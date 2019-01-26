Анонсы событий на 30 января

20:22 | 29.01.2019

10:15 Общественная палата Свердловской области (ул. Малышева, д. 101, 3 этаж, каб. 301). Состоится пресс-завтрак делового сообщества и Уполномоченного по защите прав предпринимателей Свердловской области.

В рамках пресс-завтрака вы сможете узнать о наиболее важных для бизнеса событиях прошлого года, оценить перспективные планы деловых союзов и власти на текущий год, услышать из «первых уст» оценку предпринимательского и инвестиционного климата в нашей области.

На ваши вопросы ответят:

– Елена Артюх, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области;

– Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты;

– Леонид Гункевич, председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

– Даниил Мазуровский, руководитель представительства Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Уральском федеральном округе;

– Илья Тыщенко, председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

– Михаил Черепанов, первый вице-президент Регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей».

Сбор гостей, регистрация и кофе-брейк – с 09.40 до 10.15 часов.



11:00 Полевской (ул. Р.Люксембург д.116). Состоится торжественная церемония вручения ключей переселенцам из аварийного жилья.

Ожидается, что в мероприятии примут участие министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, глава Полевского Константин Поспелов, уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Строительство пятисекционного многоквартирного пятиэтажного жилого дома завершено 24 декабря. Новоселье в нем отпразднуют полевчане, получившие квартиры в рамках государственной программы Свердловской области по расселению граждан из аварийных домов.

Дом построен на условиях софинансирования за счет средств областного и местного бюджетов. Заказчиком строительства выступило управление городского хозяйства Полевского, подрядная организация, выполнившая весь объем работ, ООО «Северская строительная компания».

Автобус для СМИ отправится от резиденции губернатора (Екатеринбург, ул. Горького 21) 30 января в 9.30.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная результатам работы Прокуратуры города Екатеринбурга в 2018 году.

Прокурор города Екатеринбурга Светлана Кузнецова расскажет об основных результатах работы ведомства в 2018 году, озвучит статистику правонарушений и прокурорских проверок, поделится информацией об антикоррупционной деятельности и о планах работы на 2019 год. Также Светлана Кузнецова проанализирует динамику обращений граждан по поводу вывоза ТКО в городе после старта "мусорной" реформы 1 января 2019 года и обозначит список запланированных надзорных мероприятий, касающихся приема заявок в первые классы в Екатеринбурге.



12:45 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная бизнес-ошибкам и их последствиям.

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла, заместитель председателя Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анна Хвагина и управляющий партнер группы правовых компаний "Пучков и Партнеры", адвокат Денис Пучков расскажут о количестве предпринимателей в Свердловской области, об ошибках, которые совершают начинающие предприниматели и опытные бизнесмены, выскажут мнение об оценке степени ошибки в бизнесе и о работе бизнес-акселераторов (бизнес-инкубаторов) в России.



13:00 Дом журналистов (ул. К. Цеткин,1). Состоится встреча с Генеральным консулом Кыргызской Республики в Екатеринбурге Бообеком Салимжановым. Он расскажет о мероприятиях, проведенных в Екатеринбурге в честь 90-летия Чингиза Айтматова, о вкладе уральцев в празднование этой знаменательной даты.

Также будут вручены грамоты и благодарственные письма от имени генконсульства Кыргызской Республики тем, кто принял активное участие в организации и проведении мероприятий в честь 90-летия со дня рождения писателя.



15:00 Ачит (Дом культуры, ул. Ленина, д.3). Состоится торжественная церемония вручения ключей от новых квартир детям-сиротам.

Ожидается, что в церемонии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов, директор Фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева, глава Ачитского городского округа Дмитрий Верзаков представители городской администрации и управления социальной политики.

Ключи от квартир получат 36 детей-сирот в рамках областной программы предоставления жилья гражданам этой категории. Общая площадь однокомнатных квартир, готовых к проживанию, в доме на улице Механизаторов 18 «А» составляет 1207 квадратных метров. На их приобретение направлено 49,5 миллиона рублей из регионального бюджета.

Напомним, что в конце прошлого года столько же детей-сирот получили жилье в доме по соседству. В целом, в 2018 году по договорам социального найма и найма жилых помещений специализированного жилого фонда крышу над головой обрели 1030 свердловчан.