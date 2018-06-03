Анонсы событий на 6 июня

19:37 | 5.06.2018

10:00 Дом правительства (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание правительства Свердловской области.

Основным вопросом повестки станет работа с молодежью в регионе и совершенствование системы патриотического воспитания граждан, системы добровольчества. С докладом выступит вице-губернатор Павел Креков. Содоклады по этой теме представят глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков, директор музея военной техники «Боевая слава Урала» Александр Емельянов и исполнительный директор Ресурсного центра добровольчества «Сила Урала» Владислав Овчинников.



10:00–13:00 Каменск-Уральский (администрация города, ул. Ленина, 32). Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын проверит ход работ по реализации программных мероприятий по формированию комфортной городской среды в Каменске-Уральском. Вместе с первым заместителем главы города Сергеем Гераскиным он побывает на объектах, реконструированных в 2017 году, а также проинспектирует ход работ на дворовых и общественных территориях, включенных в план благоустройства города на текущий период.



11:00 Богдановичский городской округ. Состоится торжественное вручение пяти единиц сельскохозяйственной техники руководству СПК «Колхоз им. Свердлова», приобретенной благодаря реализации программы государственной поддержки технической модернизации агропромышленного комплекса Свердловской области. На покупку зерноуборочного и кормоуборочного комбайнов, трактора, косилки, валкообразователя, кормосмесителя-раздатчика сельхозпредприятие получило льготный кредит на сумму 60 миллионов рублей. За счет областного и федерального бюджета компенсировано от 40 до 70 процентов стоимости машин.

В мероприятии примут участие: глава городского округа Богданович Павел Мартьянов, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель СПК «Колхоз им. Свердлова» Виталий Редозубов, начальник отдела земледелия и семеноводства министерства АПК и продовольствия Свердловской области Александр Галицких.

Автобус для СМИ отправляется в 09:00 от здания ЗакСО (ул. Бориса Ельцина, 10).



12:00 Дом Севастьянова (пр. Ленина, 35). Губернатор Евгений Куйвашев наградит уральцев государственными наградами Российской Федерации, наградами Президента Российской Федерации и наградами Свердловской области.

В преддверии главного государственного праздника — Дня России — 35 свердловчан получат медали, знаки отличия, почетные звания, благодарственные письма Президента РФ и губернатора Свердловской области. В числе награждаемых представители СМИ, работники промышленных предприятий, артисты, художники, члены общественных организаций.



12:00 Городской «Центр организации движения» (ул. Гурзуфская, 48, въезд со стороны Посадской). Специалисты покажут новейшее оборудование и продемонстрируют работу программного обеспечения, которое позволило Екатеринбургу сделать огромный шаг к тому, чтобы стать «умным» городом. Новые возможности позволяют полностью контролировать движение всего общественного транспорта в городе (в том числе коммерческого) и тонко настраивать светофоры, которые тоже постепенно становятся «умными». О том, что уже сделано и будет реализовано в ближайшее время, расскажет заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Константинович Архипов.



14:00 ТЦ на Ленина, 53. Состоится посадка городских цветников. Специалисты МУП «Зеленстрой» приступят к высадке рассады на клумбы возле торгового центра на Ленина, 53. Благоустроители расскажут о площадях, которые займут цветники в городе в этом году, видовом разнообразии растений и тематике цветочных композиций.



15:00 Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» (ул. Народной Воли, 49). Состоится мероприятие, приуроченное ко дню рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В 15:00 состоится показ приключенческого фильма «Благородный разбойник Владимир Дубровский» (1989 год) по повести Александра Пушкина. Вход для посетителей свободный. В 19:00 пройдет музыкально-поэтический вечер «Пушкинъ», где все желающие могут услышать и прочесть стихи поэта.



15:00 Кинотеатр «Салют» (ул. Толмачева, 12). Состоится прямая трансляция запуска космического корабля «Союз МС-09» с космодрома Байконур. Командир корабля — первый екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев, который в свой космический полет возьмет флаг екатеринбургского планетария и Екатеринбурга.

Трансляцию будет комментировать Герой Российской Федерации летчик-космонавт Александр Лазуткин.