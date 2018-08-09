Анонсы событий на 11 и 13 августа

17:38 | 10.08.2018

11 августа



8:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21–23). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Ирбит. Глава региона посетит социально значимые объекты, а также межрегиональную выставку «Ирбитская ярмарка».



10:00 Парк Павлика Морозова. Стартуют соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». Официальное открытие турнира запланировано на 12:00.

Всероссийские массовые спортивные состязания, которые в этот день состоятся в 79 регионах России, проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития уличного баскетбола в нашей стране.



10:00 Площадь Первой Пятилетки. Откроется региональный конкурс мастерства водителей магистральных автопоездов УрФО «АСПАМ-Профи-Урал». Зрелищное и масштабное мероприятие в рамках программы Дня города неизменно собирает сотни зрителей.



14:00 Центральный парк культуры и отдыха им. В. В. Маяковского (Мичурина, 230). Начнется празднование Дня строителя. В мероприятии принимают участие руководители города и области.

Ожидается, что в обходе площадок примут участие министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, заместитель главы администрации по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев, координатор Национального объединения строителей по УрФО, президент СРО «Ассоциация строителей Урала» Сергей Лекомцев, исполнительный директор СРО «Ассоциация строителей Урала», руководитель рабочей группы Оргкомитета Дня строителя Вера Белоус.



16:00 Летняя эстрада Литературного квартала. Начнется гала-концерт участников городского фестиваля авторской песни «Август» имени Е. Е. Липовича.



13 августа



12:00 Набережная Исети (ориентир — памятник Малышеву). Состоится брифинг председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Тамары Сайдалиевны Благодатковой, посвященный началу второго этапа работ по реконструкции набережной между улицами Малышева и Куйбышева.

Спикер расскажет об объемах и видах работ, которые предстоит выполнить до конца года, финансировании реконструкции и новых проектных решениях, которые будут применяться на этой территории.