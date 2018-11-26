Анонсы событий на 30 ноября

18:22 | 29.11.2018

11:00 Свердловская область. Начнется международная акция «Тест по истории Отечества». В этом году она проводится уже в седьмой раз. В этом году акция будет посвящена одному из самых значимых событий современной истории Отечества – 25-летию принятия Конституции России.

Тестирование будет анонимным. Общее время выполнения заданий – 40 минут. Тест можно также написать онлайн на официальном сайте проекта молодежного парламента при Государственной Думе РФ «Каждый день горжусь Россией». В Свердловской области куратором акции выступает региональное молодежного правительство.

Перечень площадок в Свердловской области размещен на странице акции в регионе.



11:00 Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история» (ул. Народной воли, 49). Добровольцы регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» подведут итоги своей работы по сопровождению общенационального конкурса «Великие имена России».

В Свердловской области «Волонтеры Победы» обеспечивали сбор предложений жителей в офлайн-точках для голосования за имя великого уральца, которое дополнит наименование аэропорта Кольцово. В день окончания голосования за «Великие имена России» волонтеры отметят завершение проекта прохождением исторического квеста «Великие имена Урала» и танцевальным флеш-мобом. Самых активных участников проекта поощрят благодарственными письмами Общественной палаты Свердловской области и федерального штаба «Волонтеров Победы». В мероприятии примет участие председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.



11:45 Ачит (Дом культуры ул. Ленина, 3). Вце-губернатор Свердловской области Азат Салихов совершит рабочую поездку в Ачитский и Красноуфимский городские округа. В 11.45 в Ачите состоится вручение ключей от квартир 36 детям-сиротам Ачитского городского округа. В торжественной церемонии также примет участие Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Всего, на приобретение жилья в доме по адресу Механизаторов, 18 из областного бюджета было направлено около 50 миллионов рублей.

Далее в Красноуфимске состоится открытие автомобильной дороги на ул. Ухтомского после проведения капитального ремонта. Напомним, стоимость работ составила более сотни миллионов рублей, выделенных из регионального бюджета. Помимо замены дорожного полотна, на новом участке дороги было построено семь остановочных комплексов, четыре искусственные дорожные неровности и установлено 250 дорожных знаков.

Также, в травматологическом и хирургическом отделениях Красноуфимской районной больницы (ул. Транспортная, 12) презентуют приобретенный новый мобильный рентгенохирургический аппарат, который позволит проводить свыше двух тысяч обследований в год.

Автобус от Резиденции Губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21) отправится в 8.30 30 ноября.



12:00 Железнодорожный вокзал (ул. Вокзальная, 22, центральный холл, 2 этаж). Пройдет творческая пятница «Пассажир в партере». Вокзал впервые станет сценой для выступления поэтов.

Уральские авторы Дмитрий Шамшурин, Виктория Радисева, Алексей Холодов, Владислав Семенцул, Софья Манул и другие прочитают полюбившиеся публике и новые стихи, поделятся своими размышлениями о судьбе, любви и поисках смысла. Актеры свободного театра имени Саманты Смит (участники экспериментального проекта) представят эскиз будущего спектакля по повести Даниила Хармса «Старуха».

В тот же день на вокзале откроется фотовыставка «Про ЖД. Все самое интересное». Перед зрителями предстанет мир железных дорог во всем его многообразии: завораживающие пейзажи, необычные ракурсы, тематические зарисовки, портреты. Среди фотографий есть по-настоящему уникальные.

Традиция проводить на вокзалах балы, выставки и концерты пошла от знаменитого «музыкального вокзала» в Павловске. Он был построен как станция первой железной дороги Российской империи, но вместе с тем служил залом «для пристанища и увеселения публики». В трудные годы XX века традиция была забыта. В последнее десятилетие исторически заложенные роли этих общественных пространств возрождаются.

Так, вокзал Екатеринбург уже становился площадкой для творческих выступлений артистов и музыкантов. В октябре здесь танцевал театр «Провинциальные танцы», разыгрывали спектакль актеры народного театра драмы, звучали знаменитые джазовые композиции и кавер-версии популярных мировых хитов.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная Большой встрече российских волшебников.

1 декабря 2018 года в Парке Сказов в Арамиле состоится праздник: главный зимний волшебник уральского региона Урал Мороз готовится ко Дню рождения и приглашает друзей. Весь день волшебные герои будут гулять по территории парка, фотографироваться и проводить игры и забавы. Весь день вход для гостей свободный.

Зимний волшебник Урала Урал Мороз и организатор Большой встречи российских волшебников Ксения Кармацких расскажут о подготовке к встрече российских волшебников, огласят программу праздничного мероприятия, представят гостей.

На пресс-конференции будут присутствовать озорная дама из Кировской области Кикимора Вятская, добрый зимний волшебник из Татарстана Кыш Бабай, добрый молодец из Кировской области Иван Царевич, веселые гости из Старой Русы Петрушка и Забава Потеховна и героиня сказки "Царевна лягушка" из Шадринска Елена Прекрасная.



13:00 Технопарк «Университетский» (ул. Конструкторов, 5). Состоится расширенная встреча представителей предприятий оборонно-промышленного и металлургического комплексов с руководством научных центров ЦНИИ черной металлургии им. И.П. Бардина, УрО РАН при поддержке ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Участники совещания обсудят перспективы применения научных и инновационных разработок в сфере тяжелого машиностроения и ОПК. Участвуют: заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев, генеральный директор ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», советник министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Семенов, министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, председатель УрО РАН Валерий Чарушин.



16:00 Дом Севастьянова (пр. Ленина, 35, вход через территорию резиденции). Состоится торжественная церемония награждения победителей XXI областного конкурса научно-исследовательских работ студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Свердловской области «Научный Олимп». За годы существования в конкурсе приняли участие более пяти тысяч студентов. Многие работы, представляемые на конкурс, проходят апробирование на предприятиях и в организациях Свердловской области, некоторые работы имеют патенты на изобретения.