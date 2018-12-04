Анонсы событий на 7 декабря

18:24 | 6.12.2018

9:45 Школа №76 (ул. Луначарского, 200). Пройдет мероприятие Всероссийской образовательной акции «Урок цифры», которая стартовала по всей России 3 декабря. Акция представляет собой цикл необычных уроков информатики, которые проходят в большинстве школ страны во всех учебных параллелях (с 1 по 11 класс), и охватывают миллионы школьников. В ходе урока школьникам предстоит совершенствование навыков командной работы и практическая работа по программированию с онлайн-тренажером.

Кроме того, у школьников будет возможность задать вопросы представителям департамента образования и разработчикам онлайн-тренажера.

Участие в «Уроке Цифры» позволит каждому ученику проявить свои способности и познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме. Для учителей акция – возможность повысить интерес школьников к информатике с помощью современных игровых и интерактивных технологий в обучении.



11:00 Дом журналиста (ул. К.Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция прокуратуры Свердловской области по вопросу подведения предварительных итогов надзорной деятельности прокуратуры региона за 2018 год по борьбе с коррупцией, а также награждение победителей конкурса на лучшие журналистские материалы «Перо против коррупции».

Данная пресс-конференция приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией, отмечаемому ежегодно 9 декабря и учрежденному Генеральной Ассамблеей ООН.

Мероприятие пройдет в пресс-центре Дома журналистов (г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 1).

В пресс-конференции и вручении наград победителям конкурса «Перо против коррупции» примет участие начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Свердловской области Владимир Курочкин, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин.

Необходимо напомнить, в мае 2016 года прокурор Свердловской области Сергей Охлопков и председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин подписали положение о конкурсе журналистских материалов «Перо против коррупции».

Участие в конкурсе приняли журналисты печатных и интернет-изданий, информационных агентств, телевизионных каналов, подготовившие материалы на тематику борьбы с коррупцией в текущем году.

Жюри конкурса, сопредседателями которого стали прокурор Свердловской области Сергей Охлопков и председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин, определили лауреатов и номинантов конкурса, которым и вручат сегодня заслуженные награды.



11:00 УрГПУ (пр. Космонавтов, д. 26, актовый зал). Состоится публичная лекция Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, приуроченная к 25-летию Конституции.



11:30 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2). В работе V международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia примут участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В 11.30 начнется обход выставочной экспозиции 100+ Forum Russia. Ожидается, что в осмотре экспонентов также примут участие член Совета Федерации Аркадий Чернецкий, заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

В 12.00 состоится пленарное заседание форума «Технологии на высоте», в котором примут участие Владимир Якушев и Евгений Куйвашев.



12:00 Уральский центр развития дизайна (ул. Горького, 4 А). Состоится открытие IX выставки живописи, графики, скульптуры, фотографии и изделий декоративно-прикладного искусства «АРТ Екатеринбург». Посетителям представят экспозицию, в которую вошли 60 подлинных работ Марка Шагала – три графические серии «Мертвые души», Et sur la terre и «Библейские сюжеты», ранее не выставлявшиеся в Екатеринбурге.

Марк Шагал – один из самых известных представителей художественного авангарда XX века. Екатеринбург станет вторым в России городом, который увидит уникальную экспозицию. Выставка представлена Галереей современного искусства PS Gallery (Санкт-Петербург). Данные работы Марка Шагала представлены в Государственном Эрмитаже, где специально для экспозиции выделены несколько залов.

Участниками выставки станут художники из регионов России: Виктор Ремезов, Алексей Ефремов, Петр Фролов, Наталья Тур, Татьяна Мацик, Кира Саргон, Рустем Хузин, Дмитрий Щеглов и многие другие. Работы художников будут представлены в самых разных направлениях: живопись и графика, скульптура и пластика, художественная фотография.

На выставке также будет организована творческая зона, где пройдут различные мастер-классы. Посетителей научат делать снеговиков в технике «скульптурный текстиль», создавать серьги и брошки, мастерить кукол. Ежедневно будут проходить презентации, мастер-классы, творческие встречи с художниками. Посетители смогут стать свидетелями рождения новых шедевров, а также раскрыть собственный потенциал, попробовав себя в качестве художника, гончара или скульптора.

Также в рамках выставки при поддержке правительства Свердловской области пройдет II региональный конкурс молодых талантливых художников «Master», организатором которого является «Школа портрета Анатолия Мовляна». Участие в творческом состязании примут 90 молодых художников в возрасте от 12 до 35 лет. Оценивать работы будут лучшие профессиональные художники.



15:00 Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46). Состоится торжественное открытие выставки «Мир глазами врача». На выставке будут представлены лучшие работы: картины, фотографии, уникальные частные коллекции врачей. «Мир глазами врача» – уникальный проект, поскольку показывает неординарность личности медицинского работника, его душевные качества. Выставка является завершением проекта, который реализуется в Свердловской области с 2015 года.

Проект реализует министерство здравоохранения Свердловской области совместно с Медицинской палатой. Координатором выступает Свердловский областной центр медицинской профилактики.

Ежегодно учреждения культуры предоставляют площадку для проведения выставки. В этом году партнерами выступают министерство культуры Свердловской области и Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера.



17:30 Уральский государственный театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). В четвертый раз выберут лучших отельеров Свердловской области: здесь пройдет торжественная церемония награждения участников конкурса в сфере гостеприимства «Уральская звезда» - 2018». В церемонии примет участие первый вице-губернатор Свердловской области, председатель жюри конкурса Алексей Орлов, а также федеральные эксперты в сфере гостеприимства, представители органов власти, туристического бизнеса. Пресс-подход Алексея Орлова и членов жюри состоится в 17.15 в фойе театра на 1 этаже.