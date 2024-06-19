На детских площадках Гаринского ГО обнаружили опасные объекты

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Опасные для здоровья и жизни детей объекты обнаружились в ходе прокурорской проверки на территории Гаринского городского округа. Добиваться их ликвидации пришлось через суд.Представляющие серьёзную опасность объекты — это металлические и деревяные конструкции на детских игровых площадках городского округа. Из-за ненадлежащего ухода и поломок, на них появились колющие и режущие поверхности. Некоторые из этих элементов спортивно-игровой инфраструктуры так обветшали, что могут обвалиться даже под тяжестью ребёнка школьного возраста. Их нашли работники Прокуратуры Гаринского района, которые проверяли исполнение законодательства, регулирующего вопросы эксплуатации площадок, предназначенных для детского спорта и активного досуга.По факту выявленных нарушений прокуратура Гаринского района направила в суд исковые заявления об обязании администрации Гаринского городского округа, а также МКОУ «Гаринская средняя общеобразовательная школа» провести работы по демонтажу представляющих угрозу бесхозяйных сооружений, —сообщает прокуратура Свердловской области. Серовский районный суд, рассматривавший заявления, удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме.