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Гособвинителем по делу Эвана Гершковича выступает известный екатеринбургский прокурор Микаэль Оздоев
Фото: Вечерние ведомости
Государственным обвинителем по делу журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвиняют «шпионаже в интересах США», выступает известный екатеринбургский прокурор Микаэль Оздоев.
Во время сегодняшнего заседания Оздоев несколько раз выходил из зала и возвращался.
В разговоре с журналистами он протокольно изложил суть дела, повторив примерно всё то же, что ранее рассылал в своём релизе Свердловский областной суд. Прокурор сказал, что Гершкович «по заданию ЦРУ» собирал информацию о деятельности оборонного предприятия «с соблюдением тщательных мер конспирации», добавив после этого, что доказательств его вины достаточно. На уточняющие вопросы журналистов гособвинитель отвечать отказался.
Микаэль Оздоев выступал гособвинителем по ряду громких процессов – делу фотографа Дмитрия Лошагина, первому делу вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, делу вице-президента фонда «Город без наркотиков» Евгения Маленкина.
Во время рассмотрения дела Лошагина в подъезде Оздоева сожгли покрышку, после чего было возбуждено дело по статье об убийстве, а Оздоев ходил с охраной.
В конце 2018 года Оздоев ушёл из прокуратуры, чтобы стать судьей, 15 апреля 2019 года Путин назначил его судьёй Чкаловского суда Екатеринбурга, однако в тот же день, согласно данным с сайта «Судьи России» его полномочия судьи были прекращены по собственному заявлению.
Во время сегодняшнего заседания Оздоев несколько раз выходил из зала и возвращался.
В разговоре с журналистами он протокольно изложил суть дела, повторив примерно всё то же, что ранее рассылал в своём релизе Свердловский областной суд. Прокурор сказал, что Гершкович «по заданию ЦРУ» собирал информацию о деятельности оборонного предприятия «с соблюдением тщательных мер конспирации», добавив после этого, что доказательств его вины достаточно. На уточняющие вопросы журналистов гособвинитель отвечать отказался.
Микаэль Оздоев выступал гособвинителем по ряду громких процессов – делу фотографа Дмитрия Лошагина, первому делу вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, делу вице-президента фонда «Город без наркотиков» Евгения Маленкина.
Во время рассмотрения дела Лошагина в подъезде Оздоева сожгли покрышку, после чего было возбуждено дело по статье об убийстве, а Оздоев ходил с охраной.
В конце 2018 года Оздоев ушёл из прокуратуры, чтобы стать судьей, 15 апреля 2019 года Путин назначил его судьёй Чкаловского суда Екатеринбурга, однако в тот же день, согласно данным с сайта «Судьи России» его полномочия судьи были прекращены по собственному заявлению.
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