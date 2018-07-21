Анонсы событий на 24 июля

16:05 | 23.07.2018

10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится пресс-тур, посвященный благоустройству дворовых территорий в рамках программы создания комфортной городской среды. Вместе с заместителем главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимиром Алексеевичем Гейко журналисты посетят четыре двора, расположенных в разных районах города и находящихся на разных этапах производства работ. Владимир Алексеевич расскажет о реализации программы благоустройства работ в 2018 году в Екатеринбурге в целом.



11:00 Екатеринбург, ул. Токарей, 40. С помощью робота-дефектоскопа (телеуправляемый диагностический комплекс) пройдут уникальные диагностические испытания участка магистральной теплотрассы М-30 диаметром 800 мм.

Применение роботизированного комплекса предназначено для потенциально уязвимых и труднодоступных участков теплотрассы. Проходя по магистрали со скоростью 20 метров в час, аппарат методом сплошного сканирования измеряет толщину стенок трубы внутренней поверхности, выявляя коррозийные дефекты. Результаты сканирования позволяют энергетикам оценить запас прочности трубопровода и выбрать необходимый метод ремонта проблемного участка. О преимуществах и ограничениях подобной диагностики на месте расскажут специалисты ЕТК и представители диагностической компании из Санкт-Петербурга.

Ход диагностических работ на объекте прокомментируют:

- Андрей Валерьевич Шмельков, главный инженер по тепловым сетям Свердловского филиала «Т Плюс»;

- Аржанов Вадим Александрович, руководитель департамента внутритрубной диагностики и ремонта ООО «Газпроект-ДКР».



12:00 «Высоцкий» (ул. Малышева, 51). Накануне дня памяти Владимира Высоцкого откроют новую городскую скульптуру и проведут фестиваль молодых исполнителей «Высоцкий. ФЕСТ».

Состоится торжественное открытие нового городского арт-объекта — скульптурной композиции, посвященной песням Владимира Высоцкого.



14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, каб. 313а). Состоится брифинг председателя Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» Ильи Викторовича Захарова, посвященный ходу избирательной кампании в Екатеринбургскую городскую Думу. Илья Викторович расскажет о количестве горожан, заявившихся на выборы в гордуму, и уже зарегистрированных кандидатов в депутаты, графике прохождения избирательной кампании и прокомментирует первые итоги работы комиссии по выборам главы города Екатеринбурга.



19:00 «Пассаж-Синема» (ул. Вайнера, 9). Футбольный клуб «Урал» проведет традиционную презентацию основного состава команды. С болельщиками встретятся президент клуба Григорий Иванов, новый главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов и футболисты.

После окончания официальной части болельщики смогут взять автографы у главного тренера «Урала» Дмитрия Парфенова, а также новичка команды Сергея Брызгалова.