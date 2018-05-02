Анонсы событий на 4 мая

22:24 | 3.05.2018

10:00 Площадь Советской Армии (мемориал «Черный тюльпан»). Пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летию создания Уральского и Приволжского военных округов.

В 10:00 откроется выставка новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники ЦВО. Среди экспонатов: комплекс радиоэлектронной борьбы «Москва», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», танк Т-72Б и 152-мм гаубица «Мста-Б», а также комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10», бронеавтомобили «Тигр» и «Медведь». Военнослужащие спецназа ЦВО продемонстрируют навыки рукопашного боя, рота почетного караула Екатеринбургского гарнизона — строевой подготовки.

В 14:00 у мемориала «Черный тюльпан» состоится торжественный митинг с участием командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина, представителей органов исполнительной власти, а также ветеранов военной службы.

Кроме того, в течение дня на сцене для участников и гостей мероприятия выступят творческие коллективы ансамблей «Сударушки», «Солдаты России», «Созвездие Урала» и железнодорожных войск.

Торжественный день завершится выступлением музыкальной рок-группы «Смысловые галлюцинации» и праздничным салютом.



10:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, 302). Состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня Победы в уральской столице. Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, начальник Управления культуры Татьяна Ярошевская и исполнительный директор дирекции городских праздников Илья Марков расскажут о программе праздника, «фишках» этого года и ответят на вопросы журналистов.



12:00 Привокзальная площадь. Состоится возложение цветов к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу. В мероприятии примет участие заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.



12:00 Екатеринбургское суворовское военное училище (ул. Первомайская, 88). Пройдет традиционная встреча воспитанников с ветеранами Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия состоятся показательные выступления суворовцев, кадетов и юнармейцев, а также церемония возложения цветов к памятнику выпускников училища, погибших при исполнении служебных обязанностей и выполнении интернационального долга.



12:00 Школа № 23 (ул. Павла Шаманова, 54, актовый зал). Состоится расширенное заседание коллегии и Общественного совета при Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области. В ходе совещания будут подведены итоги работы регионального Минобразования в 2017 году и обозначены приоритетные направления деятельности на 2018 год. Участие в заседании коллегии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, председатель Общественного совета при Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области Лариса Докучаева.

В ходе совещания речь также пойдет об инновационных перспективах развития дополнительного образования, об особенностях организации демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования, о результатах независимой оценки качества деятельности образовательных учреждений.



13:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, каб. 313а). Состоится брифинг председателя Комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анны Байчибаевой, посвященный подготовке города к третьему тестовому матчу на «Екатеринбург Арене» между «Уралом» и «Амкаром», который состоится 6 мая. Анна Валерьевна расскажет о временных изменениях в схемах движения по дорогам и особенностях работы парковочных пространств возле стадиона перед предстоящим матчем.



15:00 Центр международной торговли (ул. Куйбышева, 44). Откроется I выставка-ярмарка «Казачий двор». В мероприятии примут участие первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев и атаман Оренбургского войскового казачьего общества Владимир Романов.

Проект проводится в честь покровителя русского воинства и казачества — святого великомученика Георгия Победоносца, а также в честь основания Оренбургского казачьего войска. Выставка пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 мая по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Участие в мероприятии примут казачьи организации и компании из разных городов России. Выставка призвана познакомить жителей Урала с опытом духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения в Оренбургском казачьем обществе, с проектами возрождения традиционного казачьего быта и культуры, а также с промыслами и сельскохозяйственной продукцией, которую производят казачьи хутора и станицы.

В рамках выставки будет представлена широкая культурно-просветительская программа, которая даст возможность познакомиться с традиционной казачьей культурой в современном обществе. Посетители смогут увидеть мастер-класс по фланкировке казачьими шашками от казака-виртуоза Василия Заплатина.

В день открытия выставки всех желающих будут угощать настоящей солдатской кашей и бесплатно раздавать георгиевские ленточки в честь предстоящего праздника Дня Победы.

Кроме того, посетителям предложат свыше десятка различных мастер-классов: от создания открытки к 9 Мая до бисероплетения. Ежедневно на сцене будут выступать творческие коллективы и ансамбли из разных городов Свердловской области: «Селяночка», «Хор русской песни», «Околица», «Земляничка» и многие другие.

Запланированы круглые столы, беседы с яркими представителями казачества России, общение со священниками, выставка предметов быта и одежды казачества, просмотр кинофильмов, молодежные детские игры и хороводы.



16:00 Верхняя Пышма. На ледовой арене им. Александра Козицына в Верхней Пышме состоится финал Студенческой хоккейной лиги России между командами Уральского государственного горного университета, действующего чемпиона России Студенческой хоккейной лиги — 2017 и Тамбовского университета.



18:00 Многофункциональный спортивный комплекс — Академия единоборств РМК (ул. Шейнкмана, 121а). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в официальном открытии Академии единоборств РМК.

14:00 — мастер-класс от Абдулманапа Нурмагомедова, тренера Хабиба Нурмагомедова

15:00 — открытие пресс-центра, начало турнира по профессиональному боксу

17:20 — информационный тур для СМИ по Академии единоборств РМК

18:00 — официальная церемония открытия

18:30 — главный бой турнира Михайленко vs Шаронов