Анонсы событий на 17, 18 и 19 февраля

19:16 | 16.02.2018

17 февраля



17:00 Ельцин Центр (ул. Б. Ельцина, 3). Состоится церемония открытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills. Его участниками станут более 1300 конкурсантов и экспертов из 120 образовательных учреждений и организаций. Помимо свердловчан на чемпионате «Молодые профессионалы» выступят представители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Бурятии, Башкортостана, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Пермского и Хабаровского краев, Кировской, Курганской, Оренбургской, Томской, Ульяновской областей, Чувашской и Удмуртской Республик. Участие в торжественной церемонии открытия чемпионата «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills примут заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Владимир Власов.

Участники чемпионата будут соревноваться в профессиональном мастерстве по 71 компетенции основного состава и 21 компетенции возрастной группы «Юниоры». Кроме того, для школьников организуют масштабную профориентационную программу, в которую включены мастер-классы, профессиональные пробы, экскурсии.



18 февраля



12:00 Гостиница Хаятт (ул. Бориса Ельцина,8). Пройдёт Второй открытый международный этап Чемпионата по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и нейл-арту СМС-РОССИЯ-Екатеринбург 2018 по Уральскому региону.

Официальное открытие состоится в 12-00, время проведения мероприятия с 10-00 до 18-00

Чемпионат будет отборочным этапом на Чемпионат Европы 2018, который пройдёт в Париже в октябре 2018 года. По итогам конкурса победители войдут в сборную России и будут в 2018 году защищать честь страны в Париже.

Это мероприятие пройдёт под флагом всемирной организации парикмахеров СМС (CONFEDERATION MONDIALE COIFFURE), которая уже 80 лет успешно работает и является одной из организаторов Чемпионатов Мира и Европы.

В Екатеринбург съедутся мастера красивого бизнеса из Сибири, Северо-запада, Юга России. Кроме этого в Чемпионате примут участие гости из Италии, Польши, Чехии. Соревнования парикмахеров и визажистов будут проходить в 14 номинациях среди мастеров и 11 среди юниоров. Члены жюри: Антонио Беланчо (Италия) – президент СМС Мира, Важа Мхитарян вице-президент СМС Мира (Россия), Мария Роза Роберто (Италия), Анна Зенковская (Польша), Коруш Зарей (Иран).

В Чемпионате Мира СМС 2017 года в Италии приняли участие более 700 сильнейших мастеров из 25 стран мира.

Сборная команда России заняла 1 место. В состав сборной команды России вошли 6 мастеров из Уральского региона, которые вернулись чемпионами мира.



19 февраля



10:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению окружного форума "Наставник", организованного при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО, Правительства Свердловской области, Представительства Агентства стратегических инициатив в УрфО.

20 февраля 2018 года в Екатеринбурге пройдет Окружной форум "Наставник" УрФО. Форум объединит несколько сотен наставников на предприятиях, студентов из ведущих региональных образовательных учреждений высшего образования, региональных образовательных учреждений СПО, представителей региональных бизнес-объединений, институтов развития, органов федеральной и региональной власти, наставников и учащихся из ведущих региональных школ, центров дополнительного образования детей, участников кружковых движений.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, руководитель Представительства Агентства стратегических инициатив в Уральском федеральном округе Даниил Мазуровский и Константин Батюков, начальник трубопрокатного цеха ПНТЗ расскажут об итогах федерального форума, прошедшего в Москве с 13 по 15 февраля, о государственной программе поддержки наставничества, назовут имена уральских победителей и номинантов всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества", расскажут о формах распространения опыта наших лидеров и основных задачах предстоящего окружного форума "Наставник".



11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20А, 5 этаж, оф.502). Состоится пресс-конференция руководителя Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Дмитрия Путинцева

Вопросы пресс-конференции:

-Итоги следственной работы Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ за 2017 год. Количество преступлений на транспорте, в том числе коррупционных дел сократилось. В чем причины? Как изменения в законодательстве повлияли на состояние дел?

-Подробности расследования резонансных катастроф в прошлые годы, в частности сентябрьского ДТП под Нижневартовском, когда грузовой автомобиль врезался в пассажирский поезд.



12:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М.Горького, 21/23, зал под куполом). Пройдет встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с активом Общероссийского народного фронта в Свердловской области, в том числе и «Молодежкой» ОНФ. Глава региона и «фронтовики» обсудят предложения Общероссийского народного фронта по созданию конкурентоспособного образования и кадровой политики, комфортных условий проживания и развитии концепции «умного города». Модератором встречи выступит Жанна Рябцева.



12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50б). Состоится пресс-конференция, посвященная работе транспортной прокуратуры Свердловской области в 2017 году и планам на 2018 год.

Первый заместитель Уральского транспортного прокурора Сергей Забелов, заместители Уральского транспортного прокурора Максим Гришаев и Игорь Гачкин расскажут об основных направлениях работы в сфере надзора за исполнением таможенного законодательства, в том числе о практике противодействия незаконного экспорта лесоматериалов и незаконного импорта автомобилей, сообщат о состоянии законности и правопорядка в транспортной сфере Уральского региона, представят данные о надзоре за исполнением законов о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и водного транспорта.



15:00 Резиденция губернатора Свердловской области (ул. М.Горького, 21/23). Губернатор Евгений Куйвашев проведет церемонию вручения уральцам государственных наград Российской Федерации, наград Президента Российской Федерации и наград Свердловской области. Всего будут награждены 45 уральцев.