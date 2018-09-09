Анонсы событий на 11 сентября

18:41 | 10.09.2018

9:45 Храм святителя Николая Чудотворца при УГГУ (ул. Куйбышева, 39). В День трезвости после Божественной литургии в храме по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского состоится крестный ход, возглавит его настоятель храма, руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии протоиерей Игорь Бачинин.

Трезвенники пройдут с иконами, хоругвями, молитвенным пением по улицам Куйбышева, 8 Марта, Радищева и Хохрякова. Крестный ход будет делать остановки для чтения текстов Евангелия и молитв.

Начало Божественной литургии в 08:00. Начало крестного хода ориентировочно в 10:00.

По окончании молитвенного шествия крестоходцы вернутся в храм для участия в молебне на изъявление обета трезвости, который в текущем году намерены дать более 30 человек, рассказали в отделе по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии.

Пресс-подход состоится в 09:45 после окончания Божественной литургии в Никольском храме при УГГУ.



11:30 Спортивно-оздоровительный комплекс УрГЮУ (ул. Колмогорова, 52а). Состоится торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса УрГЮУ. Это событие станет стартом в насыщенной юбилейной программе, посвященной 100-летию со дня основания Уральского государственного юридического университета, которое отмечается 15 сентября. Планируется, что участие в мероприятии примет министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В день открытия СОК состоится первое спортивное мероприятие — первенство по рукопашному бою среди студентов вузов Свердловской области. Организаторы: Федерация рукопашного боя Свердловской области и УрГЮУ.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены сборных команд вузов Свердловской области. Участники, занявшие первое, второе, третье места, будут представлять Свердловскую область в первенстве России среди вузов.



12:00 УрФУ (ул. С. Ковалевской, 7а). Состоится встреча с участниками монгольской метеоритной экспедиции Уральского федерального университета.

Два метеорита и пять фрагментов: монгольская экспедиция вернулась в Екатеринбург.

Находки уральских ученых прибудут в УрФУ в октябре.



13:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная старту мероприятий в рамках программы по повышению финансовой грамотности населения Свердловской области. В пресс-конференции примут участие вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, начальник управления службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Уральском федеральном округе Сергей Кокоулин, директор регионального центра финансовой грамотности, заместитель директора Института финансов и права УрГЭУ Елена Овсянникова.

Напомним, в Свердловской области начал работу межведомственный координационный совет по повышению финансовой грамотности, разработан проект комплексной программы по повышению финансовой грамотности на 2018–2021 годы, координатором мероприятий этой программы станет региональный центр финансовой грамотности, созданный на базе УрГЭУ.



15:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М. Горького, 21/23). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет встречу с главами свердловских муниципалитетов и депутатами местных дум, избранными 9 сентября, в единый день голосования.

В мероприятии примут участие также председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина и вице-спикер областного парламента, секретарь свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий.

Предполагается, что Евгений Куйвашев вручит благодарственные письма старейшим депутатам представительных органов. В их числе те, кто избрался в четвертый и даже в шестой раз.

На встречу приглашены главы и депутаты Алапаевска, Артемовского, Кушвинского, Горноуральского, Волчанского, Качканарского, Белоярского, Малышевского городских округов, городского округа Верхняя Пышма, Ирбитского муниципального образования, Восточного, Галкинского и Обуховского сельских поселений.



15:00 Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. Крапивина (ул. К. Либкнехта, 8). Будет дан старт всероссийской акции «Поздравь Командора», которая проводится в преддверии юбилея классика детской литературы Владислава Крапивина. Напомним, 14 октября ему исполнится 80 лет. В день старта акции в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В.П. Крапивина состоится открытие выставки художественных работ по произведениям Владислава Крапивина. Юные художники — авторы эскизов в торжественной обстановке упакуют в конверты комплекты поздравительных открыток, подпишут адреса библиотек — участниц акции и передадут их представителю «Почты России».

Эскизы для авторских открыток по произведениям Владислава Крапивина создали учащиеся художественного отделения детской школы искусств № 5 и детской художественной школы № 1 им. П.П. Чистякова. Открытки при помощи курьерской службы «Почты России» будут доставлены детским библиотекам страны. Читатели и поклонники творчества Владислава Крапивина смогут поздравить командора с юбилеем, написав на открытках свои пожелания, после они будут доставлены в Екатеринбург для вручения писателю.