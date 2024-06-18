Екатеринбуржец задолжал уральским таможенникам более 7 миллионов рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Екатеринбуржский предприниматель несколько лет предоставлял таможенному управлению «липу». Долго уклоняться от уплаты таможенных платежей, впрочем, у него всё равно не получилось.Хитрый и слишком жадный екатеринбуржец занимался торговлей импортными товарами, которые в уральскую столицу привозил с территории иностранных государств. А чтобы прибыль была побольше, он решил сократить расходы. И сократил — за счёт таможенных платежей. Таможенникам он начал предоставлять декларации с недостоверными сведениями. Схема работала с января 2019 по апрель 2021 года. Но — сколько верёвочки ни виться…Нечестного предпринимателя поймали на обмане и теперь его ждёт суд по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей. «Науклонялся» преступник на крупную сумму, которая перевалила за семь миллионов рублей.Уральская транспортная прокуратура уже утвердила обвинительный акт по данному уголовному делу. Процесс пройдёт в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.