Анонсы событий на 25 апреля

18:21 | 24.04.2018

8:00 Асбест (ул. Промышленная, 2/6, автоколонна «Южная»). Стартует сдача экзамена на право управления БелАЗом («Водитель внедорожных автотранспортных средств категории А III»). Данное обучение в Асбестовском городском округе впервые проводит учебный комбинат ОАО «Ураласбест».

В 9:00 начнется теоретический экзамен, в рамках которого водители, как и в обычной автошколе, будут отвечать на задания экзаменационных билетов.

С 10.:00 до 12:00 пройдет практическая часть, в ходе которой «курсанты» проведут запуск двигателя, проверку всех систем, проедут «змейкой», а также продемонстрируют мастерство парковки.

Всего к экзамену допущены 17 специалистов ОАО «Ураласбест».



9:00 УрФУ (пр. Ленина, 51). Состоится обучение волонтеров чемпионата мира по футболу. На обучение соберутся городские волонтеры и волонтеры, которым предстоит работать непосредственно на «Екатеринбург Арене». Организаторы мероприятия расскажут им о том, как будут организованы игры мундиаля в Екатеринбурге, о городских объектах, задействованных для проведения ЧМ, а также обещают зарядить волонтеров позитивом, который те должны передать гостям чемпионата.



10:00 БЦ «Аврора» (ул. Малышева, д. 12, 4-й этаж, конференц-зал). Состоится первый обучающий семинар для представителей общественности и горожан, заинтересованных в развитии дорожной сети региона, — «Теоретические основы контроля дорожных работ». Участники узнают о технологии работ по укладке асфальтобетона, о контроле качества работ и вопросах организации движения во время ремонтов. В том числе им будет презентовано мобильное приложение «Монитор ЕК», которое позволяет в два клика на смартфоне или планшете создать сообщение о недостатках улично-дорожной сети и отправить специалистам. Достаточно сфотографировать яму, колею, трещину и т. д., добавить комментарий и отправить сообщение.

Мероприятие организовано Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и региональным Управлением автомобильных дорог в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Перед слушателями выступят министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов, специалисты дорожных ведомств и общественных объединений.



10:00 Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» (ул. Народной Воли, 49). Состоится открытие I Всероссийского кинофестиваля архивных фильмов «Российский хронограф», который проходит в рамках празднования в 2018 году 100-летия архивной службы России. К участию в кинофестивале заявлены 50 фильмов из 36 регионов России. Это работы, созданные архивистами самостоятельно или совместно с кинокомпаниями, телекомпаниями и иными профессиональными коллективами. Помимо российских архивистов в работе «Российского хронографа» примет участие делегация из Китайской Народной Республики, прибывающая в Екатеринбург с рабочим визитом.

Жюри, сформированное из представителей научно-методических советов архивных учреждений федеральных округов, предстоит выбрать лучшие работы в пяти номинациях: документальные, игровые фильмы по пропаганде архивного дела (рассказывающие о деятельности архивов, раскрывающие их актуальность и значение для общества, показывающие проблемы, которые стоят перед архивами); документальные, игровые фильмы, пропагандирующие историческое наследие региона (посвященные историческим событиям, выдающимся личностям, созданные на основе архивных документов); телепрограммы по пропаганде архивного дела; телепрограммы, пропагандирующие историческое наследие региона (по архивным документам); телесюжеты, основанные на архивных документах.

Все дни фестиваля на площадке мультимедийного парка будут проходить свободные бесплатные просмотры фильмов из конкурсной программы, а также будут работать отраслевые секции и мастер-классы для специалистов по архивному делу и широкой общественности.



10:30 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, каб. 313а). Пройдет брифинг заместителя председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга Сергея Яскевича.

Сергей Геннадьевич расскажет о перекрытии дорог в начале мая в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных Дню Победы, организацией работы общественного транспорта в праздничные дни, а также анонсирует бесплатный проезд в праздничные дни для некоторых категорий граждан у муниципальных и коммерческих перевозчиков. Много подробностей и тонкостей. Тот случай, когда без брифинга не обойтись.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная открытию I Всероссийского кинофестиваля архивных фильмов «Российский хронограф».

Архивный фонд РФ — это более 500 млн единиц хранения, собираемых с ХI века. 10 июля 2017 года президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ «О праздновании 100-летия государственной архивной службы России». Кинофестиваль пройдет в рамках празднования столетия архивной службы России.

Помощник руководителя Федерального архивного агентства Ирина Молодова, директор Российского государственного архива кинофотодокументов Наталия Калантарова, заместитель начальника Управления архивами провинции Хэйлунцзян Фу Цзе и начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин расскажут об идее проведения и программе мероприятий кинофестиваля, наиболее актуальных вопросах деятельности архивистов, об алгоритмах работы над историко-родословным исследованием.



12:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. Горького, 21/23). Состоится торжественная церемония вручения премий главы региона за выдающиеся достижения в сфере литературы и искусства. Престижные награды по поручению Евгения Куйвашева вручит заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Премии губернатора Свердловской области присуждаются за наиболее талантливые, отличающиеся новизной произведения литературы, искусства, художественной критики, получившие общественное признание и увидевшие свет не ранее чем за два года до их выдвижения. Престижные награды присуждаются ежегодно в количестве не более десяти. На соискание могут быть представлены работы авторских коллективов, в которые входят не более пяти человек. Размер вознаграждения — 200 тысяч рублей за проект.

Напомним, что Свердловская область — первый регион в России, в котором была учреждена премия губернатора за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Губернатор Евгений Куйвашев не раз подчеркивал: областные власти и впредь будут оказывать поддержку деятелям искусства и создавать условия, чтобы культурные ценности были более доступны для уральцев, поскольку именно высокий культурный уровень играет определяющую роль в социально-экономическом развитии региона.



12:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б. Ельцина, 10). В фойе третьего этажа Законодательного собрания Свердловской области состоится торжественное открытие выставки «Орденское собрание».

Художественная фотовыставка представляет галерею портретов великих женщин России, награжденных орденом Святой Великомученицы Екатерины: императрицы Екатерины I, Анастасии Ивановны Трубецкой, графини Гессен-Гамбургской, императрицы Марии Федоровны (портрет И. Крамского), императрицы Елизаветы Алексеевны, императрицы Александры Федоровны, урожденной принцессы Виктории, и других.

В экспозиции также представлены орден Святой Великомученицы Екатерины, знак ордена Св. Екатерины — Бриллиантовая звезда и орденское одеяние.

В мероприятии примут участие председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, председатель Женского православно-патриотического общества, член Императорского Православного Палестинского общества Галина Ананьина, председатель Екатеринбургского отделения Императорского Православного Палестинского Общества Владимир Белоглазов.

Организаторами выставки являются Фонд святой Екатерины и Женское православно-патриотическое общество.



13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля науки «КСТАТИ» в Екатеринбурге.

Директор Информационного центра по атомной энергии, организатор Фестиваля науки «КСТАТИ. За пределами баланса» Елена Николаева, сооснователь фестиваля, директор по науке компании BrainGarden, директор по исследованиям и разработкам в компании Botkin.ai Иван Дрокин и участник фестиваля, военный врач, научный журналист, медицинский блогер, автор книги «Пациент разумный» Алексей Водовозов расскажут о программе лекций, ток-шоу, квестов, кинопоказов, мастер-классов на площадках Екатеринбурга, обсудят вопросы современных разработок в области искусственного интеллекта.

Фестиваль науки «КСТАТИ. За пределами баланса», организованный информационным центром по атомной энергии при поддержке Госкорпорации «Росатом» и Администрации города Екатеринбурга пройдет в Екатеринбурге до 28 апреля.



14:00 Отель «Хаятт Ридженси» (ул. Бориса Ельцина, 8). Чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Микко Хаутала и министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов откроют работу российско-финского бизнес-форума, который организован совместно с посольством Финляндии в России, финским государственным агентством Business Finland и Финско-Российской торговой палатой. Участники форума обсудят возможности инвестирования в Уральский регион, проведут деловые переговоры в секторе b2b.

В составе деловой делегации Финляндии — представители более 20 организаций и компаний, специализирующихся на производстве промышленного оборудования, строительстве, водоснабжении, логистике, лесопереработке и т. д.