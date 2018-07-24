Анонсы событий на 27 июля

18:28 | 26.07.2018

9:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится объезд конкурсной комиссией цветников Чкаловского и Орджоникидзевского районов в рамках городского конкурса на лучшее озеленение. Районы представят самые яркие, масштабные и креативные клумбы. Представители Комитета благоустройства и районных служб благоустройства на одном из объектов расскажут о конкурсе, работах по озеленению города в целом и прокомментируют шансы на победу конкретных клумб.



10:00 Село Кунарское Богдановичского городского округа. Состоится областной семинар «Сохраним наши села и деревни вместе».

В программе: знакомство с территорией села Кунарское, информация о программе развития села до 2020 года, а также презентация учащихся кунарской средней школы «Село Кунарское – любовь моя».

В рамках семинара пройдет обсуждение вопросов создания малого бизнеса, фермерских хозяйств на селе, подведение итогов областного конкурса «Лучшая сельская усадьба, село, деревня Свердловской области», презентация экологических маршрутов городского округа Богданович.

Владельцы родовых поместий Свердловской области расскажут о возрождении хозяйств в деревне Ощепково Режевского ГО и фамильной усадьбы в поселке Двуреченск Сысертского ГО.

Организаторами семинара являются общественная организация «Союз сельских женщин Свердловской области», администрация городского округа Богданович, управление Кунарской сельской территории.

В мероприятии принимает участие депутат Законодательного Собрания Свердловской области, председатель Совета ОО «Союз сельских женщин Свердловской области» Елена Трескова.



12:00 Гимназия №155 (ул. Челюскинцев, 90). В Свердловской области проходит профилактическая операция «Школа», в рамках которой инспектора государственного пожарного надзора проводят профилактические осмотры образовательных учреждений перед началом учебного года.

27 июля инспектора государственного пожарного надзора г.Екатеринбурга совместно со специалистами управления образования проверят вопросы безопасности в гимназии №155.

В ходе осмотра особое внимание сотрудники МЧС уделят наличию и исправности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, первичных средств пожаротушения, противопожарного водоснабжения, состоянию путей эвакуации, исправности электрооборудования, знанию персоналом действий в случае ЧС. Сотрудники госпожнадзора проверят состояние эвакуационных путей и выходов.