Анонсы
17:38 | 10.08.2018
Анонсы событий на 11 и 13 августа
8:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21–23). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершит рабочую поездку в Ирбит. Глава региона посетит социально значимые объекты, а также межрегиональную выставку «Ирбитская ярмарка».
10:00 Парк Павлика Морозова. Стартуют соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». Официальное открытие турнира запланировано на 12:00.
Всероссийские массовые спортивные состязания, которые в этот день состоятся в 79 регионах России, проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития уличного баскетбола в нашей стране.
10:00 Площадь Первой Пятилетки. Откроется региональный конкурс мастерства водителей магистральных автопоездов УрФО «АСПАМ-Профи-Урал». Зрелищное и масштабное мероприятие в рамках программы Дня города неизменно собирает сотни зрителей.
14:00 Центральный парк культуры и отдыха им. В. В. Маяковского (Мичурина, 230). Начнется празднование Дня строителя. В мероприятии принимают участие руководители города и области.
Ожидается, что в обходе площадок примут участие министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, заместитель главы администрации по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев, координатор Национального объединения строителей по УрФО, президент СРО «Ассоциация строителей Урала» Сергей Лекомцев, исполнительный директор СРО «Ассоциация строителей Урала», руководитель рабочей группы Оргкомитета Дня строителя Вера Белоус.
16:00 Летняя эстрада Литературного квартала. Начнется гала-концерт участников городского фестиваля авторской песни «Август» имени Е. Е. Липовича.
13 августа
12:00 Набережная Исети (ориентир — памятник Малышеву). Состоится брифинг председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Тамары Сайдалиевны Благодатковой, посвященный началу второго этапа работ по реконструкции набережной между улицами Малышева и Куйбышева.
Спикер расскажет об объемах и видах работ, которые предстоит выполнить до конца года, финансировании реконструкции и новых проектных решениях, которые будут применяться на этой территории.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:19 | 10.08.2018
3400 тонн арбузов завезли в Екатеринбург
18:05 | 10.08.2018
В Прикамье готовится к открытию Академия игровых видов спорта
18:03 | 10.08.2018
В Перми полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотиков
17:13 | 10.08.2018
Свердловские чиновники исключили ежей из Красной книги
17:07 | 10.08.2018
Поздравление губернатора Пермского края с Днем строителя
17:03 | 10.08.2018
Свердловский губернатор встретился со сменщиком Сергея Носова
16:05 | 10.08.2018
В Кургане отреставрировали скульптуру «Читающие девушки»
15:48 | 10.08.2018
Детский лагерь в Сысерти, где отравились дети, временно закрыли
15:25 | 10.08.2018
Свердловский облсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бизнесмена из Асбеста, который помог многодетной семье
14:25 | 10.08.2018
В Нижнем Тагиле сожгли Toyota Land Cruiser известного медиаменеджера
13:05 | 10.08.2018
В Кировграде из-за проливных дождей смыло мост и размыло дороги
12:22 | 10.08.2018
В карьере под Нижним Тагилом утонул автомобиль вместе с водителем
12:10 | 10.08.2018
В свердловских лесах не зарегистрировано ни одного пожара
11:37 | 10.08.2018
«Возвращаемся в эпоху аборигенов». В Кургане вандалы разгромили новую остановку у ЦПКиО
10:02 | 10.08.2018
Определено новое место для строительства соборной мечети в Екатеринбурге
09:53 | 10.08.2018
Прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку в лагере под Сысертью
22:57 | 9.08.2018
Под Невьянском на месте ДТП погиб водитель отечественного автомобиля
20:29 | 9.08.2018
На предприятии в Качканаре погиб рабочий. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку
19:56 | 9.08.2018
В Екатеринбурге в продукции заведения сети быстрого питания «Сабвей» обнаружена кишечная палочка
19:43 | 9.08.2018
Из Третьяковской галереи в Екатеринбург привезли экспозицию
19:12 | 9.08.2018
Общественники проверят работу свердловской полиции
17:46 | 9.08.2018
На уральской трассе «Лада» влетела в «ГАЗель» с лодками
17:03 | 9.08.2018
Пермяк угнал автомобиль и попал в ДТП
16:45 | 9.08.2018
Впервые в Пермской галерее выставка работ Павла Кузнецова
16:45 | 9.08.2018
Инспекторы ГИБДД выйдут на массовую «охоту» на пьяных свердловчан
16:44 | 9.08.2018
Эффективность медицинской помощи — на контроле ОНФ
16:00 | 9.08.2018
Работа исправит: пермяк осужден за злостную неуплату алиментов
15:58 | 9.08.2018
У пермяка за долги арестовали Land Cruiser
15:50 | 9.08.2018
Китай и США стали основными торговыми партнерами Среднего Урала
15:21 | 9.08.2018
Пермяки получили гранты на реализацию социальных проектов
15:12 | 9.08.2018
Завершается капремонт аварийно опасного перекрестка в Соликамске
14:58 | 9.08.2018
«Украли сердце Кургана!» Вандалы испортили новый арт-объект в сквере на улице Мяготина
14:54 | 9.08.2018
До конца 2018 года «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» выпустит в водоёмы Прикамья более 400 тысяч мальков судака и стерляди
14:52 | 9.08.2018
Энергетики «Т Плюс» в Перми продемонстрировали главные объекты реконструкции теплосетей
14:43 | 9.08.2018
Школьники и студенты познакомятся с сельским хозяйством Прикамья