Анонсы
19:02 | 17.07.2018
Анонсы событий на 18 июля
С 1 июня по 15 июля 2018 года в России, Латвии, Литве, Польше, Финляндии, Швеции, Эстонии состоялся 15-ый этап гуманитарной миссии "Паруса духа". Морские пути океанского катамарана прошли по маршруту Рига (Латвия) – Калининград (Россия). В состав экспедиции вошли люди с ограниченными возможностями здоровья из разных регионов России и других стран.
Руководитель экспедиции "Паруса духа" Олег Колпащиков, вице-президент организации "Белая трость" Михаил Войцеховский и художник Борис Хохонов расскажут о целях и задачах гуманитарной миссии "Паруса духа – 2018", поделятся своими впечатлениями о путешествии.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам детской оздоровительной кампании в Свердловской области.
Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Александр Маренич и начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева расскажут о работе оздоровительных учреждений в первой половине летних каникул, озвучат результаты проверок.
15:00 Алапаевск(кинодосуговый центр «Заря», ул. Фрунзе, 46). Состоится премьера художественного фильма «Осанна», посвященного жизни Елизаветы Федоровны Романовой, сестры последней русской императрицы. Планируется, что участие в презентации фильма примут председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, народная артистка России, балерина и актриса Илзе Лиепа, которая исполнила одну из главных ролей в картине.
Также главные роли в фильме сыграли такие известные российские киноактеры, как Александр Михайлов, Андрей Мерзликин. Премьера фильма станет ярким завершение юбилейных, памятных мероприятий, посвященных памяти святых Царственных страстотерпцев и Алапаевских мучеников.
17:00 ДИВС (Олимпийская набережная, 3). Губернатор Евгений Куйвашев примет участие в открытии командного Чемпионата Европы по дзюдо.
В Екатеринбурге будет впервые протестирована олимпийская система соревнований смешанных команд. Командный турнир – это короткие, но динамичные соревнования между сборными из шести человек. На татами по очереди выходят трое мужчин и трое женщин в трех весовых категориях. У мужчин - 73 кг, 90 кг и свыше 90 кг, у женщин - 57 кг, 70 кг и свыше 70 кг. Количество схваток предполагает, что возможна ничья со счетом 3-3. В таком случае в счет идут турнирные очки либо случайным образом выбирают категорию для решающего поединка.
Организаторами чемпионата выступают Европейская Федерация дзюдо, Русская медная компания, министерство культуры и спорта Свердловской области, а также федерация дзюдо России и федерация дзюдо Свердловской области. Призовой фонд соревнований составит не менее 80 тысяч евро. Участие в турнире в Екатеринбурге подтвердили 21 смешанная сборная из национальных федераций дзюдо Австрии, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Словении, Турции, Украины, Франции, Чехии и России. Столь высокое представительство – рекордный показатель для командного Чемпионата Европы.
© «Вечерние Ведомости»
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