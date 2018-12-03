Анонсы событий на 6 декабря

17:54 | 5.12.2018

9:45 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (бул. Экспо, 2,). Состоится торжественное открытие V Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.

Ожидается, что в открытии примут участие министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко.

Основная деловая программа форума пройдет 6 и 7 декабря и будет состоять из тематических секций для специалистов строительной отрасли. В расписании 50 секций по высотному и уникальному строительству, цифровым технологиям в проектировании и строительстве, комфортной городской среде и архитектурному наследию, зеленому строительству и технологиям умного города.



10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 1). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание правительства.

Основным вопросом повестки станет развитие конкуренции в регионе. С докладом выступит министр инвестиций и развития Виктория Казакова. Содоклады по теме представят заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Сергей Волков и член Общественной палаты, президент Ассоциации граждан и организаций для помощи людям с особенностями в развитии и ментальным инвалидам в Екатеринбурге и Свердловской области «Особые люди» Татьяна Флеганова.



10:00 Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» (ул. М-Сибиряка 16, кабинет 210). Состоится открытие новой производственной лаборатории: учебной кухни ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков. Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Зеленов, президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области, Судья WACS категории В Аркадий Пономарев.

Гостям будет продемонстрирована работа на современном оборудовании: после официальной церемонии открытия пройдет мастер-класс «Наставник» с участием высококлассных мастеров и студентов техникума, а также школьников (7-10 лет). Все вместе они испекут маффины и капкейки для гостей.

Открытие новой лаборатории позволит готовить рабочие кадры, построив образовательный процесс с учетом современных технологий. Студенты получат возможность овладеть профессиональными компетенциями на высоком уровне, таким образом выпускники будут уметь готовить широкий ассортимент сложных и основных блюд, хлебобулочных и кондитерских мучных изделий.

Новая лаборатория оборудована по всем требованиям стандартов WorldSkills и предназначена в том числе для проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills и таких статусных мероприятий, как кулинарный чемпионат Chef a la Russe, чемпионат Свердловской области «Абилимпикс», а также олимпиад профессионального мастерства, конкурсов и фестивалей различного уровня, мастер классов для детей и взрослых.



10:00 Свердловский областной онкологический диспансер (ул. Соболева, 29, 5 этаж, актовый зал). Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков откроет VII Межрегиональную научно-практическую конференцию «Клеточные технологии – практическому здравоохранению».

С докладом «Новые достижения иммунотерапии в онкологии» выступит заведующая научным отделом онкоиммунологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург), д.м.н, доцент Ирина Балдуева, иллюстрацией которого является внедрения нового метода лечения в Свердловском областном онкологическом диспансере. Лечение пациентов методом активной специфической иммунотерапии с использованием вакцин на основе дендритных клеток. Суть метода – в активации собственной иммунной системы организма.



10:00 Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, 3, зал 101). Открывается семинар по повышению производительности для предприятий Свердловской области. Спикерами выступят японские эксперты, которыми в 2017 и 2018 годах проведена диагностика российских предприятий.

Семинар организован японской ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) при поддержке правительства Свердловской области. Участниками станут представители более 200 свердловских предприятий.

С приветствием выступит заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Андрей Корюков, директор департамента экономических исследований НИИ экономики России и ННГ при РОТОБО Такафуми НАКАИ.



12:00 Администрация Екатеринбурга (пер. Банковский, 1 зал № 316 (бывший 339 зал)). Состоится пресс-конференция, посвященная записи детей в 1 класс на 2019/2020 учебный год.

С каждым годом в рамках законодательства городские власти Екатеринбурга стараются оптимизировать процесс подачи заявлений в 1 классы для создания более удобных условий для каждого родителя будущих первоклассников.

О том, как продвигается работа по закреплению территорий за муниципальными общеобразовательными организациями, какие появились новые способы подачи заявлений и в какие сроки, а также и других возможностях для родителей расскажут:

- и.о. начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Александровна Сибирцева;

- прокурор города Екатеринбурга, старший советник юстиции Светлана Васильевна Кузнецова;

- руководитель проектов Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Александрович Федоров;

- и.о. председателя Комитета связи и информационных технологий Администрации города Екатеринбурга Александр Валерьевич Немтинов;

- директор МКУ «Центр муниципальных услуг» Сергей Сергеевич Баранов.



12:30 Ул. Бардина, 13. Сотрудники МЧС совместно с комплексным центром социального обслуживания населения Ленинского района проводят профилактический рейд в жилом секторе.

Участники рейда посетят места проживания граждан, находящихся в социально-опасном положении на предмет соблюдения требований противопожарного режима. Со всеми семьями будет проведен инструктаж на противопожарную тематику, вручены памятки о соблюдении мер пожарной безопасности. В ходе рейда гражданам будут вручены автономные пожарные извещатели – современное средство обнаружения пожара.



15:00 Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» (ул. Народной воли, 49). Состоится мероприятие, приуроченное к Дню героев Отечества.

В холле парка начнет работу фотовыставка «Герои России Уральского Федерального округа», автором которой стал военный журналист и полковник запаса Владислав Майоров. Почетными гостями встречи станут Герои России и ветераны Великой Отечественной войны, также запланировано участие министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина.

Кроме того, в преддверии Дня Героев Отечества в парке «Россия – моя история» пройдут тематические экскурсии (по записи) на темы: «Эпоха Петра I», «Внешняя политика Российской империи в XVIII в.», «Внешняя политика Российской империи в XIХ в.», «CCCР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Не согнемся от блокадных тягот…» (Ленинград в годы ВОВ)», «Сталинградская битва: начало коренного перелома в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», «История битвы на Курской дуге», «История Уральского добровольческого танкового корпуса».

Напомним День героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря. В этот день в стране чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия, которые совершили ратный или трудовой подвиг на благо России и ее граждан.



15:40 Правительство Свердловской области (Октябрьская площадь, 1, конференц-зал, цокольный этаж). Состоится торжественное награждение победителей конкурса бизнес-идей «Молодежь планирует бизнес» с участием более 200 школьников и студентов Свердловской области.

Награды авторам лучших бизнес-идей в сфере самозанятости, социального бизнеса, необычного бизнеса, малобюджетного стартапа и других вручат известные предприниматели, политики и представители творческой молодежи. Всего в конкурсе приняли участие около 2 тысячи человек из Екатеринбурга, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Новоуральска и др. Цель конкурса – повысить интерес среди молодежи к предпринимательству.

15.40 – пресс-подход с участием заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Евгения Копеляна, заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, участников конкурса.

16.00 – церемония награждения



19:00 ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2). Состоится юбилейный концерт прославленного творческого коллектива, ставшего одним из главных культурных брендов России и Свердловской области – Уральского государственного академического народного хора, отмечающего в этом году 75-летие. Артисты представят зрителям программу «Легенда Урала». С юбилеем Уральский народный хор поздравит первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Напомним, Уральский народный хор был создан в 1943 году при Свердловской филармонии. На сегодняшний день художественным руководителем коллектива является Николай Зайцев, за достаточно небольшое время работы с которым Уральский хор успел подготовить множество новых номеров. В частности, восстановлен жанр хороводной песни, сопровождающейся восхитительными в своей красоте орнаментальными хороводами, которыми всегда славился Урал. Гости вечера увидят танцевальные картинки и сюжеты, рассказывающие о жизни и быте уральцев, в которых органично переплетутся нежная лирика и залихватская удаль, и, конечно же, прозвучит знаменитая «Уральская рябинушка», ставшая визитной карточкой юбиляров.