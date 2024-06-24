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В Свердловской области обещают небольшие дожди
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области 27 и 28 июня ожидаются кратковременные и небольшие дожди. Такой прогноз дают синоптики «Уральского гидрометцентра».
Сегодня, 27 июня, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на юге до умеренного. Днём +16…+21°C. Ветер 5-10 м/сек, отдельные порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днём +19…+21°C. Ветер 5-10 м/сек.
В пятницу, 28 июня, в области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днём на юге небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +8…+13°C, днём +16…+21°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём дождь. Ночью +11…+13°C, днём +18…+20°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 27 июня, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на юге до умеренного. Днём +16…+21°C. Ветер 5-10 м/сек, отдельные порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днём +19…+21°C. Ветер 5-10 м/сек.
В пятницу, 28 июня, в области облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днём на юге небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +8…+13°C, днём +16…+21°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём дождь. Ночью +11…+13°C, днём +18…+20°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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