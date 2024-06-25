В екатеринбургском музее ИЗО пройдет выставка работ Константина Кузнецова





– рассказали в музее ИЗО. «Константин Кузнецов родился в 1863 году в селе Желнино Нижегородской губернии в состоятельной купеческой семье, которая видела сына продолжателем бизнеса. Однако юноша увлёкся живописью, и в тридцать три года поступил в художественную студию Фернана Кормона в Париже. Там он прошел основательную школу академического рисунка, которая заложила фундамент для его дальнейших живописных опытов. Впоследствии Кузнецов был принят в престижный Салон Национального общества изящных искусств, ежегодно участвовал в Салоне Независимых и Осеннем салоне»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В пятницу, 28 июня, в Екатеринбургском музее изобразительных искусств впервые покажут произведения Константина Кузнецова, который сумел уловить суть французского импрессионизма и при этом создать картины понятные русскому зрителю.Его работы экспонировались на отечественных и зарубежных выставках наряду с произведениями Василия Кандинского, Виктора Борисова-Мусатова, Михаила Ларионова, Анри Матисса, Мориса Дени, Пьера Боннара, и теперь будут показаны уральцам.В одном выставочном пространстве будут показаны 85 произведений живописи и графики, охватывающих 30 лет жизни автора. Масштабная экспозиция организована совместно с Фондом содействия сохранению творческого наследия Константина Кузнецова, который вёл свою работу с 2015 года.В течение нескольких лет сотрудники фонда собирали информацию о мастере и его творчество, которое до наших дней дошло почти нетронутым, так как при жизни художник отказывался от сотрудничества с продавцами картин и, по воспоминаниям дочери, отказался заключать контракты. Поэтому его работы более ста лет хранились в его мастерской, бережно передаваясь из поколения в поколения потомками художника. В результате картины практически случайно были обнаружены российскими специалистами, заинтересовавшимися творчеством автора.Выставка «Константин Кузнецов. Русский импрессионист в Париже» (возрастное ограничение 18+) будет представлена в Большом выставочном зале Центра «Эрмитаж-Урал» (ул. Вйнера, 11) с 29 июня по 13 октября 2024 года.