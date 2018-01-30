Анонсы событий на 1 февраля

17:57 | 31.01.2018

10:00 ГКБ № 40 (хирургический корпус, ул. Волгоградская 189). Пройдет мастер-класс для абдоминальных хирургов УрФО на тему «Возможности современной лапароэндоскопии в хирургии рецидивных и послеоперационных грыж передней брюшной стенки». Программа двухдневного курса предусматривает лекционный блок, демонстрацию техники оперативного лечения грыж, а также презентацию новейшей электрохирургической системы в реальной работе.

Caiman — это новейшая и уникальная пока для России электрохирургическая установка, предназначенная для бескровного разрезания и коагулирования тканей, заваривания сосудов. К областям применения Caiman относятся общая хирургия, гинекология, урология и торакальная хирургия. На мастер-классе будут продемонстрированы возможности системы при хирургическом лечении послеоперационных грыж.

Лекторы-хирурги прооперируют несколько пациентов ГКБ № 40, комментируя свои действия в режиме телеконференции. Обучающиеся врачи в конференц-зале больницы будут иметь возможность в процессе вмешательства задавать свои вопросы онлайн.



10:00 Резиденция губернатора (зал под куполом, Горького, 21). Состоится подписание трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых отношений между Федерацией профсоюзов Свердловской области, Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей, правительством Свердловской области на 2018–2020 годы. Подписи под документом поставят губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель ФПСО Андрей Ветлужских, президент регионального объединения работодателей Дмитрий Пумпянский. Соглашение будет подписано в присутствии председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова.

По окончании подписания соглашения состоится брифинг.



10:00 Законодательное собрание Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 6-й этаж). Состоится открытие Социального форума «Будущее» Уральского федерального округа.

Со вступительным словом к участникам стратегической сессии УрФО «Образ будущего социальной сферы России. Социальная поддержка и социальное обслуживание» обратятся президент общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников» Марина Островская, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Якимов.

В 17:30 состоится брифинг с участием председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.



11:00 Комсомольская правда (ул. Мамина-Сибиряка, 52). Организаторы автогонок на озере Балтым расскажут, чем закончился конфликт с казаками и властями.

Спикеры дадут ответы на следующие вопросы:

1. Насколько законно проведение ледовых автогонок на Балтыме? Каковы правовые основания у этих мероприятий?

2. Наносят ли автомобили спортсменов ущерб состоянию Балтыма в частности и экологии в целом? Кто и как контролирует состояние окружающей среды рядом с автодромом?

3. Какие меры автогонщики принимают для защиты Балтыма?

4. Проводятся ли аналогичные гонки в других регионах России, а также в других странах?

5. Почему чиновники решили запретить ледовые автогонки на Балтыме?

6. Как развивается история с «казаками», которые недавно пытались сорвать соревнования на Балтыме?

7. Что автогонщики намерены предпринять в ближайшем будущем для защиты своих интересов? В какие инстанции они обратятся? Какие проведут мероприятия? Будут ли вести переговоры с Минприроды и другими вовлеченными в процесс структурами?

Также организаторы ледового автодрома предоставят журналистам копии всех имеющих отношение к ситуации вокруг автодрома документов и ответят на любые их дополнительные вопросы.

Среди спикеров — Максим Ченцов, глава Федерации автомобильного спорта городского округа Верхняя Пышма, автор проекта «Ледовый автодром»

Шангареева Александра Валерьевна, пресс-секретарь Федерации автомобильного спорта городского округа Верхняя Пышма Карякин Сергей Васильевич, российский автогонщик, победитель ралли «Дакар-2017» Макаров Вадим Валерьевич, чемпион Европы по автокроссу, призер чемпионата и Кубка России по ралли, мастер спорта международного класса.



11:00 Театр музкомедии (пр. Ленина, 47). Начнется торжественное празднование 100-летия Федерации профсоюзов Свердловской области.

Планируется, что в торжестве примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Федерации профсоюзов России Михаил Шмаков, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, а также региональные руководители организаций — социальных партнеров Федерации профсоюзов Свердловской области, члены областного Союза промышленников и предпринимателей, представители Законодательного собрания и др. Также для празднования в Екатеринбург прибудут профлидеры разных регионов России, в том числе Татарстана, Башкортостана, Челябинской, Ярославской, Курганской, Пермской, Тюменской и других областей, а также целого ряда крупных отраслевых российских профсоюзов, в том числе железнодорожников и транспортных строителей, Горно-металлургического профсоюза России, профсоюзов работников промышленности, Нефтегазстройпрофсоюза, авиационной промышленности, лесных отраслей, строительства и промышленности строительных материалов и др.



13:00 Площадка недостроенных домов в поселке Светлый (г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 6). Состоится выездное совещание Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области по вопросам завершения строительства объектов. Во встрече примут участие министр Михаил Волков, представители уполномоченного по правам человека Свердловской области, прокуратуры и нового инвестора объекта — группы компаний «ТЭН». После совещания запланирована встреча с дольщиками долгостроев.

Строительство 6 домов началось в 2014–2015 годах и прекратилось из-за банкротства застройщика ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент». В результате пострадало 248 человек, заключивших договор долевого участия в строительстве. Правительство Свердловской области помогло найти нового инвестора.

Автобус для журналистов отправится от резиденции губернатора (ул. Горького, 21–23) в 11:30.



14:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная текущему состоянию и перспективам избирательной кампании кандидата в президенты России Павла Грудинина.

Участники пресс-конференции:

Павел Грудинин, кандидат на должность Президента Российской Федерации от КПРФ;

Юрий Афонин, заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы РФ;

Александр Ющенко, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы;

Александр Ивачев, первый секретарь комитета Свердловского областного отделения КПРФ, депутат Законодательного собрания Свердловской области;

Юрий Болдырев, доктор экономических наук, общественный деятель.

Вопросы пресс-конференции:

- Какова предвыборная программа кандидата?

- Какие проблемы требуют приоритетного решения в стране и в регионах, в частности на Урале?

- Какая тактика выбрана для работы избирательного штаба?

- Почему принято решение выдвигаться от КПРФ?



14:00-16:30 УрГАХУ (ул. Горького, 4а, атриумная зона Уральского центра развития дизайна). Администрация города Екатеринбурга проведет заседание Программного совета стратегического развития Екатеринбурга.



15:00 Дом правительства (пл. Октябрьская, 1). Губернатор Евгений Куйвашев проведет заседание областного правительства.

Ключевым вопросом повестки станет достижение целевых значений критериев доступности и качества медицинской помощи в Свердловской области по итогам 2017 года. Также речь пойдет о задачах по развитию здравоохранения, доступности первичной и скорой медицинской помощи на 2018 год.

С основным докладом выступит заместитель губернатора Павел Креков. С содокладами — главный врач Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса Игорь Пушкарев, который расскажет о повышении доступности скорой помощи для свердловчан, и главный врач Артинской больницы Владимир Худяков, который отчитается об обеспечении доступности первичной медико-санитарной помощи жителям сел Артинского городского округа.

Также члены правительства рассмотрят ряд постановлений, принятие которых необходимо для обеспечения устойчивого развития Свердловской области.

После окончания заседания на втором этаже в пресс-холле состоится брифинг министра здравоохранения региона Андрея Цветкова по основному вопросу повестки.



16:00-17:00 Площадь Обороны. Будет проходить митинг обманутых дольщиков и пайщиков, а также остальных граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

В публичном мероприятии примут участие до 200 человек: ЖК «Щербакова», 20, ЖК «Кольцовский дворик», «Новый Уктус», обманутые дольщики Арамиля.



17:30 Уральский институт управления РАНХиГС (ул. 8 Марта, 66, зал ученого совета). Состоится встреча заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова с участниками регионального полуфинала Кубка по менеджменту «Управляй!» среди студентов Уральского федерального округа.

Напомним, соревнования в рамках регионального полуфинала Кубка «Управляй!» прошли 27 января. Команды участников получили в управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми показателями, им нужно было разработать стратегию и комплекс управленческих решений по ее реализации в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой экономике и рынках.

Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!» дает учащимся вузов России возможность раскрыть свой управленческий потенциал. В ходе реализации проекта выявляются и оцениваются управленческие компетенции и навыки, которыми должны обладать студенты выпускных курсов экономических специальностей. Цель состязания — комплексная оценка сформированности управленческих компетенций у студентов вузов России и их готовности к осуществлению организационно-управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской деятельности, а также поддержка молодежи с управленческим потенциалом в адаптации на рынке труда и на этапе начала карьеры, содействие формированию у студентов востребованных рынком труда компетенций.

Отметим, что Кубок «Управляй!» проходит при поддержке чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Напомним, что Уральский институт управления РАНХиГС выбран площадкой для проведения чемпионата мира по управлению. Организационный комитет по проведению чемпионата мира по управлению Global Management Challenge (GMC) возглавил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.