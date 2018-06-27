Анонсы событий на 29 января

19:01 | 28.06.2018

8:30 ЖК «Макаровский квартал» (ул. Челюскинцев, 58). Стартуют конкурсы профмастерства в строительной сфере: «Славим человека труда!» в номинации «Лучший плиточник-облицовщик» и «Строймастер-2018» в номинациях каменщик, штукатур, электросварщик, плотник, монтажник светопрозрачных конструкций, монтажник санитарно-технических систем оборудования.

В торжественной церемонии открытия конкурса примут участие министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, заместитель главы Администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев, координатор Национального объединения строителей по УрФО Сергей Лекомцев, генеральный директор АО «ЕМЗ» Евгений Мордовин.

В 14 часов состоится подведение итогов и церемония награждения победителей.



10:00 Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (ул. Пушкина, 6, 2-й этаж, зал заседаний). Состоится заседание комитета СОСПП по транспорту и логистике. Главным вопросом станет модернизация железнодорожной инфраструктуры предприятий и индустриальных парков региона

Программу долгосрочного развития ОАО «РЖД» до 2025 года на основе планов роста производительных сил в регионах обсудят на заседании комитета СОСПП по транспорту и логистике.

Одним из предложений Союза промышленников будет оснащение площадок действующих предприятий, а также строящихся логистических и индустриальных парков Свердловской области железнодорожной инфраструктурой.



10:30 Здание правительства (ул. Малышева, 101, актовый зал, 5 этаж). Состоится международная научно-практическая конференция, посвященная развитию инклюзивного образования. Специально для этого в Екатеринбург приехала делегация ученых, специалистов-практиков, работников культуры и студентов из России, Армении, Грузии, Норвегии и Кыргызстана, которые представят и обсудят практический и педагогический опыт работы с людьми с инвалидностью. В конференции примут участие министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов и первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Диляра Медведская.

Цель конференции – открытое обсуждение состояния и перспектив развития социальных и образовательных практик в области инклюзивного взаимодействия. Специалисты поделятся наработками в области сопровождаемого проживания, поддерживаемой социальной занятости и социокультурной адаптации, а также общего и дополнительного образования людей с ОВЗ.



11:00 Школа № 23 (Павла Шаманова, 54). Начнется фестиваль параспорта.

Фестиваль рассчитан на 150 активных участников – учеников екатеринбургских школ, практикующих инклюзивное образование. Речь идет как о школьниках с различными формами инвалидности, так и об их сверстниках без инвалидности. Ребята смогут попробовать свои силы в футболе для незрячих, волейболе сидя, бочча и других паралимпийских и специальных дисциплинах, а также поучаствовать в интерактивных конкурсах и мастер-классах, которые проведут известные спортсмены.

Фестиваль откроют: начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Татьяна Кудинова, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков; депутат городской Думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин; директор «Центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник», чемпион России и мира, легкоатлет Олег Кульков; российская бегунья, чемпионка Европы и мира, призёр Олимпийских игр Ольга Котлярова; российский пловец, 6-кратный чемпион мира и 14-кратный чемпион Европы Юрий Прилуков; 2-двукратный чемпион мира и чемпион России по каратэ киокушинкай, руководитель клуба боевых искусств «DOJO №1» Марсель Мансуров. Чемпионы поприветствуют участников и проведут показательные тренировки.

Сразу после открытия фестиваля запланирован брифинг для СМИ о инклюзивном образовании в школах Екатеринбурга и развитии параолимпийских видов спорта в городе.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности на водоемах в летний период, а также предупреждению пожаров в населенных пунктах Свердловской области.

В пресс-конференции принимают участие заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Максим Пинчугов, заместитель председателя Свердловской региональной общероссийской общественной организации "Всероссийское общество спасания на водах" Евгений Мокрушин и начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ "Уральское УГМС" Анна Мишарина. Спикеры расскажут о прогнозе погоды на июль и август 2018 года, разрешенных и безопасных местах отдыха у воды, правилах эксплуатации маломерных судов, а также дадут рекомендации по предупреждению пожаров в летний пожароопасный период.

Завтра 29.06.2018 Главное управление МЧС России по Свердловской области приглашает журналистов в профилактический рейд на несанкционированный пляж Верх-Исетского водохранилища. Сбор представителей СМИ в 14-00 по адресу: ул.Кирова,40.



11:00 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области (ул. Малышева, 33; 2 этаж; актовый зал). Состоится торжественная церемония вручения дипломов с отличием выпускникам педагогических колледжей региона. Будущих преподавателей с успешным завершением обучения поздравит министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

В числе тех, кому будет вручен диплом с отличием выпускники колледжей и техникумов Нижнего Тагила, Камышлова, Екатеринбурга, Ирбита, Красноуфимска и других муниципалитетов.

Отметим, что в Свердловской области уделяется серьезное внимание поддержке педагогов, повышения престижа их профессии. Например, с 2010 года в Свердловской проводится конкурс на соискание премий губернатора Свердловской области педагогическим работникам. Также в целях социальной поддержки талантливой молодежи из числа студентов техникумов, колледжей и вузов, повышения привлекательности получения профессий для молодежи, в регионе выплачиваются стипендии губернатора Свердловской области.



11:00 Село Мраморское под Полевским (площадка возле Дома культуры, ул. 1 Мая, 34). Состоится открытие парка деревянных скульптур по сказам П.П. Бажова и музея мрамора под открытым небом. Эти два мероприятия связаны с 280-летием с момента начала первой промышленной разработки мрамора на Урале, а также проведением серии мероприятий в преддверии празднования 140-летия П.П. Бажова. Уникальная история села Мраморское связана с именами генерал-майора Якова Данненберга, основателем села, всемирно известного скульптора Ст. Эрьзи (в этом году исполняется 100 лет с момента его приезда на Урал), а также с именем П.П.Бажова, который неоднократно бывал в селе и посвятил ему несколько сказов.

Отметим, муниципалитет делает первые шаги по развитию туризма: здесь разработан маршрут «Мраморная миля», объединивший несколько необычных памятников – от солнечных часов 18 века, до аптекарского огорода, заложенного сто лет назад. Представители СМИ смогут увидеть здесь новые объекты показа.

Планируется, что участие в торжественном открытии примет первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная планам уральских ученых на экспедиционный сезон 2018 года.

Старшие научные сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев и Дмитрий Гимранов поделятся планами исследований и экспедиций на 2018 год. В частности, ученые расскажут о предстоящих работах в пещерах южного и среднего Урала, на также об изучении мамонтовой фауны на Гыданском полуострове.



14:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 451). Пройдут публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Куйбышева — Розы Люксембург — Декабристов — 8 Марта.



15:00 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1). Состоится торжественный прием выпускников-медалистов уральской столицы. Прием проведет глава Администрации города Екатеринбурга Александр Эдмундович Якоб. Он вручит медали 683 особо отличившимся выпускникам и скажет им напутственное слово перед поступлением в вузы.



17:00 Площадь перед главным учебным корпусом УрФУ (ул. Мира, 19). Состоится церемония вручения дипломов выпускникам вуза.



20:00 Театр Эстрады (8 марта, 15). Состоится выпускной вечер гимназии № 9. Поздравить выпускников придет глава Администрации города Екатеринбурга Александр Эдмундович Якоб.