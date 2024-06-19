Девятилетнего мальчика на самокате сбили на нерегулируемом переходе в Екатеринбурге





– призвали в пресс-группе. «Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного процесса о неукоснительном соблюдении ПДД РФ и постоянном контроле за дорожной ситуацией и призывает родителей регулярно проводить с детьми беседы по правилам безопасного поведения на дорогах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 26 июня, около 14.40, в Екатеринбурге на улице Трубачёва водитель «Лексуса» сбил девятилетнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому переходу на самокате. В результате аварии ребёнка с различными травмами увезли в ДГКБ №9.По словам водителя, мальчик неожиданно выехал на проезжую часть. Мужчина, как он заявляет, тут же затормозил, но избежать столкновения не смог. Версия матери пострадавшего ребёнка сильно отличается. С её слов, сын, прежде чем переходить через дорогу, посмотрел по сторонам, и только потом вышел на проезжую часть, рассказали в городской ГИБДД.Обстоятельства аварии продолжают выясняться.