Анонсы событий на 14 ноября

18:45 | 13.11.2018

9:40 Ельцин-центр (Б. Ельцина, 3а). Состоится пресс-подход, посвященный открытию Общероссийского форума «Города России 2030: цифровизация будущего».

В мероприятии примут участие:

- глава Екатеринбурга Александр Геннадьевич Высокинский;

- председатель Челябинской городской Думы, президент Союза российских городов и Ассоциации «Города Урала» Станислав Иванович Мошаров;

- врио директора Департамента планирования территориального развития Министерства экономического развития Российской Федерации Алексей Анатольевич Елин.



10:00 РТИ (ул. Монтерская, 3). Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин ознакомится с ходом реализации крупного инвестиционного проекта «Модернизация производства резин» на ООО «Уральский завод конвейерных лент» (входит в ПАО «Уральский завод РТИ»).

Инвестиции в проект составили свыше 520 миллионов рублей, его реализация позволит выпускать резиновые смеси улучшенного качества, снизить себестоимость продукции, создать порядка 17 высокопроизводительных рабочих мест. Завершение реализации проекта планируется в III квартале 2019 года.



10:00 Дом офицеров Центрального военного округа Министерства обороны Российской Федерации (ул. Первомайская, 27). Состоится II Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Ислам на Урале: история, современность, вызовы».

На конференции будет обсуждаться роль мусульманского сообщества в противодействии экстремизму и идеологии терроризма, история и современное состояние ислама в России и на Урале, перспективные направления развития государственно-исламских отношений в России и на Среднем Урале, межконфессиональный диалог и социальное служение.

В конференции примут участие представители органов государственной власти Свердловской области, аппарата полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, Верховный муфтий России Шейх уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, председатель научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ Марианна Кочубей, председатель правления Русского академического фонда Роман Путин, муфтии и имамы из Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областей, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа, известные специалисты в области исламоведения, теологии, религиоведения и других областей научного знания из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.

В 11:20 запланирован пресс-подход.

Организаторами конференции выступают Региональное духовное управление мусульман Свердловской области в составе ЦДУМ России и Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» при поддержке Департамента внутренней политики губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области.



12:30 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению Ночи карьеры в Екатеринбурге.

Заместитель первого проректора УрФУ по развитию студенческого потенциала Аслан Кагиев, директор Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрий Толмачев и заместитель председателя Попечительского совета Европейского университета в Санкт-Петербурге Елена Чернышкова объявят программу Ночи карьеры, расскажут о первом Всероссийском студенческом фестивале по трудоустройству, представят рейтинг вузов по выпускникам, успешно запустившим международные стартапы, поделятся мнением о перспективной модели нового университета.

Ночь карьеры – традиционное HR-событие. На одной площадке студенты и выпускники вузов и колледжей смогут встретиться с работодателями, экспертами, кадровыми агентствами и образовательными учреждениями в неформальной обстановке. Ночь карьеры пройдет на площадке Ельцин-центра 16 ноября с 17:00 до 21:00.



14:30 УрГЭУ (ул. 8 Марта, 62, аудитория 150). Состоится заседание круглого стола «Ресурсно-ориентированная экономика Свердловской области». Поприветствует участников дискуссионного мероприятия министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

В заседании круглого стола примут участие представители комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга, специалисты ЕВРАЗ НТМК, преподаватели и студенты учебных заведений города. На круглом столе будет организован межотраслевой диалог между представителями государственной власти, промышленниками, наукой и подрастающим поколением специалистов. Цель диалога – выработать эффективную политику использования ресурсов, отвечающую принципам экологической безопасности. Студенты также представят свои эссе о том, как они видят проблемы и перспективы развития ресурсно-ориентированной экономики.



14:30 Кинотеатр «Салют» (ул. Толмачева). Зал № 6. Состоится премьера документального фильма «4 ключа к твоим победам». Фильм снят Общероссийской общественной организацией поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело». На сегодняшний день ее активисты действуют более чем в 50 регионах России, активно занимаются просветительской деятельностью и переориентированием молодежи на ведение здорового и трезвого образа жизни. Трейлер фильма размещен на официальном канале организации «Общее дело» на YouTube.

Планируется, что в мероприятии примут участие председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин, депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков, начальник Управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, ректор УрФУ им. Б.Н. Ельцина Виктор Кокшаров, ректор УрГЭУ Яков Силин, протоиерей Игорь Бачинин.



15:00 Ул. Евгения Савкова, 8. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и генеральный директор «Группы ЛСР» Максим Соколов примут участие в торжественной церемонии закладки камня в основание образовательного центра с детским садом и школой.

Новый объект расположится в границах улиц Евгения Савкова, Верхнеуфалейской и Ландау в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Напомним, подобный образовательный центр был построен «Группой ЛСР» в микрорайоне Мичуринский при поддержке областных и городских властей.

Ожидается, что участники церемонии осмотрят также стройплощадку одного возводимого в районе Широкой Речки жилого квартала.



15:30 Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский» (ул. Конструкторов, 5). Состоится официальное открытие Всероссийского форума ресурсных центров добровольчества. Участниками форума станут более 100 человек – руководители ресурсных центров, занимающиеся развитием добровольчества в субъектах Российской Федерации. Мероприятие проводится в целях повышения эффективности деятельности ресурсных центров добровольчества.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Ассоциация волонтерских центров, Уральский государственный юридический университет, Свердловская региональная общественная организация «Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала».