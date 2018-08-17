Анонсы событий на 23 августа

17:50 | 22.08.2018

10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

С основным вопросом повестки о ходе газификации, в том числе строительстве объектов газоснабжения в сельских населенных пунктах выступит вице-губернатор Сергей Швиндт. С содокладами по теме, как ожидается, выступят временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев и глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров.



12:00 Центр сохранения истории Уральского добровольческого танкового корпуса (ул. Репина, 19). Откроется Центр сохранения истории Уральского добровольческого танкового корпуса. Участие в церемонии открытия, как ожидается, примет губернатор Евгений Куйвашев, представители школьных музеев УДТК, общественных ветеранских организаций.

В центре, экспозиция которого продолжает формироваться, собраны архивные материалы и уникальные экспонаты, в том числе, с мест сражений танкового корпуса. Создаваемый здесь интерактивный блок расширит возможности молодежи для изучения истории и реализации собственных исследовательских проектов.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Екатеринбурге XIX Международной переводческой конференции.

Председатель оргкомитета TFR-2018 Елена Кислова, профессор Монтерейского института международных исследований Андрей Фалалеев (переводил Д. Буша, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Б. Ельцина, В. Путина), ветеран отрасли переводов Renato Beninatto (Бразилия) и директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова расскажут о подготовке и проведении переводческой конференции, озвучат программу мероприятия и список почетных гостей, поделятся информацией об особенностях синхронного перевода первых лиц государств, а также ответят на вопросы журналистов.

Translation Forum Russia - крупнейшая в Восточной Европе отраслевая площадка, которая с 2010 года ежегодно собирает от 300 до 600 участников, включая представителей таких международных организаций, как Европейская комиссия, Информационный центр ООН, AIIC, FIT Europe, Бельгийская палата переводчиков, Высшая школа перевода г. Санкт-Петербург, уже в третий раз проводится в Екатеринбурге.



15:00 Технопарк «Университетский» (ул. Конструкторов, 5, 2-й этаж). Состоится стратегическая сессия с участием более 60 свердловских предприятий по вопросу развития неядерного направления бизнеса АО «ТВЭЛ».

АО «ТВЭЛ» (входит в ГК «Росатом»), специализирующееся на производстве ядерного топлива и оборудования, в рамках развития неядерного бизнеса заинтересовано в сотрудничестве с предприятиям Среднего Урала. Перспективными для совместной работы обозначены такие направления, как информационные технологии, энергетика, приборостроение, электромоторы, химия, медицина, новые материалы, оборудование нефтегазового комплекса, железнодорожная техника и другие.

В 15:00 – протокольная съемка открытия стратегической сессии.

В 15:15 – пресс-подход с участием министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, вице-президента АО «ТВЭЛ» Ильи Галкина, руководителя направления департамента коммуникаций АО «ТВЭЛ» Станислава Бочкова.



18:00 ЦМТ «Панорама» (ул. Куйбышева 44 д, 11 этаж). В образовательном центре «Золотое сечение» пройдет заседание дискуссионного клуба всероссийского проекта «Диалог на равных». Участники смены обсудят волнующие их вопросы с министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной.