Анонсы
19:45 | 30.10.2018
Анонсы событий на 31 октября
10:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 6-й этаж). Состоится очередное заседание Совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль», которое проведут председатель Комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Участие в совете примут председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев и председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова.
В повестку заседания включено обсуждение нескольких законопроектов, в том числе о реализации судебной реформы в части совершенствования законодательства о судоустройстве и процессуального законодательства; о проекте Федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (о географических указаниях); об уточнении ответственности за действия, связанные с возбуждением ненависти или вражды, а также унижением человеческого достоинства, в том числе в интернете (так называемые лайки и репосты), по проектам федерального закона, внесенным Президентом РФ («О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», «О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации»); о ходе работы по установлению административной ответственности за нахождение механических транспортных средств на территориях объектов благоустройства.
11:00 Новая Ляля (ул. К. Маркса, 2а). Состоится торжественное открытие нового детского сада на 150 мест. Планируется, что участие в мероприятии примет министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.
Ввод в эксплуатацию нового дошкольного образовательного учреждения позволит прекратить использование сразу трех старых помещений с печным отоплением. В новом учебном заведении будут обучаться восемь групп, две из которых рассчитаны на детей младшего возраста.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная мероприятиям, которые пройдут в Свердловской области в День народного единства.
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, исполнительный директор Свердловского областного отделения Российского союза боевых искусств Дмитрий Путилин и руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии Даниил Рябинин расскажут об истории и традициях праздника, объявят программу мероприятий Дня народного единства в регионе.
В частности, гости пресс-центра поделятся информацией о подготовке праздничного митинга, Большого этнографического диктанта, Фестиваля национальных культур.
В России День народного единства отмечают ежегодно 4 ноября. Впервые его отпраздновали в 2005 году. Праздник посвящен событиям 1612 года: День народного единства исторически связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
15:00 Верхняя Пышма (оздоровительный комплекс «Селен» на левом берегу реки Шитовский Исток, в 36 км от Екатеринбурга). Стартует Молодежный межнациональный форум Свердловской области.
Участниками форума станут около 100 человек – представители национальной молодёжи в возрасте от 16 до 30 лет, проживающие на территории Свердловской области.
Помимо официального открытия состоится дискуссия на тему «Стратегия государственной национальной политики как инструмент регулирования межнациональных отношений», а ориентировочно в 16:00 стартует Фестиваль национальных культур.
Организаторами форума являются Департамент молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное учреждение Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания».
© «Вечерние Ведомости»
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