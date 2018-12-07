Анонсы событий на 11 декабря

18:36 | 10.12.2018

10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится очередное заседание городской думы.



10:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная участию уральских спортсменов в первых зимних международных спортивных играх «Дети Азии».

Участники пресс-конференции:

Дмитрий Глушко, президент Международного комитета «Дети Азии»;

Сергей Хатылыков, заместитель генерального директора дирекции I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»;

Владимир Черепанов, начальник департамента по вопросам экономики и социальной политики полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе;

Андрей Зяблицев, заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области;

Яков Зобнин, директор «Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области».

Также на пресс-конференции будут присутствовать уральские спортсмены, которые уже прошли отбор для участия в спортивных играх.

Фотографам и операторам: во время пресс-конференции пройдет показ спортивной формы, специально разработанной для соревнований.

Вопросы пресс-конференции:

- В данный момент завершается отбор уральских спортсменов в сборную, которая выступит на первых зимних международных спортивных играх «Дети Азии». Соревнования состоятся 8–17 февраля 2019 года в Южно-Сахалинске по восьми видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, сноуборд, хоккей, шорт-трек. Каковы ожидания уральских спортсменов от данных стартов? Как формируется команда?

- Почему соревнования проходят в Южно-Сахалинске? Какая инфраструктура создана для участников соревнований?

- Игры проводятся при поддержке Международного Олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии, Правительства РФ и Олимпийского комитета России. Почему они считаются репетицией, подготовительным этапом к зимним Юношеским Олимпийским играм, которые состоятся в 2020 году в Лозанне (Швейцария)?

- Около 20 стран примут участие в играх: кто основные конкуренты России?

- Каков маршрут эстафеты огня? Кто примет в ней участие?

- «Почта России» выпустила специализированные открытки к первым зимним международным спортивным играм «Дети Азии». Где и как их можно получить?



11:00 Общественная палата Свердловской области (ул. Малышева, д. 101, конференц-зал, аудитория 301). Состоится круглый стол «Роль и место непарламентских политических партий в реализации конституционного права на политическое многообразие».



11:00 УрГЭУ (ул. 8 Марта, д. 62, аудитория 152). Состоится публичная лекция, приуроченная к 25-летию Конституции, спикером которой выступит первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев. Участниками встречи станут ректор УрГЭУ Яков Силин и студенты вуза, а также участники Всероссийского этнографического диктанта, получившие 100 баллов.



12:20 УрГЮУ (ул. Комсомольская, д. 21, актовый зал, ГУП, 1-й этаж). Состоится открытая лекция правоведов УрГЮУ, приуроченная к 25-летию Конституции. Спикерами выступят заведующий кафедрой теории государства и права УрГЮУ Виктор Перевалов, почетный гражданин Свердловской области Вячеслав Сурганов.



13:00 Мультимедийный парк «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 49, зал «Панорама»). Состоится презентация книги «Конституция Российской Федерации в иллюстрациях детей». В мероприятии примет участие председатель Уставного суда Свердловской области Вадим Пантелеев, а также родители и дети – участники конкурса «Конституция Российской Федерации в иллюстрациях детей».



14:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б. Ельцина, 10, 3-й этаж). Состоится торжественное открытие фотовыставки. К участникам мероприятия обратятся председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Фотовыставка посвящена историческому событию – визиту Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Екатеринбургскую митрополию, где предстоятель Русской православной церкви с 13 по 17 июля 2018 года возглавил главные события Царских дней. На фотовыставке, запечатлевшей главные события Первосвятительского визита, представлена 51 работа фотографа пресс-службы Екатеринбургской епархии Антона Плеханова, а также внештатного фотографа Николая Нетунаева и фотографа Департамента информационной политики губернатора Свердловской области Антона Буценко.



17:00 Уральский центр народного искусства (Концертный зал им. Лаврова; пр. Космонавтов, 23). Состоится репетиция Уральского государственного академического русского народного хора, Уральского государственного русского оркестра и Гуанчжоуского военного хора Четвертой полевой армии. В 19:00 состоится совместное выступление коллективов на праздничном концерте в честь 65-летия песни «Уральская рябинушка». На репетиции будет предоставлена возможность записи комментариев руководителей и артистов коллективов.

Первое отделение в исполнении артистов Уральского народного хора будет включать в себя знаменитые песни, созданные Евгением Родыгиным. Многие из них, например «Уральская рябинушка», «Белым снегом», стали известными благодаря первому исполнению коллективом.

Во втором отделении на сцену выйдут артисты Уральского государственного русского оркестра и Гуанчжоуского военного хора Четвертой полевой армии. В финале концерта зрителей ожидает совместное исполнение всеми участниками проекта песни «Уральская рябинушка».

Песни Евгения Родыгина хорошо известны в Китайской Народной Республике еще с 1950-х годов. Вот уже много лет «Уральская рябинушка» является символом дружбы между народами Китая и России, а известные китайские певцы и сегодня часто включают эту композицию в свой репертуар.