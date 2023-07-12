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С претензией на вторую по значимости площадь России. История площади Парижской коммуны в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Площадь Парижской коммуны. Далеко не всем жителям Екатеринбурга известно это название, и далеко не все смогут показать её на карте города. Но эта площадь настолько пропитана историческими событиями, что по их насыщенности может поспорить, пожалуй, с любой другой площадью на Урале. К 300-летию Екатеринбурга в рамках совместного проекта с МТС, Музеем истории Екатеринбурга и «Территорией Авангарда» «Вечерние ведомости» рассказывают о площади Парижской коммуны в Екатеринбурге — площади, имевшей с амбиции стать главной не только в нашем городе, но и во всей стране за пределами Москвы. Кстати, каждый читатель тоже может принять в нем участие.
Если площадь 1905 года в городе знают почти все горожане, то с площадью Парижской коммуны дела обстоят сложнее – далеко не все даже воспринимают её как площадь. А ведь столетие назад именно эта площадь должна была стать новым городским центром. Но сначала немного о её истории, на первых порах не столь грандиозной…
Впервые на планах города площадь можно увидеть в 1779 году – тогда она называлась Щелковской и использовалась как место для торговли лесом. Это предназначение сохранилось у площади за восточной стеной Екатеринбургской крепости и в XIX веке, и закрепилось в её новом названии – Дровяная. На Дровяной площади расположился базар, куда крестьяне с окрестных деревень съезжались для продажи дров, стройматериалов, а позже ещё и для торговли продовольствием – мясом, бакалейными товарами.
К концу XIX века наиболее значительным зданием на площади была лютеранская кирха во имя святых Петра и Павла, расположившаяся на западной её границе. В ноябре 1883 года в центре площади появился деревянный цирк на 900 мест – первый в Екатеринбурге. Его здание построил приехавший с семьёй в Россию итальянец Массимилиано Труцци, представитель выдающейся цирковой династии. В 1912 году деревянный цирк сгорел, в этом же году на площади открылся Новый городской театр (ныне – Екатеринбургский театр оперы и балета).
Здание Нового городского театра, лучшего на тот момент в городе, повысило статус площади, и вскоре после революции новые власти именно в здании этого театра провозгласили установление советской власти не только в Екатеринбурге, но и на всём Урале. Произошло это 26 ноября (8 ноября по новому стилю) 1917 года. Вероятно, благодаря этому событию в последующем годы к площади было особое отношение – именно из неё советская власть решила сделать новую главную площадь города...
Первым шагом стало переименование площади в 1919 году – ей присвоили более пафосное название в честь Парижской коммуны – как символа победы рабочего класса в борьбе за власть и глубокие экономические преобразования.
Новой главной площадью в Екатеринбурге площадь Парижской коммуны хотели сделать и по идеологическим причинам – в противовес Кафедральной площади (площади 1905 года), считавшейся главной при старой, царской власти.
В 1923 году Екатеринбург стал центром огромной Уральской области, включавшей территорию современных Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, ХМАО ЯНАО и даже небольшую территорию нынешнего Казахстана. Статус административного центра территории с таким огромным промышленным потенциалом обязывал иметь архитектуру соответствующего масштаба.
По некоторым данным, именно на площади Парижской коммуны в 1925–1926 годах планировалось строительство Дом Советов – Облисполкома, но в итоге здание возвели на площади Труда.
В 1927 году на площади открылся памятник Свердлову, чьё имя к тому времени город носил уже три года. Сейчас это старейший сохранившийся памятник в Екатеринбурге и, пожалуй, один из лучших по исполнению.
В последующие годы, на рубеже 1920-х – 1930х, площадь Парижской коммуны пережила настоящий строительный бум. На ней развернулось строительство зданий такого масштаба, который не видывал не только Екатеринбург – Свердловск, но и вся Россия за пределами Москвы. С северо-западного угла площади раскинулось протяжённое здание Дома печати, с южной – монументальная семиэтажная гостиница «Большой Урал», северо-восточный угол площади сформировало 11-этажное общежитие сотрудников НКВД (ныне – гостиница «Исеть») в составе Городка чекистов, с востока площадь оформил Клуб строителей (позже это здание передадут Свердловской киностудии). Ещё более масштабные проекты должны были реализовать по центру площади – Дом промышленности и торговли со 140-метровой башней – первым небоскрёбом в СССР, и Большой Синтетический театр.
Дома промышленности реализовали лишь частично – была возведена семиэтажная часть, растянувшаяся вдоль улиц Мамина-Сибиряка – Малышева – Луначарского (это здание и по сей день является одним из крупнейших в Екатеринбурге по объёму), а вот строительство башни-небоскрёба остановил пожар в 1935 году – верхние этажи постройки сгорели, их снесли, и стройка так и не возобновилась.
Насчёт остановки строительства небоскрёба есть разные версии, в том числе конспирологические – дело в том, что в 1934 году Уральскую область решили разукрупнить, Свердловск стал центром куда меньшей административной единицы, сократилось и финансирование на крупные проекты. Существует мнение, что пожар устроили намеренно – чтобы был повод отказаться от строительства, на которое банально не хватило ресурсов, а площадь-символ новой власти не была оказаться испорченной торчащим на виду у всех долгостроем. Впрочем, это лишь одна из версий, правду теперь мы уже вряд ли узнаем – что, однако, только добавляет таинственности этому интересному месту, хранящему немало других городских легенд.
Не менее грандиозным был проект Большого Синтетического театра. Для разработки проекта в 1931 году Наркоматом просвещения был объявлен всесоюзный конкурс, в котором приняли участие ведущие архитекторы-конструктивисты. Изначально театр рассчитывался на 4 тысячи мест, однако «по просьбам трудящихся города» проектную вместимость по ходу конкурса увеличили аж до 8 тысяч! По одному из проектов крылья театра должны были раскинуться от улицы Тургенева до Луначарского, перегородив улицу Мамина-Сибиряка, а по сцене театра предполагалась возможность проезда военной техники! В отличие от небоскрёба Дома промышленности, грандиозный театр даже не начали строить – утопический проект так и остался на бумаге.
После масштабных строительных работ на рубеже 1920-х – 1930-х годов площадь Парижской коммуны уже не отличалась грандиозными проектами. Да и главной городской площадью она так и не стала – средоточие основных административных и культурных учреждений осталось к западу от неё, ближе к историческому центру города. Но история её от этого не перестала быть менее насыщенной.
В годы Великой Отечественной войны в недостроенном Доме промышленности организовали госпиталь для раненых советских воинов, Клуб строителей в 1943 году перепрофилировали под киностудию. Оперный театр, напротив которого так и не появился его Большой Синтетический «брат», отказался от государственной дотации и продолжил работу, причём работал без выходных. Сотрудники театра на собственные средства приобрели и отправили на фронт три самоходные пушки, а вместе с другими творческими коллективами страны собрали средства на эскадрилью «Советский артист». По ночам сотрудники театра дежурили у тяжелораненых бойцов в соседнем госпитале.
В послевоенные годы площадь приобрела свой современный вид – ещё более 20 лет потребовалось, чтобы достроить семиэтажную часть Дома промышленности (её завершили лишь к концу 1960-х), на месте кирхи возвели Дом артистов, а на месте нереализованного синтетического театра – здание УрГУ. У этого здания тоже интересная судьба – его начали строить в конце 1940-х для комбината «Свердловскуголь», но администрации комбината было не суждено в него заселиться – после смерти Сталина стройка встала. Здание достроили в 1957 году и передали Уралоблсовнархозу. Но он пробыл там всего 7 лет – в 1964 году совнархозы упразднили, и здание получил себе Уральский университет имени Горького, чье наименование до сих пор красуется на фронтоне – несмотря на то, что вуз уже более 10 лет как присоединён к УрФУ.
На фундаменте недостроенной башни Дома промышленности в 1970-х было построено 12-этажное административное здание – ныне его занимает Ростелеком. В его архитектуре отдалённо присутствуют черты нереализованного небоскрёба.
В 1960-х годах напротив друг друга были построены жилые дома по проспекту Ленина, 48 и 53, тем самым нарушился замысел архитекторов раннесоветского времени – ведь в 1930-х застройка этого пространства не предполагалась, оно должно было стать частью большой площади.
300-летие Екатеринбурга лишний раз ставит вопрос об архитектурном наследии площади – некоторые её здания, где раньше кипела жизнь, сейчас оказались на грани запустения. То и дело меняет арендаторов Дом Печати, а гостиницы «Исеть» и «Большой Урал» давно не функционируют по своему назначению и ждут своих инвесторов.
И это очередной повод вспомнить об истории площади, чтобы сохранить её и передать потомкам. А история – это не только здания, это в первую очередь люди и их жизненные события. И этих событий, связанных с площадью Парижской коммуны, не счесть. Сколько выдающихся выпускников вышло из стен УрГУ, сколько именитых гостей селились в «Исети» и «Большом Урале», сколько космических запусков было выполнено системами управления НПО Автоматики, расположившемся в Доме промышленности, сколько культурных событий прошло в Оперном театре, Доме печати, сколько первых свиданий случилось в сквере за Оперным театром... Сейчас «Вечерние ведомости» собирают эти истории, связанные с площадью Парижской коммуны – если у вас есть интересные истории, которыми вы готовы поделиться, они могут войти в аудиогид по площади, который сейчас готовит МТС в качестве подарка к 300-летию Екатеринбурга. Присылайте их на электронную почту in@veved.ru или в телеграм.
Если площадь 1905 года в городе знают почти все горожане, то с площадью Парижской коммуны дела обстоят сложнее – далеко не все даже воспринимают её как площадь. А ведь столетие назад именно эта площадь должна была стать новым городским центром. Но сначала немного о её истории, на первых порах не столь грандиозной…
Щелковская, Дровяная, Парижской коммуны
Впервые на планах города площадь можно увидеть в 1779 году – тогда она называлась Щелковской и использовалась как место для торговли лесом. Это предназначение сохранилось у площади за восточной стеной Екатеринбургской крепости и в XIX веке, и закрепилось в её новом названии – Дровяная. На Дровяной площади расположился базар, куда крестьяне с окрестных деревень съезжались для продажи дров, стройматериалов, а позже ещё и для торговли продовольствием – мясом, бакалейными товарами.
Цирк Труцци и лютеранская кирха на Дровяной площади. Фото конца XIX века.
К концу XIX века наиболее значительным зданием на площади была лютеранская кирха во имя святых Петра и Павла, расположившаяся на западной её границе. В ноябре 1883 года в центре площади появился деревянный цирк на 900 мест – первый в Екатеринбурге. Его здание построил приехавший с семьёй в Россию итальянец Массимилиано Труцци, представитель выдающейся цирковой династии. В 1912 году деревянный цирк сгорел, в этом же году на площади открылся Новый городской театр (ныне – Екатеринбургский театр оперы и балета).
Здание Нового городского театра, лучшего на тот момент в городе, повысило статус площади, и вскоре после революции новые власти именно в здании этого театра провозгласили установление советской власти не только в Екатеринбурге, но и на всём Урале. Произошло это 26 ноября (8 ноября по новому стилю) 1917 года. Вероятно, благодаря этому событию в последующем годы к площади было особое отношение – именно из неё советская власть решила сделать новую главную площадь города...
Митинг по случаю провозглашения советской власти у здания Нового городского театра
Мы наш, мы новый мир построим
Первым шагом стало переименование площади в 1919 году – ей присвоили более пафосное название в честь Парижской коммуны – как символа победы рабочего класса в борьбе за власть и глубокие экономические преобразования.
Новой главной площадью в Екатеринбурге площадь Парижской коммуны хотели сделать и по идеологическим причинам – в противовес Кафедральной площади (площади 1905 года), считавшейся главной при старой, царской власти.
В 1923 году Екатеринбург стал центром огромной Уральской области, включавшей территорию современных Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, ХМАО ЯНАО и даже небольшую территорию нынешнего Казахстана. Статус административного центра территории с таким огромным промышленным потенциалом обязывал иметь архитектуру соответствующего масштаба.
По некоторым данным, именно на площади Парижской коммуны в 1925–1926 годах планировалось строительство Дом Советов – Облисполкома, но в итоге здание возвели на площади Труда.
В 1927 году на площади открылся памятник Свердлову, чьё имя к тому времени город носил уже три года. Сейчас это старейший сохранившийся памятник в Екатеринбурге и, пожалуй, один из лучших по исполнению.
Масштабные и утопические проекты
В последующие годы, на рубеже 1920-х – 1930х, площадь Парижской коммуны пережила настоящий строительный бум. На ней развернулось строительство зданий такого масштаба, который не видывал не только Екатеринбург – Свердловск, но и вся Россия за пределами Москвы. С северо-западного угла площади раскинулось протяжённое здание Дома печати, с южной – монументальная семиэтажная гостиница «Большой Урал», северо-восточный угол площади сформировало 11-этажное общежитие сотрудников НКВД (ныне – гостиница «Исеть») в составе Городка чекистов, с востока площадь оформил Клуб строителей (позже это здание передадут Свердловской киностудии). Ещё более масштабные проекты должны были реализовать по центру площади – Дом промышленности и торговли со 140-метровой башней – первым небоскрёбом в СССР, и Большой Синтетический театр.
Дома промышленности реализовали лишь частично – была возведена семиэтажная часть, растянувшаяся вдоль улиц Мамина-Сибиряка – Малышева – Луначарского (это здание и по сей день является одним из крупнейших в Екатеринбурге по объёму), а вот строительство башни-небоскрёба остановил пожар в 1935 году – верхние этажи постройки сгорели, их снесли, и стройка так и не возобновилась.
Оперный театр и строительство башни-небоскрёба Дома промышленности. Фото 1932 года
Насчёт остановки строительства небоскрёба есть разные версии, в том числе конспирологические – дело в том, что в 1934 году Уральскую область решили разукрупнить, Свердловск стал центром куда меньшей административной единицы, сократилось и финансирование на крупные проекты. Существует мнение, что пожар устроили намеренно – чтобы был повод отказаться от строительства, на которое банально не хватило ресурсов, а площадь-символ новой власти не была оказаться испорченной торчащим на виду у всех долгостроем. Впрочем, это лишь одна из версий, правду теперь мы уже вряд ли узнаем – что, однако, только добавляет таинственности этому интересному месту, хранящему немало других городских легенд.
Архитекторы Даниил Фридман и Глеб Глущенко рядом с макетом Дома промышленности в Свердловске. Фото хранится в музее архитектуры и дизайна Канады
Не менее грандиозным был проект Большого Синтетического театра. Для разработки проекта в 1931 году Наркоматом просвещения был объявлен всесоюзный конкурс, в котором приняли участие ведущие архитекторы-конструктивисты. Изначально театр рассчитывался на 4 тысячи мест, однако «по просьбам трудящихся города» проектную вместимость по ходу конкурса увеличили аж до 8 тысяч! По одному из проектов крылья театра должны были раскинуться от улицы Тургенева до Луначарского, перегородив улицу Мамина-Сибиряка, а по сцене театра предполагалась возможность проезда военной техники! В отличие от небоскрёба Дома промышленности, грандиозный театр даже не начали строить – утопический проект так и остался на бумаге.
Так могла бы выглядеть площадь Парижской коммуны, если бы были реализованы проекты Дома Промышленности и Большого Синтетического театра. Иллюстрация: Артур Ларионов / YouTube
После масштабных строительных работ на рубеже 1920-х – 1930-х годов площадь Парижской коммуны уже не отличалась грандиозными проектами. Да и главной городской площадью она так и не стала – средоточие основных административных и культурных учреждений осталось к западу от неё, ближе к историческому центру города. Но история её от этого не перестала быть менее насыщенной.
Суровые военные годы
В годы Великой Отечественной войны в недостроенном Доме промышленности организовали госпиталь для раненых советских воинов, Клуб строителей в 1943 году перепрофилировали под киностудию. Оперный театр, напротив которого так и не появился его Большой Синтетический «брат», отказался от государственной дотации и продолжил работу, причём работал без выходных. Сотрудники театра на собственные средства приобрели и отправили на фронт три самоходные пушки, а вместе с другими творческими коллективами страны собрали средства на эскадрилью «Советский артист». По ночам сотрудники театра дежурили у тяжелораненых бойцов в соседнем госпитале.
Раненые воины Красной армии в госпитале в Доме промышленности
Формирование современной площади
В послевоенные годы площадь приобрела свой современный вид – ещё более 20 лет потребовалось, чтобы достроить семиэтажную часть Дома промышленности (её завершили лишь к концу 1960-х), на месте кирхи возвели Дом артистов, а на месте нереализованного синтетического театра – здание УрГУ. У этого здания тоже интересная судьба – его начали строить в конце 1940-х для комбината «Свердловскуголь», но администрации комбината было не суждено в него заселиться – после смерти Сталина стройка встала. Здание достроили в 1957 году и передали Уралоблсовнархозу. Но он пробыл там всего 7 лет – в 1964 году совнархозы упразднили, и здание получил себе Уральский университет имени Горького, чье наименование до сих пор красуется на фронтоне – несмотря на то, что вуз уже более 10 лет как присоединён к УрФУ.
На фундаменте недостроенной башни Дома промышленности в 1970-х было построено 12-этажное административное здание – ныне его занимает Ростелеком. В его архитектуре отдалённо присутствуют черты нереализованного небоскрёба.
В 1960-х годах напротив друг друга были построены жилые дома по проспекту Ленина, 48 и 53, тем самым нарушился замысел архитекторов раннесоветского времени – ведь в 1930-х застройка этого пространства не предполагалась, оно должно было стать частью большой площади.
300-летие Екатеринбурга лишний раз ставит вопрос об архитектурном наследии площади – некоторые её здания, где раньше кипела жизнь, сейчас оказались на грани запустения. То и дело меняет арендаторов Дом Печати, а гостиницы «Исеть» и «Большой Урал» давно не функционируют по своему назначению и ждут своих инвесторов.
Вы тоже можете стать частью истории площади Парижской коммуны
И это очередной повод вспомнить об истории площади, чтобы сохранить её и передать потомкам. А история – это не только здания, это в первую очередь люди и их жизненные события. И этих событий, связанных с площадью Парижской коммуны, не счесть. Сколько выдающихся выпускников вышло из стен УрГУ, сколько именитых гостей селились в «Исети» и «Большом Урале», сколько космических запусков было выполнено системами управления НПО Автоматики, расположившемся в Доме промышленности, сколько культурных событий прошло в Оперном театре, Доме печати, сколько первых свиданий случилось в сквере за Оперным театром... Сейчас «Вечерние ведомости» собирают эти истории, связанные с площадью Парижской коммуны – если у вас есть интересные истории, которыми вы готовы поделиться, они могут войти в аудиогид по площади, который сейчас готовит МТС в качестве подарка к 300-летию Екатеринбурга. Присылайте их на электронную почту in@veved.ru или в телеграм.
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Екатеринбуржцев пригласили поучаствовать в создании аудиогида по истории площади Парижской коммуны
12 июля 2023
12 июля 2023