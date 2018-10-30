Анонсы событий на 2 ноября

18:38 | 1.11.2018

10:00 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1). Состоится ежегодный Областной фестиваль «Урал объединяет народы», посвященный Дню народного единства. В 10:00 начнутся мастер-классы «Промыслы и ремесла народов Урала». Детей научат ткать на станках и вручную на гребнях-бёрдышках, расписывать деревянные ложки, создавать открытки в технике «выцинанка». Часть мастер-классов проведут сами школьники. В это же время специалисты Свердловской межнациональной библиотеки проведут викторину «Народы России: проверь свои знания». Нужно будет ответить на вопросы, связанные с культурой различных национальностей, проживающих в нашей стране. Кроме этого, будет работать выставка лучших работ школьников, ставших победителями конкурса на звание государственной и региональной символики РФ; конкурса по гармонизации межэтнических отношений в детско-молодежной среде «Мы – ВМЕСТЕ!».

В 12:00 состоится торжественное открытие фестиваля «Урал объединяет народы», в рамках которого пройдет награждение победителей и призеров областных конкурсов, состоятся выступления экспедиционных команд и представителей национально-культурных автономий Екатеринбурга и Свердловской области. Коллективы исполнят русские народные песни, осетинскую лезгинку, еврейские и вьетнамские национальные танцы.



10:00 ДИВС (Олимпийская набережная, 3). Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев примет участие в открытии Межрегионального Всероссийского соревнования на Кубок Свердловской области по национальной борьбе куреш в рамках Всероссийского фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств, посвященного Дню народного единства. Участников поприветствует заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.



11:00 Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» (ул. Народной Воли, 49). Откроются площадки, на которых пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант – 2018». В 12:00 все зарегистрировавшиеся участники акции получат тестовые задания.

Главной площадкой станет Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история». Этнодиктант здесь напишут депутаты Законодательного собрания Свердловской области, члены Общественной палаты Свердловской области и «Волонтеры Победы». В Свердловской областной межнациональной библиотеке (ул. Академика Бардина, 28) в день проведения этнодиктанта будут работать две экспозиции, а также пройдет викторина «Народы Урала». Викторину также проведут и студенты Уральского государственного горного университета (пер. Университетский, 7). Здесь участников диктанта будут встречать ребята в национальных костюмах. В Свердловском областном медицинском колледже (ул. Репина, 2а) диктант напишут люди с ограниченными возможностями здоровья. Полный список площадок опубликован по ссылке http://midural.ru/news/list/document138232/.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится встреча Анатолия Марчевского с представителями СМИ, посвященная событиям, происходящим вокруг Екатеринбургского цирка.

Директор – художественный руководитель Екатеринбургского государственного цирка, народный артист России Анатолий Марчевский выступит перед средствами массовой информации с благодарностью за поддержку и с заявлением о статусе Екатеринбургского цирка и о своем видении сложившейся ситуации.



14:30 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays».

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, председатель Свердловского отделения СТД РФ (ВТО), генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Михаил Сафронов и директор, художественный руководитель «Коляда-Театра» Николай Коляда расскажут о подготовке к проведению мероприятия, о программе и участниках фестиваля, поделятся информацией о количестве площадок.

Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» пройдет с 5 по 15 ноября 2018 года в Екатеринбурге. Театры из 26 городов России и зарубежья представят наиболее интересные спектакли по современным российским пьесам.