В Североуральске завершилось расследование производственного ЧП со смертельным исходом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Следователи следственного отдела Североуральска завершили расследование уголовного дела о нарушении требований охраны труда, в результате которого погиб человек. Данное происшествие случилось в ноябре прошлого года — тяжеленное бревно скатилось со штабеля и насмерть придавило одного из работников коммерческого предприятия.Следственным отделом по городу Североуральск Следственного управления СК России по Свердловской области было установлено, начальник одного из подразделений коммерческой организации лесопромышленного комплекса руководил укладкой брёвен в штабеля и сам принимал активное участие. При это им не были приняты необходимые меры, чтобы обеспечить устойчивость штабеля, равно как и безопасность для работников. Одно из брёвен, неудачно уложенных на вершину штабеля, скатилось вниз, где некстати находился мужчина. Характер полученных этим человеком травм был таким, что помочь ему было невозможно.Материалы следствия сразу по его окончании переданы в Североуральский городской суд. Обвиняемым в процессе будет упомянутый выше начальник подразделения, мужчина 1981 года рождения. Придётся ему ответить за смерть подчинённого не только потому, что плохо организовал безопасность на рабочем месте, но и за то, что допустил к работе погибшего. Дело в том, что — как установили следователи — работник не имел должной квалификации и даже не проходил инструктаж перед тем, как вышел в последнюю в своей жизни смену.Судить обвиняемого будут по одному из пунктов уголовной статьи 143, которая касается нарушений требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Как разъясняет пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области, за совершение этого преступления североуралец может лишиться свободы на срок до четырёх лет.