Главные надзиратели за полицией и Следственным комитетом в Свердловской области лишились должностей

Теперь уже экс-начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Игорь Надымов. Фото: Павел Ворожцов



Игорь Надымов решил связать свою жизнь с юриспруденцией после службы в советской армии – в 1983 году он воевал в Афганистане, где был распределен в 345-й полк, располагающийся в городе Баграм. В 1985 году он поступил в Свердловский юридический институт, в 1989 году стал оперативником уголовного розыска линейного отдела внутренних дел на станции Свердловск-Пассажирский, с 1993 года местом работы стали органы прокуратуры. Сначала в Свердловской транспортной прокуратуре, а с 1999 года в аппарате прокуратуры Свердловской области.В должности начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Игорь Надымов более 10 лет осуществлял надзор за полицией, в том числе за ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области, реагировал на бездействие полицейских, контролировал расследование уголовных дел, изучал правомерность их возбуждения либо отказа в возбуждении, следил за качеством доследственных проверок. В компетенцию его отдела входила проверка объективности и полноты следственных мероприятий, проведенных по уголовным делам, которые поступают с обвинительным заключением в прокуратуру области для направления их в суд.В прокуратуре Свердловской области Игорь Надымов пользовался безусловным авторитетом среди личного состава и поддержкой руководства, объективно подходя к изучению материалов поднадзорных органов. Сейчас его в статусе и.о. заменяет Александр Костин – начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания.Игорь Колобов не менее опытный прокурорский сотрудник. В прокуратуре Свердловской области он работал с августа 1986 года, прошел путь от стажера до начальника управления. За личный вклад в укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором Свердловской области, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», Почетной грамотой Совета Федерации.В прокуратуре Свердловской области Игорь Колобов отвечал за надзор за раскрытием и расследованием тяжких и особо тяжких преступлений, отнесенных к подследственности органов Следственного комитета Российской Федерации, включая все громкие коррупционные преступления последних лет, в том числе в отношении полицейских.По данным veved.ru Игорь Надымов и Игорь Колобов узнали о том, что с ними не подписан контракт на следующий день после празднования Дня работника прокуратуры, который отмечался 12 января. То есть еще до того, как стало об освобождении от должности генерального прокурора России Юрия Чайки, поэтому эти события не являются звеньями одной цепи. Источники издания сообщают, что не стоит связывать кадровые изменения и со служебной проверкой в отношении зампрокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова, претензии к которому появились со стороны сотрудников 4 Следственного управления ГСУ СКР, но основаны были лишь на показаниях находящегося под домашним арестом первого замглавы регионального СКР Михаила Бусылко.