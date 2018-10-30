Анонсы событий на 1 ноября

18:01 | 31.10.2018

10:00 УрФУ (пр. Ленина, 51). В рамках XXIV городских открытых педагогических чтений состоится образовательный форум на тему «Ранняя профилизация: достоинства и недостатки», мероприятия которого состоятся на шести площадках уральской столицы.

Цель образовательного события – обсуждение вопросов ранней профильной подготовки школьников к профессиональному самоопределению; выявление эффективных моделей организации предпрофессиональной подготовки учеников в соответствии с ожиданиями детей и родителей, социально-экономическими запросами города и региона.

Пленарная часть форума начнется в 10:00.

10.00-10.15 – Приветствие участников Образовательного форума;

10.15-10.45 – Вступительный доклад, Бабченко О.И. заместитель начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;

10.45-11.45 - Панельная дискуссия: (модератор дискуссии – Фаюстов А.В., заместитель проректора по информационной политике, директор медиацентра УрФУ).

спикеры дискуссии:

Бугров Д.В., первый проректор УрФУ, кандидат исторических наук, доцент

Павлова Н.В., Начальник отдела подготовки и обучения персонала АО «НПО автоматики»

Ушакова Е.Е., директор МБОУ гимназии № 161

Ефремова О.В., член Общественного совета по развитию образования при Департаменте образования Администрации города Екатеринбурга



10:00 Свердловская областная межнациональная библиотека (ул. Академика Бардина, 28). Начнет работу книжная экспозиция «Единый народ – единая история», подготовленная к Дню народного единства. На выставке будут представлены издания из фонда, посвященные переломному периоду русской истории, освещающие события Смутного времени и людям, которые сумели его преодолеть.

С ее помощью свердловчане могут подготовиться к культурно-просветительской акции «Большой этнографический диктант – 2018», которая пройдет уже 2 ноября.



10:00 Конференц-зал отеля Хаятт (ул. Б.Ельцина, 8). Состоится конференция «Индустриальные парки для бизнеса» в рамках которой будут рассмотрены вопросы: какие форматы промышленной недвижимости востребованы в регионе, что необходимо бизнесу для оперативного запуска производства и другие. В мероприятии участвуют свыше 100 представителей бизнеса и собственников индустриальных площадок, региональные и федеральные эксперты.

В 13.00 состоится пресс-подход с участием первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, сопредседателя правления Ассоциации индустриальных парков Максима Паздникова, генерального директора Корпорации развития Среднего Урала Сергея Киселева и директора управляющей компании индустриального парка «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» Дениса Ремезова.



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502). Пресс-конференция будет посвящена оценке экспертами тенденций рынка недвижимости и рынка ипотечного кредитования. В ней примет участие Крицкий В.П., генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал» и другие интересные спикеры. Будем рады видеть вас и ответить на вопросы.

Тема пресс-конференции: «Рынок недвижимости переживает подъем спроса: ожидают ли эксперты замедление ипотечного кредитования и сокращение ввода жилья в 2019 году? Какие законодательные изменения могут затормозить спрос? Как меняется потребительское поведение на фоне колебания ипотечной ставки?»

Участники пресс-конференции:

Алексей Сергеевич Долгов, управляющий розничным бизнесом ВТБ в Свердловской области

Любовь Александровна Торопицына, руководитель ипотечного направления УБРиР

Владимир Павлович Крицкий, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал»

Тимур Александрович Уфимцев, генеральный директор «Синары-Девелопмент»

Вопросы пресс-конференции:

-Как эксперты оценивают состояние рынка недвижимости на Урале? В каких объемах оценивается ввод жилья в 2018 году? Ожидается ли снижение объема ввода жилья в 2019 году?

-Ипотечное кредитование переживает подъем спроса: в связи с чем может произойти падение кредитования в 2019 году? Каков объем ипотечного портфеля у банков по итогам девяти месяцев текущего года?

-Какие законодательные изменения повлияют на спрос на недвижимость и объемы ввода жилья?

-Готовы ли банкиры и застройщики работать со счетами эскроу и переходить на проектное финансирование? В чем плюсы и минусы новой схемы?

-Насколько критичным для отрасли будет рост цен на недвижимость?

-Какого поведения застройщики и банкиры ждут от покупателей недвижимости в 2019-2020 годы?

-В каком диапазоне прогнозируется колебание ипотечной ставки в конце 2018 года, в 2019 году?



12:00 Бисерть (ул. Ленина, 63). Состоится торжественное открытие реконструированных в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» дворовых территорий по ул. Ленина, 63 и по ул. Западная,2.

В мероприятии примут участие заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын, глава городского округа Валентина Суровцева, председатель местной Думы Алена Братухина, жители поселка, представители подрядной организации.



12:30 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная старту голосования за столицу Тотального диктанта.

Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, городской координатор проекта Ксения Семенюк и директор департамента "Филологический факультет" УрФУ Анна Плотникова расскажут о ходе голосования за столицу Тотального диктанта, о значении этого мероприятия для региона, в том числе в преддверии выбора места проведения ЭКСПО-2025, а также о подготовке к Тотальному диктанту в Екатеринбурге, об ожидаемом количестве участников и площадках.



14:00 Администрация Екатеринбурга (переулок Банковский, 1, аудитория №339). Начнет работу третий налоговый Форум «Налоговая политика и практика: 2018-2020».

Организаторами мероприятия выступают: Администрация города Екатеринбурга, Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области, Общественный совет при Управлении ФНС России по Свердловской области, Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, Региональное объединение работодателей «Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области», Некоммерческая организация Фонд «Екатеринбургский центр развития предпринимательства».



16:00 Футбольное поле «ВИЗ-Синара» (ул. Кирова,40). Состоится тренировка игроков мини-футбольного клуба «ВИЗ-Синара», которые выиграли серебро в составе национальной сборной на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Свердловские футболисты Кирилл Яруллин, Максим Окулов, Павел Сысолятин и Павел Карпов входят в состав юношеской олимпийской сборной по мини-футболу. Ребята расскажут как им досталась победа на международном турнире, как проходят тренировки чемпионов и поделятся планами. Будет возможность поговорить с тренером.