Анонсы событий на 6 февраля

18:22 | 5.02.2018

11:00 Общественная палата Свердловской области (ул. Малышева, д. 101, каб. 308). Состоится подписание соглашений по контролю за соблюдением избирательных прав граждан и подготовке наблюдателей на выборах Президента России в 2018 году между Общественной палатой Свердловской области и несколькими общественными организациями. Среди них Лига волонтерских отрядов учреждений среднего профессионального образования Свердловской области, Свердловская областная организация Российского союза молодежи, Свердловская областная детская общественная организация поисковых отрядов «Возвращение», Свердловская региональная общественная организация содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов.

Подписание соглашений состоится в рамках проекта «Общественный контроль», который направлен на организацию мониторинга законности на выборах Президента России в марте 2018 года. Проект был презентован представителями общественности Свердловской области 18 декабря 2017 года в Ельцин-центре.



11:00 ТАСС (пр. Ленина, 50Б). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Свердловской области регионального этапа всероссийской массовой гонки «Лыжня России — 2018».

XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2018» пройдет 10 февраля. Центральной площадкой гонки для спортсменов и любителей из Екатеринбурга и Свердловской области станет МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, исполнительный директор центрального старта XXXVI лыжной гонки в Свердловской области Дмитрий Чукреев и заслуженный мастер спорта России, российский спортсмен, бронзовый призер Олимпийских игр Иван Алыпов расскажут о подготовке к старту массовой гонки «Лыжня России», об особенностях дистанции и главной теме, которой посвящена гонка в этом году, а также сообщат о программе развития зимних видов спорта в Свердловской области.



14:30 Дом журналистов (ул. Клары Цеткин, 1). Состоится пресс-конференция министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова.

Василий Валерьевич в соответствии с указом губернатора Евгения Куйвашева назначен на должность министра 15 января 2018 года. Главой региона перед новым руководителем министерства МиВЭС поставлены задачи развития контактов с зарубежными партнерами, проведения игр чемпионата мира по футболу и продвижения российской заявки на ЭКСПО-2025.