С претензией на вторую по значимости площадь России. История площади Парижской коммуны в Екатеринбурге

Щелковская, Дровяная, Парижской коммуны

Цирк Труцци и лютеранская кирха на Дровяной площади. Фото конца XIX века.

Митинг по случаю провозглашения советской власти у здания Нового городского театра

Мы наш, мы новый мир построим

Масштабные и утопические проекты

Оперный театр и строительство башни-небоскрёба Дома промышленности. Фото 1932 года

Архитекторы Даниил Фридман и Глеб Глущенко рядом с макетом Дома промышленности в Свердловске. Фото хранится в музее архитектуры и дизайна Канады

Так могла бы выглядеть площадь Парижской коммуны, если бы были реализованы проекты Дома Промышленности и Большого Синтетического театра. Иллюстрация: Артур Ларионов / YouTube

Суровые военные годы

Раненые воины Красной армии в госпитале в Доме промышленности

Формирование современной площади

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Владислав Постников © Вечерние ведомости