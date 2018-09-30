Анонсы
19:25 | 3.10.2018
Анонсы событий на 4 октября
10:00 Отель Angelo (ул. Бахчиванджи, 55a, 2-й этаж). Начнет свою работу II Научно-практическая конференция с участием международных экспертов «Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов: опыт межведомственного взаимодействия, инновации, технологии». Мероприятие откроет министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
4 октября состоится пленарное заседание, 5 октября начнется работа на девяти площадках коворкинг-центра «Пространство кипения» по таким направлениям, как ранняя помощь, сопровождаемое проживание, трудоустройство и социальная занятость, реабилитация и абилитация детей с тяжелыми множественными нарушениями развития и другие. Полная программа опубликована на сайте конференции: http://conference.ocri.ru.
Главной темой конференции станут вопросы реализация пилотного проекта по формированию в России комплексной системы реабилитации и абилитации инвалидов, подходы к которому отрабатываются в Свердловской области с начала 2017 года.
В мероприятии примут участие представители Минтруда России, венгерского Университета Семмельвейс, Кыргызского госуниверситета им. И. Арабаева, а также преподаватели российской высшей школы из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Владивостока и Екатеринбурга. Всего в столицу Урала съедутся более 300 человек. Среди них специалисты организаций и учреждений социальной сферы, культуры, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта; производители и поставщики реабилитационного оборудования, представители социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе общественных организаций инвалидов.
11:00 ТЦ «Европа» (пр. Ленина, 25). Специалисты Комитета по транспорту Администрации города Екатеринбурга будут раздавать здесь автомобилистам листовки с напоминанием о том, что изменения в федеральном законодательстве упростили процесс взимания штрафов за неоплаченную парковку.
Комментарий о возможных сроках получения штрафов теми, кто не оплатил парковку, даст специалист Комитета Александр Вегнер, также он ответит на вопросы журналистов.
11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, офис 502). Состоится пресс-конференция, посвященная запуску личных кабинетов застрахованных по ОМС граждан.
С октября каждый житель Свердловской области может получить информацию об объеме и стоимости оказанных ему по ОМС медицинских услуг в режиме онлайн: услуга доступна на сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Пациенты смогут вспомнить историю своих обращений за медицинской помощью начиная с 1 января 2017 года, посмотреть, какие суммы больницы получили за их лечение, и сформировать заявление в адрес своей страховой компании и Фонда, если отраженная в личном кабинете информация неверна.
Мы уверены, что это информационное ноу-хау повысит качество и доступность медицинской помощи! Почему — завтра расскажут гости пресс-центра:
- Валерий Шелякин — директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области;
- Иван Сартаков — руководитель IT-управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области;
- Дмитрий Мантусов — директор Екатеринбургского филиала страховой компании «СОГАЗ-мед».
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная юбилею создания Первой Чехословацкой Республики, Российско-чешскому деловому форуму, истории бизнес-диалога между Свердловской областью и Чешской Республикой.
4 октября 2018 г. в Екатеринбурге состоится Российско-чешский деловой форум производителей стекла и ювелирных изделий. Организаторами мероприятия выступают Уральская торгово-промышленная палата, Генеральное консульство Чешской Республики в г. Екатеринбурге, Агентство по поддержке торговли CzechTrade.
Директор представительства Агентства по поддержке торговли CzechTrade в Екатеринбурге Петр Словик, председатель «Союза производителей стекла и бижутерии» Чешской Республики Павел Копачек, президент Уральской ТПП Андрей Беседин расскажут об установлении двустороннего диалога между уральскими и чешскими предприятиями в области стекольной и ювелирной промышленности, обсудят новые совместные проекты, поделятся информацией о праздновании юбилея Чехословацкой Республики и ответят на вопросы журналистов.
Первая Чехословацкая Республика — первое чехословацкое государство, существовавшее с 1918 по 1938 год, состояло из Богемии, Моравии, Чешской Силезии, Словакии и Подкарпатской Руси.
14:00–15:00 Ельцин Центр (ул. Б. Ельцина, 3). На площадке возле главного входа в Ельцин Центр состоится экспозиция 10 авторских матрешек, миссией которых станет популяризация Екатеринбурга как города — кандидата на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО в 2025 году.
В мероприятии примут участие глава Екатеринбурга Александр Высокинский, член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий, президент FIJET (международной организации писателей и журналистов, пишущих о туризме) Тижани Хаддат, директор агентства SMELO. Experiential marketing (изготовитель матрешек) Александр Миронов и уральские художники.
14:30 Центральная проходная Уралмашзавода (площадь Первой Пятилетки). Состоится презентация первого в России гидравлического экскаватора.
Карьерный гидравлический экскаватор УГЭ-300 стал первой отечественной машиной такого класса, ранее их поставки в России осуществлялись исключительно зарубежными производителями.
В церемонии примут участие представители Минпромнауки Свердловской области.
15:00 Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» (ул. Народной Воли, 49). Депутатский совет «ЕР» объединяет депутатов-единороссов в Государственной Думе, Законодательном собрании Свердловской области, руководителей фракций партии в представительных органах муниципальных образований.
На заседании обсудят реализацию партпроекта «Безопасные дороги», льготы для людей старшего возраста, а также закон Свердловской области № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» с учетом принятых изменений от 17 июля 2018 г.
Спикеры:
• Виктор Шептий, секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»;
• Елена Чечунова, председатель Свердловского областного депутатского совета «ЕР», руководитель фракции «Единой России» в Заксобрании Свердловской области
15:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 501). Состоится заседание Общественной палаты. Основными вопросами обсуждения членов палаты в этот раз станут итоги чемпионата мира по футболу и планы дальнейшей работы.
16:00 Экологическое отделение Дворца молодежи (ул. Ясная, 5). Состоится торжественная церемония закрытия чемпионата Свердловской области по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Напомним, в этом году чемпионат проходит в Свердловской области в четвертый раз. Участие в нем принимают 140 конкурсантов, 125 экспертов, 150 волонтеров. Победители регионального чемпионата «Абилимпикс» получат шанс представить Свердловскую область на национальном этапе соревнований, который пройдет с 20 по 23 ноября в Москве.
16:30 Верхняя Сысерть (район Емельянова мыса). По программе зарыбления в Верхне-Сысертское водохранилище выпустят 2299 мальков белого амура весом не менее 50 граммов. Мальки выращены специалистами ООО «Рефтинский рыбхоз», они же доставят их в специальной таре до места выпуска.
В мероприятии примет участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и директор природного парка «Бажовские места» Антон Кувшинский.
Верхне-Сысертское водохранилище расположено в границах природного парка «Бажовские места» — особо охраняемой природной территории областного значения (Сысертский ГО). Зарыбление водоема проводится в рамках государственной программы областного министерства природных ресурсов и экологии «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года». Контролируют процедуру зарыбления уполномоченные представители Росрыболовства.
«Программа зарыбления Верхне-Сысертского водохранилища действует с 2010 года. На основе кормовой базы и типа водоема разработаны рыбо-биологические обоснования зарыбления, самыми подходящими видами рыб для нашего водоема являются белый амур, карп и толстолобик. По программе зарыбления идет создание устойчивой популяции этих видов рыб», — говорит директор природного парка «Бажовские места» Антон Кувшинский.
Место выпуска мальков: район Емельянова мыса (56.417632, 60.680872). Схема проезда: из Верхней Сысерти по указателям надо поехать к учебно-оздоровительному комплексу «Гранатовая бухта», затем далее к загородному клубу «Гринвальд». По единственной асфальтированной дороге надо двигаться мимо автостоянки клуба на берег водоема и проехать до двух домов.
19:00 Уральский государственный театр эстрады (ул. 8 Марта, 15). Пройдет гала-концерт и награждение победителей конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ» Уральского федерального округа, а также концерт членов жюри конкурса. Выступление конкурсантов и гала-концерт будут проходить в сопровождении «Оркестра XXI века» и народного артиста Российской Федерации композитора Павла Овсянникова.
Планируется, что участие в мероприятии примут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов.
Отметим, что в этом году конкурс «Песня не знает границ» отмечает свое 15-летие. Жюри конкурса возглавляет народная артистка СССР композитор Александра Пахмутова.
19:50 ДИВС (Олимпийская набережная, 3). Состоится открытая тренировка БК «Урал». В программе: двусторонняя игра, вручение маек новичкам и общение с командой, фотографирование и автографы всем желающим.
© «Вечерние Ведомости»
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