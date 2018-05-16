Анонсы
18:19 | 17.05.2018
Анонсы событий на 18 мая
9:40 Полигон в поселке Большое Седельниково. В Свердловской области пройдут первые соревнования по мастерству управления беспилотными летательными системами среди сотрудников Главного управления МЧС России по Свердловской области. Соревнования направлены на повышение уровня мастерства операторов беспилотных летательных систем.
Беспилотные летательные системы активно используются свердловскими спасателями для мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки.
В ходе соревнований участники продемонстрируют навыки по оперативному развёртыванию оборудования на месте ЧС и приёмы пилотажа при прохождении полосы препятствий, поиске заданной точки, управлении беспилотной летательной системой по приборам, без визуального контакта с оператором. При подведении итогов соревнований будут учитываться скорость и правильность выполнения упражнений.
Среди участников соревнований – сотрудники пожарно-спасательных подразделений Свердловской области и государственной инспекции по маломерным судам.
10.00 Алапаевский район, пос. Заря, ул. Ленина, д. 25, центральный дом культуры. Министерство АПК и продовольствия и союз предприятий молочной промышленности Свердловской области проводят областной смотр-конкурс молочной продукции. В конкурсе участвуют 12 молочных заводов региона, всего представлено 60 наименований продукции.
10:00 Водонапорная башня в Историческом сквере. Откроется шатер Информационного центра «Ночи музеев» в Екатеринбурге. Начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Татьяна Львовна Ярошевская проведет брифинг для СМИ, расскажет о программе «Ночи музеев», особенностях проекта в этом году и ответит на вопросы журналистов. После брифинга аккредитованные СМИ смогут забрать бейджи для посещения площадок «Ночи музеев» 19 и 20 мая.
11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50 Б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Свердловской области акции «Ночь музеев». Тема акции, определенная министерством культуры Российской Федерации в 2018 году – «Шедевры из запасников». Девиз акции в Свердловской области – «Музей в перспективе».
Об особенностях акции в 2018 году и мероприятиях, подготовленных учреждениями культуры, а также организации специальных автобусных туров в музеи Свердловской области расскажут Заместитель Министра культуры Свердловской области Галина Головина и руководитель Центра инновационных музейных технологий Свердловской области Светлана Швецова. Информацию о том, как акция будет проходить в столице Среднего Урала предоставит начальник Управления культуры Администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская.
Представители музеев расскажут о том, чем планируются удивить посетителей в этом году: в ходе пресс-конференции выступят директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева, директор музейного комплекса «Северская домна» Анна Трепалова, куратор фотовыставки ТАСС «Главные кадры» Нина Гомиашвили, директор Музея военной техники УГМК Александр Емельянов, директор Арт-галереи Ельцин Центра Илья Шипиловских и директор филиала БКС Ультима в Екатеринбурге Виктор Долженко.
14:30 Асбест (ул. Чкалова,51, поликлиника №4). Заместитель губернатора Павел Креков и министр здравоохранения Андрей Цветков откроют первую в Южном управленческом округе «бережливую поликлинику».
Напомним, проект «Бережливая поликлиника» позволяет сделать комфортную зону ожидания для пациентов, перераспределить потоки пациентов в поликлинике, облегчить предварительную запись на приём к врачам. Реализация проекта «бережливой поликлиники» в Асбесте – более 6 миллионов рублей.
15:00 Губернский яхт-клуба «Коматек» (ул. Кирова, 40). Пройдет инклюзивная регата (инклюзивная — с участием людей с ОВЗ), в которой примут участие 16 смешанных экипажей из разных городов России: Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и Самарской области. Впервые Чемпионат будет проводится в новом формате: двое незрячих будут управлять судном, а двое других членов команды смогут помогать им лишь словами.
17:00 Дом Севастьянова (пр. Ленина, 35). Пройдет традиционный Императорский бал лучших выпускников региона. В этом году он приурочен к 150-летию со дня рождения императора Николая II. На Императорском балу каждый учащийся получит золотую или серебряную медаль «Преуспевающему». Награды вручат заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Отметим, что медали созданы по образцу 1913 года, утвержденному Николаем II в честь 300-летия царствования дома Романовых.
На бал приглашены выпускники-отличники, призеры всероссийских и международных олимпиад. Перед мероприятием школьники проходят специальную подготовку: принимают участие в экскурсиях, беседах, тренингах, творческих встречах, дискуссиях, мастер-классах, лекциях, занятиях по хореографии. Для этого к проекту привлечены ведущие историки России, преподаватели вузов, общественные деятели, деятели культуры и искусства, священнослужители.
В 2018 году Императорский бал проходит при поддержке Фонда святой Екатерины, созданного в апреле 2017 года группой представителей крупного бизнеса Екатеринбурга в ответ на призыв митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла ко «всем добрым людям, небезразличным к судьбе города, объединиться и внести свою посильную лепту в прекрасную плеяду добрых дел».
© «Вечерние Ведомости»
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