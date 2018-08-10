Анонсы событий на 16 августа

18:02 | 15.08.2018

9:20 «Уральская мануфактура» (ул. Черняховского, д. 86, корпус 9/3). Стартует конкурс «Лучшая швея» в рамках регионального проекта «Славим человека труда!».

Участвуют 14 швей предприятий Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Красноуфимска и Невьянска. В рамках конкурсного задания участницы изготовят платье для девочки, все изделия впоследствии будут переданы воспитанницам детского дома. Оценивать результаты конкурса будут представители учебных заведений Екатеринбурга, Первоуральска, Нижнего Тагила, швейного предприятия из Невьянска и Ассоциации предприятий легкой промышленности Свердловской области «Свердлегпром».

В церемонии открытия участвует заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.



10:00 Правительство Свердловской области (Октябрьская пл., 3). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет заседание правительства региона.

Ключевым вопросом повестки станет работа по снижению смертности от злокачественных новообразований и профилактика онкологических заболеваний в Свердловской области. С основным докладом выступит министр здравоохранения региона Андрей Цветков. Содоклады представят главный врач Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев и главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев.



10:00 Детский сад № 148 (ул. Палисадной, 14). Состоится торжественное открытие второго здания детского сада № 148. В мероприятии примет участие глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб.



11:00 Школа №23(ул. Павла Шаманова, 54). В Академическом микрорайоне на откроется второе здание школы № 23. В мероприятии примет участие глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов деятельности ведомства за I полугодие 2018 года.

Руководитель Свердловского УФАС России Дмитрий Шалабодов представит информацию о работе ведомства в сфере контроля монополистической деятельности, закупок, органов власти, а также контроля за соблюдением законодательства о рекламе и недобросовестной конкуренции, расскажет об основных показателях нарушений антимонопольного, рекламного законодательства, законодательства о закупках, результатах анализа товарных рынков (цены на продукты питания и топливо в регионе) и работе по совершенствованию контрольно-надзорных функций.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная планам по развитию муниципалитета, итогам празднования дня города, а также подготовке Нижнего Тагила к 300-летнему юбилею.

Временно исполняющий полномочия главы города, первый заместитель главы Администрации города Владислав Пинаев расскажет об итогах празднования Дня города и о проектах развития территории. 11 августа горожане отметили 296-летие Нижнего Тагила.

Как ранее сообщали в СМИ, накануне Дня города состоялась встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и Владислава Пинаева. Они обсуждали реализацию приоритетных для округа проектов и подготовку к предстоящему 300-летию города (состоится в августе 2022 года).



14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 501). Начнется торжественный прием Почетных граждан города Екатеринбурга, приуроченный ко Дню города. На приеме, который проведет глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб, будут вручены знаки почетных граждан двум горожанам, удостоенным этого звания в 2018 году – генеральному директору «Уральских авиалиний» Сергею Скуратову и лидеру группы «Чайф» Владимиру Шахрину. Трений награжденный – Павел Дацюк находится на сборах и получит регалии позднее.



14:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная Международному военно-техническому форуму "Армия-2018".

Временно исполняющий должность заместителя командующего войсками Центрального военного округа по работе с личным составом Виктор Журавлев расскажет о подготовке и проведении мероприятий в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018" в Екатеринбурге, перечислит цели и задачи форума.

Основные мероприятия Форума традиционно пройдут в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" (Московская область), на аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино" 21-26 августа. В рамках мероприятий форума "Армия-2018" предусмотрены экспозиционная, демонстрационная и научно-деловая программы.