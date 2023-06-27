Екатеринбургский экс-кинотеатр «Заря» отметит юбилей Бергмана показом его фильма

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В июле 1918 года в Швеции родился мальчик, которому суждено было стать одним из величайших кинорежиссёров мира. Совсем скоро — 14 июля — исполнится 105 лет со дня рождения Ингмара Бергмана. И «Пространство Заря», которое отказывается перестать быть кинотеатром, отметит эту дату самым лучшим способом ― показом фильма юбиляра.Для киносеанса в экс-кинотеатре «Заря» выбрали один из самых известных и пронзительных фильмов Бергмана — драму «Земляничная поляна». Фильм был снят в 1957 году. В нём рассказывается об автомобильном путешествии престарелого профессора из шведской столицы в провинцию. По пути он вспоминает своё детство и юность, заново переживая прошлое и переосмысливая прожитые годы.«Земляничная поляна» считается веховым произведением киноискусства. Она сильно повлияла на стилистику и киноязык многих последователей Бергмана. Вместе с тем, фильм остаётся очень трогательным и тёплым высказыванием режиссёра. Через пару лет после съёмок «Земляничную поляну» номинировали на «Оскар», а всего она получила 16 призов различных кинофестивалей.В Екатеринбурге, в экс-кинотеатре «Заря» бергмановский шедевр «Земляничная поляна» будет показан в день рождения режиссёра, 14 июля. Показ на языке оригинала с переводом на русский субтитрами.