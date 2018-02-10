Рубрика: Анонсы
17:40 | 12.02.2018
Анонсы событий на 13 февраля
13 февраля в 9:20 состоится пресс-тур на производственное предприятие, которому была оказана поддержка Международного центра Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Международный центр по итогам работы за 2017 год занял первое место в РФ по поддержке экспортеров.
В программе пресс-тура — посещение научно-производственного объединения «Экспериментальный завод» (г. Реж). Предприятие занимается производством машиностроительной продукции с 1992 года, экспортирует продукцию по всему миру: Казахстан, Киргизия, Армения, страны Балтии, Италия, Испания, Венгрия, Финляндия, Судан, Нигерия, Кения, Йемен, Афганистан, Иран, Таиланд, Бразилия, Чили, Украина.
В 2017 году Международный центр оказал предприятию ряд услуг. Наиболее значимые: содействие в приведении продукции в соответствие требованиям, необходимым для экспорта товаров; организация участия предприятия в международной выставке «Индустрия камня — 2017» (Москва, РФ), где по итогам участия были заключены 2 экспортных контракта. В целом за 2017 год в результате оказанной поддержки Международным центром Фонда 41 компания смогла заключить 60 экспортных контрактов с уникальными иностранными контрагентами на сумму свыше 5 млн долларов.
В ходе пресс-тура будет возможность получить комментарии от руководства предприятия, посмотреть и поснимать производственные цеха и снять уникальный процесс отгрузки готового станка на экспорт на Украину, получить комментарий от руководителя проектов департамента международной деятельности Фонда о поддержке предприятий в 2018 году.
Фондом будет производиться фотосъемка, для печатных СМИ возможно предоставление фото.
Программа мероприятия:
9:10–9:20 — сбор участников пресс-тура по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7д, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (1-й этаж, холл).
9:20–9:35 — запись комментария о поддержке в развитии экспорта малых и средних производственных предприятий (Екатерина Синицина — руководитель проектов департамента международной деятельности Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства).
9:35–11:00 — дорога до предприятия «Экспериментальный завод» по адресу: г. Реж, ул. Объездная, 3.
11:00–12:00 — осмотр производственных цехов, съемка отгрузки станка, интервью с директором «Экспериментального завода» Гармсом Андреем Яковлевичем.
12:00–13:30 — дорога до Екатеринбурга, ул. Восточная, 7д.
10:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а). Очередное заседание гордумы Екатеринбурга.
11:00 Гора Белая (г. Нижний Тагил, пос. Уралец). Губернатор Евгений Куйвашев посетит горнолыжный комплекс «Гора Белая», где проведет рабочее совещание о перспективах развития туристского кластера на базе спорткомплекса.
Участие в совещании примут члены областного правительства, руководство Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, законодатели, представители экспертного и предпринимательского сообщества.
Автобус для СМИ отправится от резиденции губернатора (ул. Горького, 21–23) в 8:00 13 февраля.
12:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная чемпионату по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и нейл-арту.
Генеральный комиссар чемпионата СМС-Россия-Урал, вице-президент Всемирной конфедерации парикмахеров 13-кратный чемпион мира по парикмахерскому искусству Важа Мхитарян (г. Москва), председатель жюри чемпионата СМС-Россия-Урал, действующий судья чемпионатов по парикмахерскому искусству, вице-президент конфедерации СМС УрФО, директор Академии парикмахерского искусства «СТУДИЯ БЕСТ» чемпион мира по парикмахерскому искусству Елена Оболенская, член жюри чемпионата СМС-Россия-Урал, арт-директор Академии парикмахерского искусства «СТУДИЯ БЕСТ» чемпион мира по парикмахерскому искусству Елена Гарькавая расскажут о развитии современных направлений и технологий красоты, обсудят тенденции в мужских и женских прическах и стрижках в новом сезоне, сообщат о втором открытом международном этапе чемпионата — условиях участия, мастерах и площадках.
На видеосвязь с пресс-центром выйдет президент мировой конфедерации MONDIALE C.M.C., генеральный президент К.А.Т. Антонио Биланчо (Италия).
В рамках пресс-конференции пройдет мастер-класс по визажу, а также будут представлены лучшие работы мастеров-парикмахеров.
По итогам конкурса победители войдут в сборную России и будут в 2018 году защищать честь страны в Париже. В чемпионате мира СМС — 2017 в Италии приняли участие более 700 специалистов из 25 стран мира. Сборная команда России в Италии заняла 1-е место. В состав сборной команды России вошли 6 мастеров из Уральского региона, которые вернулись чемпионами мира.
13:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная крупным событиям в театрально-музыкальной сфере Свердловской области, запланированным на 2018 год. Участие в пресс-конференции примет министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский, директор Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Андрей Шишкин, генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Михаил Сафронов, директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова.
Глава регионального Минкультуры Светлана Учайкина расскажет о том, в каких крупных театральных конкурсах и премиях будут участвовать свердловские учреждения культуры, а также о том, как будет осуществляться грантовая поддержка.
Кроме того, в ходе пресс-конференции будут подведены итоги театрально-музыкального сезона 2016–2017 годов в Свердловской области, а руководители театров расскажут о планах в гастрольной деятельности, а также о том, какие премьеры ждут зрителей.
14:00 Общественная палата Свердловской области (ул. Малышева, д. 101, каб. 308). Состоится подписание соглашений по контролю за соблюдением избирательных прав граждан и подготовке наблюдателей на выборах президента России в 2018 году между Общественной палатой Свердловской области и несколькими общественными организациями. Среди них молодежная общественная организация «Свердловский областной студенческий отряд», региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Свердловской области, региональная общественная организация социальной и правовой поддержки граждан и организаций «Центр профилактики правонарушений», Совет Свердловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) органов внутренних дел и внутренних войск, Свердловское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы».
Подписание соглашений состоится в рамках проекта «Общественный контроль», который направлен на организацию мониторинга законности на выборах президента России в марте 2018 года. Проект был презентован представителями общественности Свердловской области 18 декабря 2017 года в Ельцин-центре.
14:00 Дом журналистов (ул. К. Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция по поводу работы бесплатной телефонной горячей линии по вопросам доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья избирательных участков на выборах президента России.
С журналистами встретятся:
Сергин Дмитрий Рифович, председатель Свердловского регионального общественного движения «Свободный выбор»;
Небесная Ольга Васильевна, председатель Свердловского регионального общественного движения инвалидов «Доступная среда всем»;
Кулешов Игорь Вячеславович, кандидат юридических наук.
© «Вечерние Ведомости»
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