Рубрика: Анонсы
19:46 | 20.02.2018
Анонсы событий на 21 февраля
Напомним, проект «Бережливая поликлиника» призван сделать посещение медучреждений максимально удобным для пациентов. В поликлиниках установлена открытая регистратура, а входная группа разделена на два потока – для здоровых и больных пациентов. Сегодня технологии «Бережливой поликлиники» внедрены в шести учреждениях области. В 2018 году еще около двух десятков поликлиник должны быть переведены в число «бережливых».
10:00 Свердловская областная больница №1 (ул. Волгоградская, 185). Екатеринбург посетят члены временной комиссии Совета Федерации Федерального Собрания РФ по вопросам подготовки и проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу. Возглавляет рабочую группу председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов. В составе делегации, в том числе, и сенаторы от Свердловской области – Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий.
Одна из главных задач Временной комиссии – законодательное обеспечение подготовки чемпионата и правовое регулирование всех участников организации чемпионата.
В планах комиссии ознакомление с инфраструктурой здравоохранения, спортивными объектами, волонтерским центром. Особо внимание парламентарии сосредотачивают на дальнейшем развитии и укреплении наследия ЧМ – объектов, которые достанутся по завершении игр жителям Екатеринбурга. Как палата регионов Совет Федерации заинтересован в том, чтобы наследие чемпионата работало на жителей регионов.
В 10.00 сенаторы побывают в Свердловской областной больнице №1 (ул.Волгоградская, 185).
В 11.00 они осмотрят площадку «Уралмаш» и побывают на тренировке детско-юношеской спортивной школы «Урал» в манеже (ул. Фестивальная, 8).
В 12.00 в планах комиссии посещение Городского волонтерского центра (Олимпийская набережная, 3). Отметим, что посещение волонтерского центра, помимо подготовки к мундиалю, несет еще один важный аспект для сенаторов. Эта встреча поможет также при разработке законопроекта, который сейчас находится в стадии обсуждения и должен отразить основные моменты работы и взаимодействия с организациями волонтеров. Проект данного закона внесен в Государственную Думу Правительством РФ и направлен на закрепление правового статуса добровольческой деятельности и формированию единого подхода к регулированию отношений в этой сфере.
Там же в Городском волонтерском центре в 12.20 состоится пресс-подход.
В 16.00 сенаторы вместе с представителями министерства связи и массовых коммуникаций РФ, правительства и администрации города, болельщиками примут участие в торжественном открытии центра выдачи паспортов болельщиков в Екатеринбурге (ТЦ «Пассаж», ул. Вайнера, 9). Обратите внимание, что на данной точке сбор прессы с 15.30, аккредитация СМИ по адресу: media@minsvyaz.ru.
11:00 ПАО «МЗиК» (пр. Космонавтов, д. 18). ПАО «МЗиК» презентует коммунальную машину МК2000.
Новая малогабаритная коммунальная машина разработана рамках мероприятий по импортозамещению, на производство техники предоставлена государственная поддержка в виде субсидии.
В мероприятии участвуют: заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Наталия Мартынова, заместитель генерального директора по гражданской продукции ПАО «МЗиК» Михаил Фамильцев.
В летнее время года МК2000 может применяться для вакуумно-механической уборки территории, а также в качестве поливомоечной машины. Для работы в зимнее время предусмотрена возможность оснащения снежным отвалом, шнекороторным снегометателем и бункером-пескоразбрасывателем. МК2000 дешевле зарубежных аналогов, приспособлена к российским условиям эксплуатации, рассчитана на работу на экологически чистом газомоторном топливе (метане и пропане).
11:00 Атриум Палас Отель (ул. Куйбышева, 44). Пройдёт плановое пожарно-тактическое учение в здании гостиницы «Атриум Палас Отель» в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018.
Условный пожар огнеборцам предстоит «тушить» в одном из офисов, расположенном на 4-м этаже здания. С кровли здания по пожарной автолестнице пожарные эвакуируют 6 человек, одного «пострадавшего» спасатели эвакуируют с помощью альпинистского снаряжения. Еще трёх человек в масках «Самоспасатель» эвакуируют звенья газодымозащитной службы по внутренним лестничным маршам.
Для координации действий сил и средств на месте учений будет развернут штаб пожаротушения. Для оказания экстренной психологической помощи постояльцам отеля будут задействованы психологи МЧС России.
Всего в пожарно-тактическом учении будут задействованы 15 единиц техники, более 50 человек (пожарные, спасатели, медики, полиция, персонал гостиницы, курсанты Уральского института ГПС МЧС России).
15:00 Центр традиционной народной культуры Среднего Урала (ул. Чапаева, 10). Состоится открытие выставки изделий мастеров народных художественных промыслов «Ювелирное дело Урала». На выставке будут представлены работы мастеров ювелирного и камнерезного искусства, демонстрирующие их умение и мастерство. Посетителям представят ювелирные украшения, аксессуары, мозаики и предметы бытового назначения, завораживающие своим изяществом и утонченностью. В церемонии открытия выставки изделий мастеров народных художественных промыслов «Ювелирное дело Урала» примет участие заслуженная артистка России Людмила Артемьева.
Свои работы, выполненные в техниках – литье, пайка, отливка, горячая эмаль, филигрань, фантазийная огранка, чеканка представят профессор кафедры декоративно-прикладного искусства Института изобразительных искусств Уральского государственного архитектурно-художественного университета, член областного художественно-экспертного совета по народным промыслам, эксперт по культурным ценностям, член Союза художников России Надежда Кузнецова; преподаватель кафедры ювелирного искусства Уральского государственного архитектурно-художественного университета, дипломант Всероссийских конкурсов Ольга Береговая; член союза дизайнеров России Анатолий Панфилов и другие.
По словам организаторов, в экспозиции поражает не только искусность исполнения работ, представленных на выставке, но и разнообразие материалов – изделия выполнены из металла, меди, латуни, мельхиора, мохового агата, коралла, агата, сердолика, аметиста, розового кварца с турмалином, граната, черного жемчуга, стекла, эмали.
15:00 Музей Боевой славы Урала в Окружном доме офицеров Центрального военного округа (ул. Первомайская. 27). Состоится открытие выставки, посвященной 75-летию создания Уральского добровольческого танкового корпуса, подготовленной Управлением архивами Свердловской области.
В экспозицию вошли документы о создании и боевом пути Уральского добровольческого танкового корпуса – уникального боевого формирования, получившего у неприятеля особое наименование «Дивизия Черных ножей» не только за входившие в снаряжение танкистов характерные клинки с черными рукоятками, но и за упорство и отвагу в бою.
На выставке будут представлены многочисленные фотодокументы, уникальные автографы воинов-танкистов, постановления Военного Совета УрВО и бюро Свердловского обкома ВКП(б); многочисленные материалы партийных, советских, комсомольских и профсоюзных организаций, армейских структур Большого Урала, рисунки, артефакты, иллюстрирующие военные будни и славный боевой путь воинов корпуса, их неразрывную связь с уральскими тружениками.
Документы для создания выставки представлены Центром документации общественных организаций Свердловской области; Государственным архивом Свердловской области; Государственным архивом административных органов Свердловской области; Государственным архивом в Красноуфимске; Государственным архивом в Ирбите.
Вместе с архивистами в подготовке выставки приняли участие Военно-исторический музей Центрального военного округа, музей ВДВ «Крылатая гвардия», коллекционеры и краеведы.
© «Вечерние Ведомости»
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