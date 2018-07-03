Анонсы событий на 6 июля

19:00 | 5.07.2018

10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Отправится пресс-тур, посвященный 95-летию со дня утверждения государственного герба СССР.

Вместе с искусствоведом и директором Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонидом Гениным мы побываем на 6 объектах — памятниках истории и культуры Екатеринбурга, которые украшает советская символика и геральдика, и поговорим о ее использовании в архитектуре интерьеров и экстерьеров зданий.



11:00 Городской пресс-центр (ул. Клары Цеткин, 1, Дом журналистов). Состоится пресс-конференция на тему «Международные форумы в Екатеринбурге как фактор развития торгово-промышленных связей», в которой примут участие министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, исполнительный вице-президент СОСПП Марина Вшивцева.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная вопросам экологической безопасности регионов и обсуждению этой темы в рамках международных мероприятий летом 2018 года в Екатеринбурге.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и председатель совета директоров ЗАО «Зелёная долина» Юлия Корнеева обозначат итоги III Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов 2018» и внесенные в резолюцию тезисы, а также поделятся информацией о мероприятиях в рамках ИННОПРОМа и V Российско-китайского ЭКСПО.

9 и 10 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет конференция «Экология и бизнес: перспективы развития экономических механизмов охраны окружающей среды» и Российско-китайская научно-практическая конференция «Инновационные технологии и производства — экотехнопарки, зеленые технологии России и Китая».



11:30 Красноуфимск (зал Центра культуры и досуга, ул. Советская, 2). Состоится открытие нового кинозала, модернизированного в рамках проекта министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. Это будет уже второй в городе кинозал, его вместимость — 42 места.

Фондом кино было выделено порядка пяти миллионов рублей, на эти средства приобретены и установлены система многоканального звука, цифровой мощный проектор 2D и 3D, новый экран. Деньги на ремонт кинозала и приобретение новых кресел были выделены из бюджета города.

Кинозал будет работать в ежедневном режиме, первыми зрителями станут дети, для них приготовлена праздничная программа и интересный мультфильм.

Напомним, с 2015 года Министерство культуры России через Фонд Кино реализует проект по модернизации кинотеатров и открытию новых. Средства на модернизацию кинотеатров в малых городах выделяются при условии: не менее 50 процентов фильмов в афише кинотеатра должны быть отечественного производства. На сегодняшний день уже состоялось пять этапов конкурса. Первые два — для городов с населением до 100 тысяч человек, остальные – для городов с числом жителей до 500 тысяч человек. От Свердловской области в общей сложности было направлено более 100 заявок от учреждений всех форм собственности. Субсидию на оснащение получили 27 кинозалов, из них два кинозала — частные. Общая сумма субсидии, полученной из Фонда кино, составила более 128 миллионов рублей. На данный момент открыты уже 12 кинозалов.

До конца 2018 года по программе Фонда кино дополнительно откроются современные кинозалы в Асбесте, Первоуральске (зал в Инновационном культурном центре), Арамиле, Верхнем Тагиле, Ирбите (второй зал), Кировграде, Нижнем Тагиле, Серове, поселке Двуреченск, Верхней Пышме, Нижней Салде, Богдановиче, Туринске.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная планам Екатеринбургского театра оперы и балета на 107-й театральный сезон.

Директор Екатеринбургского театра оперы и балета Андрей Шишкин, художественный руководитель балетной труппы Вячеслав Самодуров, куратор Всероссийской премии для молодых музыкальных критиков «Резонанс» Анастасия Зубарева и дизайн-директор РА «Восход» Владислав Деревянных расскажут о завершении текущего театрального сезона и программе Fashion gala, озвучат новые подробности двух оперных премьер 107-го сезона — «Турандот» Джакомо Пуччини и «Три сестры» Петера Этвёша, а также объявят четыре балетные новинки сезона-2018/19. Помимо этого, участники пресс-конференции расскажут про грядущие обновления театра: два новых парадных занавеса, а также полное обновление фирменного стиля.



16:00 Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46). Состоится открытие выставки «Легенда Урала», приуроченной к 75-летию Уральского академического русского народного хора. Планируется, что участие в мероприятии примут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, народная артистка России Светлана Комаричева и народный артист России Иван Пермяков.

В экспозицию вошли более 120 фотоснимков и редких образцов полиграфической продукции, афиш, архивных документов и личных писем. В ходе церемонии открытия выставки состоится выступление малого состава Уральского государственного академического русского народного хора, а также демонстрация фильмотеки творческого коллектива. Кроме того, посетителям представят коллекцию первых сценических костюмов Уральского народного хора и редкие музыкальные инструменты, сохранившиеся с первых концертов, например, уникальную гармонь работы братьев Потехиных.

Авторскую экскурсию по выставке проведут Валентина Блинова, проработавшая в коллективе более 40 лет, и художественный руководитель Уральского хора Николай Зайцев.



17:00 Свердловское региональное отделение Союза художников России (ул. Куйбышева, 97). Состоится открытие выставки «Православный мир», которая приурочена к 100-летию памяти членов семьи императора Николая II.

В экспозиции «Православный мир» представлены иконы, эскизы росписей собора Александра Невского и храма «Всех скорбящих Радость», созданные в византийской традиции, а также копии икон и росписей храмов Македонии, Греции, Хорватии и других стран. Кроме того, посетителям представят облачения священников и предметы церковного богослужения, выполненные монахинями Ново-Тихвинской обители, где работают иконописная и вышивальная мастерские.

Значительную часть экспозиции занимают фотокопии внутреннего пространства храма Всех святых, в земле Российской просиявших, росписи которого осуществляли уральские художники под руководством Татьяны Водичевой. Кроме того, в выставку вошли эскизы и фотоматериалы росписей Патриаршего подворья (духовно-просветительский центр «Царский») под авторством Николая Шушалыкова.

Организаторы отмечают, что на выставке также можно познакомиться с учебными работами студентов реставрационного отделения СХУ им. И.Д. Шадра — фотоматериалом, демонстрирующим поэтапное восстановление икон из Никольской церкви в селе Быньги, увидеть прориси, иконы и копии произведений на библейскую тематику, выполненные студентами.

Кроме того, зрители могут оценить творчество уральских художников, в работах которых православный мир обретает современное звучание: Василия и Любови Анциферовых, Ивана Бурлакова, Олега Вострецова, Алексея Ефремова, Веры Косьянковской, и других. Особый интерес представляют графические эскизы церковных ювелирных украшений, входящих в часть облачения священнослужителей — служебные и нательные кресты, ладанки.



19:00 Свердловская государственная академическая филармония (ул. К. Либкнехта, 38а, большой зал). В рамках Фестиваля культуры и туризма Республики Корея в Екатеринбурге состоится корейско-российский концерт классической музыки.