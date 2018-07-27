Анонсы событий на 31 июля

18:38 | 30.07.2018

11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная выступлению екатеринбурженки Анастасии Немец на международном парашютном фестивале для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Спортсменка-колясочница, вошедшая в топ-25 по результатам III Международного парашютного фестиваля HANDI FLY International Challenge — 2018 для людей с ограниченными возможностями здоровья, Анастасия Немец, ее тренер, начальник Нижнетагильского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России Александр Новоселов, директор Областного центра реабилитации инвалидов Татьяна Онохова и директор благотворительного фонда «Возможно все — Урал» Екатерина Барановская расскажут о подготовке к парашютному фестивалю, поделятся общими впечатлениями от организации мероприятия, также поговорят о важности участия уральских спортсменов с ограниченными способностями в подобных спортивных событиях.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI Международного фестиваля UralTerraJazz в Камышлове.

И. о. министра культуры Свердловской области Галина Головина, глава Камышловского городского округа Алексей Половников, программный директор UralTerraJazz Ирина Щетникова расскажут о программе и новинках джазового фестиваля, обозначат его место в культурной жизни Свердловской области.

Также на пресс-конференции выступят участники ансамбля Kickin Jazz Orchestra Юлия Изгагина (саксофон) и Всеволод Слепушкин (банджо).