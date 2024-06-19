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Девятилетнего мальчика на самокате сбили на нерегулируемом переходе в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вчера, 26 июня, около 14.40, в Екатеринбурге на улице Трубачёва водитель «Лексуса» сбил девятилетнего мальчика, который пересекал дорогу по нерегулируемому переходу на самокате. В результате аварии ребёнка с различными травмами увезли в ДГКБ №9.
По словам водителя, мальчик неожиданно выехал на проезжую часть. Мужчина, как он заявляет, тут же затормозил, но избежать столкновения не смог. Версия матери пострадавшего ребёнка сильно отличается. С её слов, сын, прежде чем переходить через дорогу, посмотрел по сторонам, и только потом вышел на проезжую часть, рассказали в городской ГИБДД.
Обстоятельства аварии продолжают выясняться.
По словам водителя, мальчик неожиданно выехал на проезжую часть. Мужчина, как он заявляет, тут же затормозил, но избежать столкновения не смог. Версия матери пострадавшего ребёнка сильно отличается. С её слов, сын, прежде чем переходить через дорогу, посмотрел по сторонам, и только потом вышел на проезжую часть, рассказали в городской ГИБДД.
Обстоятельства аварии продолжают выясняться.
«Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного процесса о неукоснительном соблюдении ПДД РФ и постоянном контроле за дорожной ситуацией и призывает родителей регулярно проводить с детьми беседы по правилам безопасного поведения на дорогах»,
– призвали в пресс-группе.
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