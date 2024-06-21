45% соискателей из Свердловской области задумываются о подработке

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Почти половина жителей Свердловской области – 45% – рассматривает возможности найти подработку в ближайшие три месяца, так как нуждается в дополнительных средствах.По данным аналитиков hh.ru, больше всех задумываются о дополнительном заработке соискатели до 18 лет (их доля в своей возрастной группе 58%), а также те, кому уже больше 55 лет (52%). С точки же зрения профессиональной направленности, больше всего склонны искать подработку представители сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по 59%), а также «Наука, образование» (58%) и «Розничная торговля» (56%).Наоборот, не нуждаются в поиске дополнительной занятости 42% опрошенных. Чаще всего это учащиеся и молодые специалисты 18-24 лет (50%), или уже активно работающие соискатели из возрастных групп 25-34 лет (48%) и 35-44 лет (42%). В профессиональной среде не видят необходимости в заработке помимо основной трудовой деятельности представители сфер «Автомобильный бизнес» (55%), «Производство, сервисное обслуживание» (52%) и «Безопасность» (51%).Отмечается, что каждый десятый из учувствовавших в опросе на момент проведения исследования уже имел подработку. Чаще других так отвечали респонденты из возрастной когорты «18-24 года», а также специалисты из сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (15%), «Маркетинг, реклама, PR» (14%), «Наука, образование» (13%).