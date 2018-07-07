Анонсы событий на 10 июля

16:24 | 9.07.2018

10:00 Екатеринбург-ЭКСПО (бул. Экспо, 2). Второй день Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018.



11:00 Московская горка (ул. Московская, 131). Состоится отчетно-выборная конференция свердловского отделения «Справедливой России».



14:00 Некоммерческая организация «Благое дело» (п. Верх-Нейвинский). «Благое дело» посетит Чрезвычайный и Полномочный Посол Южно-Африканской Республики в Российской Федерации госпожа Номасонто Мария Сибанда-Туси. Встреча состоится в рамках договоренностей, достигнутых в 2017 году между Посольством ЮАР в Российской Федерации и региональной общественной организацией «Форум женщин Урала». В «Благом деле» госпожа Номасонто Мария Сибанда-Туси обсудит актуальные вопросы трудозанятости людей с инвалидностью и поделится опытом работы общественных организаций Южно-Африканской Республики в социальной сфере.



16:00 УрГЭУ (ул. 8 Марта, 62, ауд. 152). Состоится открытие IV Российско-китайского конгресса молодых предпринимателей. Мероприятие проходит в рамках работы Российско-китайского ЭКСПО.

В течение двух дней 50 молодым предпринимателям предстоит направить свои усилия на создание проектов по развитию совместных предприятий и бизнес-инкубаторов. Участники не только отработают навыки по реализации бизнес-идей и бизнес-моделированию, но и найдут потенциальных партнеров среди молодежи.

11 июля на площадке ИННОПРОМа будут представлены все проекты. Экспертами выступят Всекитайская федерация молодежи и Российский союз молодежи.

УрГЭУ во второй раз выступает организатором молодежной программы Российско-китайского ЭКСПО. Студенты вуза будут участвовать в конгрессе как в роли волонтеров, так и в роли участников.

В ходе конгресса состоится круглый стол «Развитие российско-китайских молодежных бизнес-инкубаторов: результаты, перспективы и новые направления сотрудничества».