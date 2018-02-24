Анонсы событий на 27 февраля

19:37 | 26.02.2018

9:00 Областная детская клиническая больница №1 (ул. Серафимы Дерябиной, 32, главный корпус, ауд. 315). Пройдет научно-образовательный семинар с участием главного детского гематолога РФ Александра Румянцева и министра здравоохранения Свердловской области Игоря Цветкова.

В семинаре примут участие ведущие детские гематологи-онкологи России и руководители Национального общества детских гематологов и онкологов. Среди целей семинара – улучшение качества медицинского обслуживания детей и подростков с гематологическими и онкологическими заболеваниями.

Лекции будут направлены на широкий круг вопросов ранней диагностики и лечения гематологических и онкологических заболеваний, включая не только химиотерапию, но и возможности хирургического лечения. В рамках мероприятия состоится посещение центра детской онкологии и гематологии (ОГЦ). Практической частью семинара станут консультации и рекомендации по ведению пациентов ОГЦ.



10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Состоится 76-е заседание гордумы.



11:00 Общественная палата Свердловской области (ул. Малышева, 101, каб. 308). Состоится подписание соглашений по контролю за соблюдением избирательных прав граждан и подготовке наблюдателей на выборах Президента России.

Документ с Общественной палатой Свердловской области заключат свердловское отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» России», региональное отделение Ассоциации юристов России, Молодежная избирательная комиссия Свердловской области, Свердловское областное объединение ветеранов и инвалидов подразделений особого риска.

Подписание соглашений состоится в рамках проекта «Общественный контроль», который направлен на организацию мониторинга законности на выборах Президента России в марте 2018 года. Проект был презентован представителями общественности Свердловской области 18 декабря 2017 года в Ельцин Центре.



11:00 Школа №23 (ул. Павла Шаманова, 54). Состоится открытие ресурсной комнаты в инклюзивной общеобразовательной школе.

Ресурсные комнаты - необходимый элемент современной школы, в рамках соблюдения законодательства РФ о создании условий в общеобразовательной школе, где ученики с инвалидностью обучаются на общих основаниях. На их основе создаются дружественные инклюзивные пространства, снабженные удобным для всех детей оборудованием - от настольных игр до тренажеров, помогающим ребятам строить и развивать отношения с особенными одноклассниками.

Оборудование комнаты осуществлялось школой совместно с региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива» и ассоциацией «Особые люди».

В открытии принимают участие начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Александровна Сибирцева, директор школы Ольга Викторовна Михайлова и руководитель Ассоциации «Особые люди», член Общественной палаты Екатеринбурга Татьяна Витальевна Флеганова. Они расскажут о деталях оснащения комнаты, организации учебного процесса для детей с ОВЗ и дадут оценку развитию инклюзивного образования в Екатеринбурге в целом.

Сразу после открытия комнаты (начало в 12.30) состоится круглый стол, посвященный развитию инклюзивного образования в Екатеринбурге. Его темы: проблемам приема детей с инвалидностью в 1 класс, тьюторство, как принципиально новому явлению в школе, оборудование ресурсных комнат в школах города. В круглом столе принимают участие представители Департамента образования и Комитета по социальной политики Администрации города Екатеринбурга, Министерства образования Свердловской области, общественных организаций Екатеринбурга и аппарата областного Уполномоченного по правам ребенка.



12:00 Отель Хаятт Ридженси Екатеринбург (ул. Б.Ельцина, 8). Состоится бизнес-завтрак ТАСС совместно с ГК TeleTrade, посвященный теме финансового благополучия жителей Свердловской области и перспективам развития криптовалют.

Генеральный директор "Телетрейд Групп" Сергей Шамраев, ведущий аналитик группы компаний TeleTrade Марк Гойхман, ведущий аналитик ООО ЦАФТ (Центр Аналитики и Финансовых Технологий) Александр Королев обсудят доходы екатеринбуржцев и инфляцию в Свердловской области в 2017, сделают финансовый прогноз по этим параметрам на 2018 год, расскажут, на какую цену нефти и какой курс доллара можно рассчитывать, дадут практические рекомендации по управлению личными финансам, в том числе, по работе с криптовалютами.



16:00 Дворец молодежи (пр. Ленина, 1, малый зал). Состоится встреча министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной с юными корреспондентами Свердловской области.

Встреча пройдет в формате пресс-конференции, на которой вопросы главе регионального Минкультуры зададут будущие журналисты из Екатеринбурга, Серова, Верхней Салды, поселка Уральский, Верхней Пышмы, Нижней Туры и других муниципалитетов.

Мероприятие организует детско-молодежная организация юных корреспондентов при поддержке Свердловского творческого союза журналистов. Одна из задач таких встреч – профориентация: в ходе пресс-конференции школьники, решившие стать журналистами, могут попробовать себя в роли корреспондентов. Отметим, что подобные встречи проводятся уже не первый год. Так, ранее свердловские школьники имели возможность задать вопросы министру общего и профессионального образования Свердловской области Юрию Биктуганову, министру физической культуры и спорта Леониду Рапопорту, министру природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексею Кузнецову.