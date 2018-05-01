Анонсы событий на 5, 6 и 7 мая

18:28 | 4.05.2018

5 мая



10:00 Дендрарий (ул. 8 Марта, 37). Сотрудники Администрации города Екатеринбурга присоединятся к общегородскому субботнику. Они уберут территорию парка. С граблями и метлами сюда выйдут глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб, его заместители и сотрудники структурных подразделений горадминистрации.



14:00–17:00 Октябрьская площадь (участок от Свердловского государственного академического театра драмы до Свердловской областной больницы № 2). Будет проходить квест по безопасности для людей с ОВЗ. Участие в нем примут студенты колледжей и техникумов региона с ОВЗ.



14:00 Площадь Труда. Стартует акция по проверке доступной среды, которая охватит маршрут от площади Труда до Исторического сквера (движение будет идти по Красной туристической линии Екатеринбурга). Участниками акции станут общественные организации людей с ОВЗ. Также с 14:00 до 17:00 на площади Труда будет работать «Лабиринт» для людей с ОВЗ и волонтеров. Курировать площадку будет Межрегиональная ассоциация инвалидов и благотворителей. В маршрут включат привычные каждому человеку элементы, например, на старте будет установлена имитация порога, а на финише — двери. Все желающие смогут сначала пройти лабиринт пешком, а затем проехать путь на инвалидной коляске. В это же время на площади Труда социальным движением «Белая трость» будет организован перформанс «Живопись слепых» (14:00–16:00).



14:00 Шарташ (ориентир — Проезжая, 281). Начнется военно-историческая реконструкция «1941. Бой на безымянной высоте». На реконструкцию соберутся более 120 участников клубов военно-исторической реконструкции со всего Уральского региона. На «поле боя» выйдет ретро военная техника: советские грузовики ГАЗ АА и ЗИС 5, легковой штабной автомобиль ГАЗ М1, бронеавтомобили БА 20, противотанковый вездеход ТК 53, моноциклы М72, БМВ и Цундап, а также немецкий бронетранспортёр времен Великой Отечественной войны. Будет задействована пиротехника, создающая эффект работы артиллерии. Конечно победа останется за Красной армией.



16:00 Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» (ул. Толмачева, 41). Пройдет музейный мастер-класс, посвященный Дню Победы, «Моя родословная: военные истории». На мастер-классе можно познакомиться с генеалогией как наукой, составить и оформить родословное древо своей семьи, создать герб своего рода, узнать, от чего произошла ваша фамилия. В этот раз организаторы остановились на периоде Великой Отечественной войны, будут рассмотрены письма и реликвии военного времени.



6 мая



9:00 По улицам Екатеринбурга поедут автомобили медиаэкспедиции «Победа — одна на всех», организованной молодежным парламентом ХМАО. Автопробег организован на автомобилях ГАЗ М-20 «Победа». Экспедиция едет по территории УрФО, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. В пути участники акции встречаются с ветеранами, молодежью, возлагают цветы к памятникам ВОВ.



11:00 Дом офицеров Центрального военного округа (ул. Первомайская, 27). Состоится праздничный концерт лучших творческих коллективов детских школ искусств Кировского района, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Для ветеранов войны, вдов и детей защитников Родины, ветеранов Вооруженных Сил России, ветеранов общественных организаций подготовлена обширная программа из номеров самых разных жанров — от народного танца до эстрадного вокала, от духового оркестра до театрализованной литературной композиции.



12:00 Центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского (ул. Мичурина, 230). Начнется фестиваль-конкурс патриотической песни для детей и молодёжи «О Родине, о доблести, о славе». Заявлено более 50 участников.



7 мая



11:00 ТАСС (пр. Ленина. 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная проектам в рамках сохранения военно-исторического наследия в регионе.

Председатель Свердловской областной ассоциации поисковых отрядов «Возвращение» Елена Скуратова и руководитель поискового отряда «Ровесник» Октябрьского района г. Екатеринбурга Алена Щербакова расскажут об итогах поисковых экспедиций на места боев Великой Отечественной войны, об установлении 180 имен красных командиров и красноармейцев, еще не обозначенных на памятниках г. Екатеринбурга, озвучат программу акций и мероприятий, приуроченных к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщат о взаимодействии с регионами России в рамках сохранения военно-исторического наследия страны.

С 24 апреля по 9 мая 800 участников акции из 24 муниципалитетов заступают на «Вахту Памяти» у мемориала «Вечный огонь» на пл. Коммунаров в г. Екатеринбурге.

В День Победы поисковики проведут акцию «Научись помнить», или «Вспомним всех поименно»: в 13 муниципалитетах добровольцы будут принимать заявки от жителей на ведение поисково-архивных работ по установлению судьбы солдата, офицера, погибшего, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны.