штаб по предупреждению распространения гриппа ввел масочный режим в Кургане
14:23 | 29.01.2019
В Кольцовской таможне подвели итоги за 2018 год
14:23 | 29.01.2019
В КГБУ «УАДиТ» Пермского края назначен новый руководитель
14:16 | 29.01.2019
Министерство территориальной безопасности Пермского края распространило официальное сообщение
14:11 | 29.01.2019
В школах Перми отменены вторые смены
14:10 | 29.01.2019
Депутаты Екатеринбурга досрочно лишили мандата Антона Швалева
13:50 | 29.01.2019
Министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ представили опыт цифровизации «Протон-ПМ»
13:21 | 29.01.2019
208 домов в Прикамье могут остаться без газа
12:31 | 29.01.2019
ФСБ по Пермскому краю призывает сохранять спокойствие
12:12 | 29.01.2019
Евгений Куйвашев дал подчиненным карт-бланш на работу с должниками
12:06 | 29.01.2019
Уральский бизнес отправил 18 млн умных SMS
11:24 | 29.01.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 28 января 2019 года
11:21 | 29.01.2019
Школьный автопарк Курганской области пополнился современными машинами