Рубрика: Анонсы
18:32 | 22.01.2018
Анонсы событий на 23 января
Отметим, что региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области уже стартовал. В частности, прошли интеллектуальные соревнования по таким дисциплинам, как французский язык, право, искусство (мировая художественная культура), физика, русский язык, экономика. Региональный этап олимпиады продлится до февраля. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике состоится в апреле. Планируется, что участие в нем примут более 350 учащихся.
Напомним, что заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников неоднократно проходили в Свердловской области. Так, в 2014 году в регионе были проведены интеллектуальные состязания по информационно-коммуникационным технологиям, в 2015-м — по физике, а в 2016-м, накануне Года экологии в России, — по экологии.
Напомним также, что согласно поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева одним из значимых направлений, требующих консолидации усилий, является поиск талантливых детей для обучения в уральском «Сириусе», соглашение о создании которого глава региона подписал в декабре.
11:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция руководителя Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Дмитрия Путинцева.
Вопросы пресс-конференции:
- Итоги следственной работы Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ за 2017 год. Количество преступлений на транспорте, в том числе коррупционных дел, сократилось. В чем причины? Как изменения в законодательстве повлияли на состояние дел?
- Подробности расследования резонансных катастроф в прошлые годы, в частности сентябрьского ДТП под Нижневартовском, когда грузовой автомобиль врезался в пассажирский поезд.
11:30 Орджоникидзевский районный суд (ул. Машиностроителей, 19а, каб. 412). Состоится оглашение приговора Алексею Беззубу.
13:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж, оф. 502). Состоится пресс-конференция, посвященная выявлению конфликтных ситуаций в школах.
Участники пресс-конференции:
Людмила Золотницкая, председатель Свердловского областного родительского комитета;
Наталия Васягина, заведующая кафедрой психологии образования Института психологии Уральского государственного педагогического университета;
Игорь Тимченко, клинический психолог отделения неврозов и кризисных состояний детского возраста филиала «Детство» Свердловской областной клинической психиатрической больницы.
Вопросы пресс-конференции:
- Почему происходят конфликты между школьниками и учителями сегодня? Как не допустить ЧП, подобное случаям в Перми и Бурятии? Виноваты ли соцсети?
- Может ли обнаружить конфликт на ранней стадии школьный психолог?
- Обращаются ли к психологам дети и родители в Свердловской области? Есть ли в школах такие специалисты?
- Что делать родителям, которые увидели изменения в поведении ребенка в сторону агрессии?
© «Вечерние Ведомости»
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