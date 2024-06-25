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В Екатеринбурге коммунальщики закрасили росписи по рисункам Букашкина
Фото: телеграм-канал «Злой Екатеринбург»
В Екатеринбурге коммунальные службы закрасили роспись во дворе на проспекте Ленина, 5 созданные по мотивам работ уральского художника Евгения Малахина, известного под псевдонимом «Старик Б. У. Кашкин».
Уничтоженные росписи входили в «Тропу Букашкина», созданную в начале 2000-х участниками всеобщего общества «Картинник» по наброскам, текстам и идеям «Старика Б. У. Кашкина» на трансформаторной будке. Двор на проспектен Ленина, 5 – был единственным местом в городе, где они сохранились.
После случившегося представители паблик-арт-программы «ЧО» вызвались исправить ситуацию и пообещали, что своими силами восстановят росписи.
«Иностранные специалисты не вкурили, как надо подкрасить будку и в итоге вкатали целиком. А это культурный объект – наследие Букашкина. Подходил к ним и объяснял, что все тут не закрашивают. На ломаном русском ответили, что им сказали всё красить»,
– рассказал горожанин в телеграм канале «Злой Екатеринбург».
Уничтоженные росписи входили в «Тропу Букашкина», созданную в начале 2000-х участниками всеобщего общества «Картинник» по наброскам, текстам и идеям «Старика Б. У. Кашкина» на трансформаторной будке. Двор на проспектен Ленина, 5 – был единственным местом в городе, где они сохранились.
После случившегося представители паблик-арт-программы «ЧО» вызвались исправить ситуацию и пообещали, что своими силами восстановят росписи.
«Мы в "ЧО" считаем важным и обязательным не только создавать новое, но и сохранять и восстанавливать наследие. И, конечно, в рамках работы с наследием "Старика Б. У. Кашкина" в этом году мы восстановим и закрашенные коммунальщиками росписи»,
– сообщил «Вечерним ведомостям» руководитель паблик-арт программы «ЧО» Никита Харисов.
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