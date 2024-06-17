В Екатеринбурге начался процесс над Эваном Гершковичем

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге начался процесс над журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем, которого обвиняют в шпионаже «по заданию ЦРУ». Весной прошлого года его задержали, когда он, как заявляется, собирал информацию о работе нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод».Рассмотрение его дела проходит в Свердловском областном суде в закрытом режиме. Журналистов пустили в зал для протокольной съёмки, но попросили не разговаривать с подсудимым, поэтому пообщаться с Эваном не удалось, сообщает наш корреспондент из здания суда.Сейчас в суде находятся несколько представителей СМИ, а также иностранные дипломаты, в том числе американские – генконсул Стюарт Уилсон (слева) и сотрудник визового отдела Микаэль Дарбинян (справа).Высказывать своё мнение по поводу дела Эвана Гершковича они не стали. Уилсон сказал, что не уполномочен комментировать дело Гершковича, а позиция американских властей будет отражаться на сайте посольства. На закрытое заседание их также не пустили.Уилсон и Дарбинян – сотрудники посольства США в Москве. Генеральное консульство США в Екатеринбурге, напомним, остановило свою работу в 2021 году на фоне нехватки сотрудников из-за дипломатического конфликта России и США и взаимной высылки дипломатов.В суд также приехал журналист британской BBC Стив Розенберг, известный многим русскоязычными пользователям интернета по своему интервью с Александром Лукашенко.