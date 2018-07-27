Анонсы
18:38 | 30.07.2018
Анонсы событий на 31 июля
Спортсменка-колясочница, вошедшая в топ-25 по результатам III Международного парашютного фестиваля HANDI FLY International Challenge — 2018 для людей с ограниченными возможностями здоровья, Анастасия Немец, ее тренер, начальник Нижнетагильского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России Александр Новоселов, директор Областного центра реабилитации инвалидов Татьяна Онохова и директор благотворительного фонда «Возможно все — Урал» Екатерина Барановская расскажут о подготовке к парашютному фестивалю, поделятся общими впечатлениями от организации мероприятия, также поговорят о важности участия уральских спортсменов с ограниченными способностями в подобных спортивных событиях.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению VI Международного фестиваля UralTerraJazz в Камышлове.
И. о. министра культуры Свердловской области Галина Головина, глава Камышловского городского округа Алексей Половников, программный директор UralTerraJazz Ирина Щетникова расскажут о программе и новинках джазового фестиваля, обозначат его место в культурной жизни Свердловской области.
Также на пресс-конференции выступят участники ансамбля Kickin Jazz Orchestra Юлия Изгагина (саксофон) и Всеволод Слепушкин (банджо).
© «Вечерние Ведомости»
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