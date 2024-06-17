В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга задержали подозреваемого в разбойных нападениях

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге задержали 34-летнего мужчину, который может быть причастен к разбойным нападениям в Пионерском районе. Пока что ему вменяют два эпизода.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по городу, оба нападения, в которых подозревают, мужчину произошли вчера, 25 июня, в течение одного часа, где-то между 12.00 и 13.00 на улице Советской. Там он, угрожая ножом, требовал у двух прохожих отдать ему телефоны. Известно, что один из потерпевших не пожелал расставаться со своим телефоном и сохранил имущество, а второй, боясь, что угроза может быть реальной, передал свой гаджет. Оба заявления горожане подали примерно в 17.00 в ОП №3 Кировского района.Налётчика задержали в тот же день. Оказалось, им оказался ранее судимый за угон безработный местный житель 1990 года рождения. Он, как сообщили в пресс-группе, дал признательные показания и рассказал, что успел сбыть похищенный телефон.В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ – «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас его проверяют на аналогичные эпизоды.